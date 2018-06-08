مردم ایران باراهپیمایی روز قدس مثلث شوم صهیونیسم را درهم می کوبند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز جمعه در کنار سایر مردم و گروههای مختلف با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داد و جنایات مستکبران در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد.

زاهدی در حین راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت این راهپیمایی اظهارداشت: برای ما قدس به عنوان اولین قبله گاه مسلمین اهمیت ویژه ای دارد و در زمره یک مرکز اعتقادی و دینی که به اشغال یک رژیم غاصب در آمده خشم مسلمانان را موجب شده است.

استاندار قزوین بیان کرد: رژیمی که مردم یک کشور را آواره کرده و هر روز با جنایتی کودکان و نوجوانان را به خاک و خون می کشد محکوم به فناست و شاید تنها کشوری که از مظلومیت مردم فلسطین دفاع کرده و سایر کشورها را نیز به تظلم خواهی تشویق کرده ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: ابتکار تاریخی تعیین روز جهانی قدس از سوی امام راحل امروز به یک فریاد تظلم خواهی و افشای جنایات صهیونیستها تبدیل شده و دفاع از مظلوم در دیگر نقاط جهان نیز به یک جریان پویا تبدیل شده که خواب استکبار را آشفته کرده است.

زاهدی گفت: امروز فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا دیگر نه تنها از سوی مردم ایران که از سوی بسیاری از کشورهای حتی غیرمسلمان هم سرداده می شود و این حرکت اسراییل را به وحشت انداخته است.

مثلث شوم صهونیستی از هم پاشیده است

استاندار قزوین اظهارداشت: در شرایط حساس کنونی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نوید بخش از هم پاشیده شدن مثلث شوم اسراییل، آمریکا و عربستان شده است.

زاهدی از حضور گسترده مردم قزوین در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر و قدردانی کرد.