برخورد پراید با کوه در جاده چالوس یک کشته برجا گذاشت

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با کوه در جاده چالوس، اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی در ادامه افزود: حادثه به‌قدری شدید بود که اقدامات درمانی برای احیای راننده خودرو که مردی ۳۸ ساله بود، مؤثر واقع نشد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز به مصدومیت شدید چهار سرنشین دیگر این خودرو اشاره کرد و گفت: تکنسین‌های اعزامی پس از انجام خدمات پیش بیمارستانی آن‌ها را به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل کردند.

به گفته بابایی جسد متوفی نیز تحویل عوامل انتظامی حاضر درصحنه تصادف شد.