تابوت رژیم صهیونیستی بر دوش راهپیمایان/تهدید «مثلث شوم» به ناامنی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روزجهانی قدس در تهران و ۹۰۰ شهر ایران اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شد و راهپیمایان در پایان قطعنامه ای را صادر کردند.

علی لاریجانی: مثلث شوم باکنج قرار دادن ایران موجب ناامنی خودشان می شوند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران مراسم روز جهانی قدس در دانشگاه تهران گفت: خدمت شما مومنان روزه دار سلام عرض می کنم و از خداوند می خواهم دعاهای شما را در مبارک رمضان مخصوصا در لیالی قدر پذیرفته باشد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی خطاب به راهپیمایان گفت: از اینکه به دعوت رهبری معظم انقلاب، آیت الله العظمی خامنه ای لبیک گفتید، تقدیر می کنم. شما با حضور چشمگیر خود غیرت اسلامی و ایران خود را نشان دادید.

رئیس مجلس با بیان اینکه امام خمینی (ره) از سال ۴۲ بارها و بارها در زمینه خطر اسرائیل هشدارهای جدی به ملت‌ها مخصوصاً ملت ایران دادند، افزود:حتی در عصر عاشورا که ایشان سخنرانی مهمی در سال ۴۲ کردند، یکی از محورهای مهم، خطر اسرائیل بود؛ بخصوص در شرایطی که کشورهای عربی و اسلامی اتحادی در مقابله با رژیم اسرائیل داشتند و حتی اقدامات عملی علیه اسرائیل انجام می‌دادند، این رژیم پهلوی بود که با فروش نفت به اسرائیل در آن شرایط به عزت ملت ایران لطمه زد و آنها را تحقیر کرد. از سوی دیگر با همکاری موساد و ساواک، تحقیر ملت ایران مضاعف شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همیشه در صحبت‌های امام خمینی (ره) این هشدار در مورد اسرائیل وجود داشت. این روزها قسمت‌هایی از فرمایشات شهید آیت‌الله مطهری در مورد رژیم صهیونیستی پخش شده است؛ این نشان‌دهنده واکنشی بود که روحانیون به نمایندگی از ملت ما در مقابل تحقیرهای آن زمان نسبت به این غده سرطانی واکنش داشت.

لاریجانی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، سفارت اسرائیل در ایران تعطیل شد و نمایندگان مردم فلسطین جایگزین آنها شدند و روز قدس به عنوان روز اتحاد همه مسلمانان در جهت حمایت از مردم فلسطین اعلام شد. از آن تاریخ، ملت ایران در حمایت همه‌جانبه از ملت مظلوم فلسطین همیشه پیشگام بوده است.

وی با بیان اینکه از آن زمان تا امروز شرایط منطقه در مقابله با رژیم صهیونیستی فراز و فرودهایی داشته است، گفت: در زمان حاضر، نیروی مقاومت قدرت بیشتری گرفته و مسلمانان بیدار شده‌اند؛ بخصوص نسل جوان در کشورهای اسلامی.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح‌های سازش رنگ‌ باخته است و مقاومت به عنوان تنها راه‌حل مشکل فلسطین رخ نموده است.

لاریجانی اظهار داشت: اخیراً کنفرانس هرتصل توسط رژیم صهیونیستی برگزار شد؛ شعار اصلی این کنفرانس «اسرائیل در بزنگاه تاریخی» بود. این نکته مهم است که چرا امروز برای اسرائیل بزنگاه تاریخی است؟ حوادثی که در منطقه رخ داده است، شرایط متناقضی را برای اسرائیل ایجاد کرده است؛ از یک سو خوشحال هستند، فکر می‌کنند با جریان‌های تروریستی در منطقه و جهان انرژی مسلمانان سایش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی فکر می‌کند در این شرایط مقاومت جدی علیه اسرائیل وجود ندارد؛ لذا در این کنفرانس نیز گفته‌اند که اسرائیل در بهترین شرایط قرار دارد. در کنفرانس قبلی گفته بودند که اگر داعش از بین برود، باید یک جریان جدید ایجاد کنیم تا سایش در میان نیروهای مسلمان همچنان وجود داشته باشد.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: سردمداران رژیم صهیونیستی از سوی دیگر نگران هستند و می‌دانند که نیروهای مقاومت قدرت یافته‌اند و از این موضوع نگران هستند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در همین کنفرانس گفت «ما باید دائماً در حال آماده‌باش باشیم، این در حالی است که مردم دنیا فکر می‌کنند ما اوضاع آرامی داریم».

اسرائیل در منطقه دارای امنیتی لرزان است

لاریجانی با تأکید بر اینکه اسرائیل در منطقه دارای امنیتی لرزان است، گفت: در یک ماه اخیر مردم فلسطین با شعار «بازگشت به خانه» اقدام مهمی انجام دادند، هر چند که با مقاومت صهیونیست‌ها مواجه شد، اما رژیم صهیونیستی دچار آشفتگی و اضطراب شد.

وی گفت: این شرایط باعث شده که صهیونیست ها دو راهبرد برای خود در نظر بگیرند. یک راهبرد این است که چون ما امنیت لرزانی داریم باید شرایط پیشگیرانه و بازدارندگی را محقق کنیم تا از ثباتی در امنیت برخوردار شویم. یعنی از این وضعیت با کمک آمریکا و سعودی ها و برخی کشورهای دیگر عبور کنیم و به امنیت قابل قبولی برسیم.

نماینده مردم قم اظهارداشت: رژیم صهیونیستی معتقد است باید اقدامات بازدارنده و پیش دستانه انجام دهد. معتقدم ما باید از شرایط مهار بحران عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دنبال این است که مسئله را از فلسطین به موضوعات دیگر منحرف کند. این کار را شروع کرده اند. اقداماتی که رژیم صهیونیستی و سعودی ها در مسئله هسته ای ایران انجام دادند که ذهن ها به این سمت برود، مقدمه ای برای این بود که فجایعی که اسرائیل به وجود آورده است از ذهن ها پاک شود.

تهدید مثلث شوم به ناامنی

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: روز گذشته نخست وزیر بی آبروی صهیونیستی که به اروپا سفر کرده بود از تلاش های بی وقفه خود برای خروج از آمریکا از توافق هسته ای سخن ها گفت. سعودی ها نیز گفته اند ما خلاء فروش نفت به ایران را جبران می کنیم. همه این تلاش ها یک هدف دارد، آن این است که مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی، ایران را در کنج قرار دهند. این موجودات ناشی و موذی مراقب باشند کاری نکنند که با کنج قرار گرفتن ایران باعث ناامنی خودشان شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: درخواست وقیحانه این رژیم از آمریکا اخیراً در مورد سیطره اسرائیل بر بلندی های جولان بخش دیگری از راهبرد اسرائیل است. بلندی های جولان که در جنگ دست اسرائیل افتاد، سازمان ملل اعلام کرد که این بلندی ها باید مسترد شود. اسرائیل از آمریکائی ها تقاضا کرده که این زمین ها را به خاک رژیم صهیونیستی متصل کند.

لاریجانی گفت: در این راهبرد جدید اسرائیل باید حزب الله و حکومت فلسطین تضعیف شود و شرایط جایگزینی را برای مقاومت فلسطین تدارک کند که در این راستا طرح قلابی را آمریکا به عنوان معامله بزرگ قرن در نظر گرفته اند.

وی اظهارداشت: تلاش دارند این طرح را به این سمت سوق دهند که تعهداتی که رژیم صهیونیستی به سازمان ملل داده بود مبنی بر اینکه آوارگان به سرزمین فلسطین بازگردند در کرانه باختری ساختمان های اسرائیلی ساخته نشود و حقوق فلسطینی ها اعاده شود، از بین برود و جایگزین آن به فلسطینی ها پول بدهند و سرزمین هایی را از صحراهای اطراف به غزه متصل کنند و مقداری هم پول و پارچه و امکانات به فلسطینی ها بدهند تا بحث بازگشت به سرزمین خود را فراموش کنند.

لاریجانی گفت: مسئله مردم فلسطین پارچه و پول نیست. مسئله آنها شرافت و غیرتشان است که می خواهند به سرزمین اصلی خودشان بازگردند. شما نمی توانید این دو موضوع را با هم معامله کنید. این موضوع برای اسرائیلی ها قابل فهم نیست.

با پول، شرافت، غیرت و وابستگی به سرزمین را نمی توان معامله کرد

وی ادامه داد: یک زمانی گاندی می گفت همان قدر که انگیسی ها و آمریکائی ها حق دارند به سرزمین خود بازگردند و تعلق داشته باشند، فلسطینی ها هم حق دارند. با پول، شرافت و غیرت و وابستگی به سرزمین را نمی توان معامله کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بین‌المللی مرکب از آمریکا، فرانسه و انگلیس برای کمک به فلسطینیان به وجود آمد اما هیچ کاری انجام ندادند نه تنها در ادوار مختلف نگذاشتند فلسطینی ها وارد سرزمینشان شوند بلکه در جریان قرن می گویند فکر بازگشت به فلسطین را رها کنید و به جای آن، کمک های انسان دوستانه به شما می دهیم.

لاریجانی با بیان اینکه کمک های انسان دوستانه از فضاحت های قرن ماست، اظهار داشت: کشورهای غربی بیشترین سلاح ها را به عربستان می دهند بعد اجلاس می گذارند برای کمک های انسان دوستانه به یمن. این از فضاحت هایی است که در دوران جدید با آن روبرو هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: طرح شریرانه معامله قرن این است که عرق ملی خود را با مقداری پول معاوضه کنند. این معامله با فشار به حزب الله و فلسطین همراه است. این طرح زودتر از طرح های سازش قبلی زمین گیر خواهد شد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در تشریح راهبرد دوم رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی را ایجاد تغییرات تدریجی در کشورهای منطقه برای ایجاد نظم جدیدی در منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی خواند و گفت: در همین اجلاس اخیر ضرورت نظم جدید منطقه ای، مورد توجه قرار گرفت و با صراحت اعلام شد علت ناآرامی ها در خاورمیانه این است که کشوری قدرتمند در منطقه وجود ندارد که منطقه را مدیریت کند.

وی افزود: مشکل اصلی خاورمیانه را عدم وجود یک قدرت مسلط می دانند و خیز رژیم صهیونیستی برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است. البته در گذشته نیز به دنبال این بودند که اسرائیل قدرت اول منطقه باشد به همین دلیل سلاح های مختلف به اسرائیل دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل قدرت مقاومت و تأثیرگذاری ایران، اسرائیل برای تحقق این خواب آشفته دچار مشکلاتی است لذا مترصد هستند از طریق روش هایی این مشکل را حل کنند.

لاریجانی در تشریح روش های اسرائیل برای کاهش قدرت مقامت و تأثیرگذاری ایران گفت: چندی پیش، طرحی را با عنوان «کلاه قرمز» پیگیری کردند تا مقاومت فلسطین را دچار رخوت کنند.

وی افزود: راهبرد دیگر رژیم صهیونیستی تشویق بازیگران دیگر است تا اهداف خود را دنبال کند. از این روش در ۳۰ سال گذشته در مصادیق زیادی استفاده شده است. کاری را امریکا و رژیم صهیونیستی می خواستند انجام دهند. یک مشت کشورهای دلال منطقه ای راه می افتادند.

لاریجانی فریب استراتژیک را راهبرد دیگر اسرائیل برای پیاده کرده نقشه شوم خود در منطقه خواند و تصریح کرد: در این راهبرد تلاش دارند تا رهبران عرب را با وعده و وعیدهایی دچار فریب کنند تا زمینه ای فراهم شود تا مقاصد رژیم صهیونیستی محقق شود.

لاریجانی اظهار داشت: در زمان جنگ جهانی اول که امپراطوری عثمانی با انگلیس و فرانسه درگیر بود انگلیسی ها به برخی عرب های منطقه قول دادند که ما کشور بزرگ عربی را ایجاد می کنیم، شما علیه عثمانی قیام کنید. با این فریب، آنها اقدام کردند. در ادامه طرحی از سوی انگلیسی ها برای تقسیم اراضی اجرا شد. بدین معنا که تمام اراضی که از سلطه امپراطوری عثمانی خارج می‌شود باید بین انگلیسی و فرانسه تقسیم شود. عربها اعتراض کردند اما وعده و وعیدهایی به آنها داده شد و انگلیس، اسرائیل را در این فاصله از نظر عده و عُده تقویت کرد.

وی افزود: در همین سالها که فشار به مردم فلسطین زیاد شد کمیته عالی فلسطین به وجود آمد که رهبری آن را مفتی اعظم فلسطین بود. آنها اعتصاب عمومی در فلسطین را سامان دادند. تمام بخش های حمل و نقل، مغازه ها و راههای فلسطین را دربر گرفت. دوباره در این مرحله نیز طرح فریب اجرا شد. برخی کشورها مثل عربستان، عراق و مصر را تهدید کردند که باید جلوی این اقدام را بگیرد. رهبران کشورهای عربی به رئیس کمیته عالی شورای فلسطین تلگراف زدند که انگلیسی ها قول دادند حقوق فلسطینی ها را رعایت کنند، شما از اعتصاب دست بردارید. آنها بعد از شش ماه که هزار شهید و سه هزار زندانی دادند دست از اعتصاب برداشتند.

رئیس مجلس ادامه داد: این فریبکاری باعث شد که اعتصابی که می توانست حقوق فلسطینی ها را محقق کند شکست خورد. رهبرهای کشورهای عربی دچار فریب شدند.

لاریجانی گفت: انگلیسی ها در ادامه اعلام کردند که ما سرپرستی فلسطین را به سازمان ملل منتقل می کنیم. در سال هایی که سرپرستی فلسطین بر عهده انگلیسی ها بود جمعیت یهودی ها در فلسطین از ۶ درصد به ۳۳ درصد رسید.

وی افزود: در این فاصله شهرهایی که دارای یهودیان زیادی بودند به یهودی ها واگذار کردند و سلاح و امکانات در اختیار آنها قرار دادند. یهودیان در دیریاسین قتلعام کردند و آواره ها به سمت مرزهای اردن رفتند. مردم را تشویق به خروج از فلسطین می کردند. آواره ها به پشت مرزهای فلسطین رفتند.

رئیس مجلس گفت: رهبران کشورهای اسلامی، نیروهای خود را بسیج کردند تا همراه آوارگان به داخل فلسطین بروند. مقاومت خوبی بود به طوری که کل سرزمین ها داشت از دست یهودیان خارج می شد. بعد طرح آتش بس داده شد و در واقع زمانی برای اسرائیل خریدند و رژیم صهیونیستی را تقویت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر طرح های سازشی که در سال های مختلف به وجود آمد را بررسی کنیم، در همه آنها طرح فریب نهفته است، به همین دلیل اسرائیلی ها امیدوار هستند که با استفاده از استعداد فریب استراتژیکی رهبرهای عرب منطقه راهبردهای خود را اجرایی کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اما هوشیاری سیاسی امروز در میان مسلمانان به وجود آمده است. راهپیمایی مردم فلسطین نمونه ای از این هوشیاری است. این هوشیاری سیاسی در میان جوانان به گونه ای است که از اوضاع منطقه مطلع هستند. نمی توانند کلاه گذاری هایی مثل گذشته انجام دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: هر کشوری از کشورهای اسلامی که بخواهد لغزشی در این ماجراها داشته باشد و در کنار اسرائیل قرار گیرد، منزوی خواهد شد.

ژست ایجاد نظم جدید منطقه ای، غلطی است که در حال خواب آلودگی به آمریکا و اسرائیل القا شده است

لاریجانی افزود: در درون رژیم صهیونیستی هم شرایط سختی وجود دارد. پرسش بزرگی در داخل اسرائیل وجود دارد که آیا به پایان حکومت رژیم صهیونیستی نزدیک می شویم؟ گروهی در اسرائیل سر کار هستند که هر رفتار نژادپرستانه ای را توصیه می کنند. قرائن نشان می دهد که ژست ایجاد نظم جدید منطقه ای، غلطی است که در حال خواب آلودگی به آمریکا و اسرائیل القا شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی بعضی می گویند مسئله فلسطین به ما چه ربطی دارد، اسرائیل با شما کار دارد. آنها به دنبال تسلط بر منطقه هستند. رژیم صهیونیستی به دنبال نظم جدید در منطقه است.

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: مسئله فلسطین فقط محدود به یک کشور نیست، این مسئله به امنیت کل کشورهای اسلامی مربوط است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز در منطقه دو جریان وجود دارد، گفت: یک جریان صلح طلبی که مبتنی بر آرای ملت هاست که طراح آن ایران است. رهبر معظم انقلاب در حل مسئله فلسطین فرمودند آرای مردم فلسطین می تواند حلال مشکل فلسطین باشد.

وی ادامه داد: جریان شرارت آمیزی نیز در منطقه وجود دارد که تلاش دارد با هر وسیله ای شرارت را به جای تمدن جایگزین کند. این مصاف سرنوشت ساز است و نتیجه آن گونه که خداوند نوید آن را به صابران و مجاهدان داده است، با حق طلبان است و باطل همچون کف روی آب از بین خواهد رفت.

وی افزود: روز گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما با تحریم‌های خود علیه ایران نتایج آن را بدست آوردیم و رفتارهای ایران در منطقه عوض شد. اگر رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با این حرف‌ها خود را راضی نگه داشته تا از تحقیر سایر کشورها در امان بماند در این خرسندی جاهلانه بماند.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیا پیروزی مقاومت در انتخابات اخیر لبنان مورد نظر این آقا است و این را عقب‌نشینی ایران می‌داند آیا پیروزی نیروهای اسلامی در انتخابات عراق مدنظر ایشان است که می‌گوید ایران در منطقه رفتارش عوض شد؟ آیا پیروزی میدانی در سوریه باعث چنان حالت غفلت‌آمیزی برای رئیس جمهور آمریکا شده است؟

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آقای ترامپ نفوذ ایران در منطقه در پناه سرنیزه نیست. در سایه مواضع مردمی و اسلامی نظیر مردم فلسطین است که شما درک نمی کنید. تصور می کنید با چند ژست مسخره و مانور تبلیغاتی و تلکه کردن اموال برخی کشورهای عربی و تشکیل ائتلاف های قلابی می توانید در مقابل حرکت های مردم سالارانه منطقه مقاومت کنید، این اشتباه بزرگ شماست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بدانید حرکت عظیم «بازگشت به خانه» نشان دهنده زنده بودن تفکر سیاسی و مجاهدانه در منطقه است و همین امر خاک بر چشم طراحان شرارت در منطقه می پاشد.

سردار سلامی:نیروهای مقاومت توانایی پرتاب ۱۰۰ هزار موشک به سمت اسرائیل دارند

سردار حسین سلامی در مراسم پایانی راهپیمایی روز قدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: امروز همه مشکلات جهان اسلام به دلیل رژیم نامشروع اسرائیل بوده و این رژیم جنایات مستمری را علیه ملت مظلوم فلسطین روا داشته است.

وی افزود: این رژیم کودک کش تنها برای فلسطینیان خطرناک نیست بلکه همه جهان اسلام را تهدید می کند و فلسفه تشکیل اسرائیل نیز امتداد جغرافیای آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف تر به خاورمیانه است که به عنوان یک پایگاه نظامی برای مقابله به جهان اسلام است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همین عامل است که باعث شده تا آمریکا و کشورهای اروپایی از این رژیم حمایت کرده و تمام قطع نامه های سازمان ملل علیه اسرائیل را وتو کرده و از هیچ حمایتی از صهیونیست ها دریغ نکنند.

سلامی بیان کرد: در همه جنگ هایی که اسرائیل در آنها حضور داشته همواره آمریکایی ها نیز حمایت لازم را داشته و شکست های اعراب مقابل این رژیم موجی از ناامیدی را در منطقه ایجاد کرد که پیروزی انقلاب اسلامی امید را در مسلمانان زنده کرد.

رژیم صهیونیستی در ترس فرو رفته است

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رژیم صهیونیستی بود که در ترس فرو رفت و مسلمانان را برای مقابله با اسرائیل بیدار کرد و شکست های اسرائیل آغاز شد. ایرانی که پیش از انقلاب همه نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی را تامین می کرد بعد از انقلاب به عنوان مهم ترین عامل ترس این رژیم تبدیل شد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: مصر، عربستان و اردن طی سال های گذشته در راستای منافع اسرائیل حرکت کردند و تنها لبنان و سوریه در مقابل این رژیم مقاومت کردند و دلیل تهاجم هفت ساله آمریکایی ها و همپیمانانش به سوریه نیز تامین منافع اسرائیل است.

سلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه گسترش جغرافیایی اسرائیل در منطقه نداد و نقشه های آمریکا و اسرائیل را نقش برآب کردو نیروی به نام حزب الله در مرزهای اسرائیل وجود دارد که می تواند صدهزار موشک را روانه رژیم اشغالگر قدس کند.

وی تاکید کرد: امروز صهیونیست ها صدای جوانان مسلمان را از نزدیکی جولان می شنوند. جوانانی که دست به ماشه در انتظار فرا رسیدن زمان مقابله با اسرائیل هستند و جوانان فلسطینی نیز مجهز به سلاح هایی هستند که اسرائیل را به وحشت انداخته است.

دمیدن روح جهاد در کالبد ملت های منطقه

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران روح جهاد را در کالبد ملت های مسلمان دمیده و جوانان با غیرت مسلمان به نبرد با آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش افتخار می کنند که این مهم مایه افتخار همه ما است.

سلامی تصریح کرد: همه دیدم پاسخ تجاوز اسرائیل به سوریه از جولان اشغالی داده شد و آنها می خواستند به پاسخ این حملات را بدهند که به انها پیام داده شد اگر این کار را بکنید قلب رژیم صهیونیستی موشک باران خواهد شد که دیگر خفه شدند و هیچ اقدامی نکردند. چندماهی است که خواب از چشم سران اسرائیل ربوده شده زیرا می دانند خطر مقاومت جدی است.

وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده ایم که آمریکایی ها توان حمایت از نیروهای دست نشانده خود در منطقه را ندارد و هیچ راهی برای آنها مقابل نیروهای مقاومت وجود ندارد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: واقعیت قدرت آمریکا در منطقه مانند بادکنک توخالی است که با یک سوزن منفجر می شود و ما سال ها قبل این مهم را در هشت سال دفاع مقدس به رخ جهانیان کشیده ایم. ما تمام نیازهای خود را در زمان تحریم ها تامین کردیم و آنها همه این پیروزی ها را به چشم خود دیدند و نتوانستند به اهداف خود برسند.

سلامی تاکید کرد:حل معادلات پیچیده منطقه تنها مشروط به تعامل با ایران است و آنها به خوبی این مهم را می دانند و در این راستا تلاش می کنند با تحریم های اقتصادی ملت ایران را به زانو در آورند که مانند گذشته در اشتباه هستند زیرا ما با سختی ها بزرگ شده ایم و هیچ نیازی به خارج نداریم. ما به اشباع در تهدید رسیده ایم و بیش از این نمی توانند ما را تهدید کنند و باید قدرت ایران را به رسمیت بشناسند.

انرژی جهان تحت سیطره ایران است

وی گفت: انرژی جهان امروز تحت سیطره امنیتی ایران است و اگر صنعت جهان رونق دارد به برکت ایران بوده و نباید سر به سر ما بگذراند زیرا شریان حیاتشان و امنیت منافعشان در دست ماست. ایران تا امروز نجابت به خرج داده زیرا نمی خواهیم در جهان مسئله ساز باشیم اما صبر ما هم حدی دارد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما قدرت مند هستم و بر قدرت خود می افزاییم تا دشمنان ما دیگر حتی سخن از تحریم نزنند و ملت ایران هیچگاه توان موشکی خود را کنار نخواهد گذاشت و ما با اقتدار ومستقل از اراده قدرت ها راه خود را ادامه خواهیم داد.

سلامی بیان کرد: ما وظیفه خود می دانیم از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده و گلوی دشمنان را در دور دست بفشاریم تا نباید فرصت پیدا کنند به کشور ما نزدیک شوند. امنیت ایران و جهان اسلام با هم گره خورده و اگر از مردم سوریه و لبنان حمایت می کنیم در همین راستا است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز به دنبال ناامید کردن مردم است و تلاش می کند بگوید نظام اسلامی قدرت خود را از دست داده که باید در پاسخ به آنها بگوییم اگر اینگونه است چرا به دنبال تحریم های بیشتر و خلع سلاح موشکی ایران هستید. پیشرفت های فن آوری ما بسیار چشمگیر بوده و به خارج نیازی نداریم.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: مردم و جوانان ایران خوب می دانند تا زمانی که از ولایت فقه حمایت کنند پیروز خواهند بود زیرا همه به خوبی دیدیم در کشورهای دیگر که ولی فقیه نبود جان و ناموسشان به تاراج رفت.

کسانی که شعار نه غزه و نه لبنان سر می دهند در زمان مشکل حتی یک لحظه نیز مقابل دشمن ایستادگی نخواهند کرد و افرادی در این مسیر نقش آفرینی می کنند که امروز از مردم مظلوم فلسطین و سوریه حمایت می کنند.

آیت‌الله جنتی: آل‌سعود و رژیم صهیونیستی به زودی نابود خواهند شد

آیت‌الله احمد جنتی قبل از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آیات قرآن کریم، پایان کار و پیروزی نهایی نصیب اهل‌تقوا، مسلمانان و عدالت‌طلبان خواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: از آغاز دنیا میان حق و باطل و ظالم و مظلوم تقابل و درگیری وجود داشته و در طول تاریخ همیشه پیروزی نهایی از آن مظلومین بوده و ظالم نابود شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در حال سقوط هستند، تأکید کرد: همواره کسانی مانند ابن‌ملجم و شمر رفتنی هستند و آنچه جاودان است، ابالفضل‌ها و علی‌اکبرها خواهند بود؛ امثال شاه از میان مردم رفتند و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در دل‌ها ماندند.

آیت‌الله جنتی عنوان کرد: براساس وعده الهی در قرآن کریم، پیروزی اسلام و انقلاب نزدیک است و باید برای رسیدن این روز صبر کنیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به زودی‌ دوران آل‌سعود ملعون و رژیم غاصب صهیونیستی به پایان می‌رسد، گفت: آزادی فلسطین نزدیک است و قدس شریف به زودی به دست فلسطینیان می‌رسد.

وی اظهار کرد: راهپیمایی در روز جهانی قدس موجب قوت قلب فلسطین و فلسطینیان است و اگر روز قدس و این راهپیمایی‌ها نبود، فلسطینیان تسلیم شده و زیر بار ذلت می‌ماندند.

آیت‌الله جنتی با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس ادامه داد: این حمایت‌ها از مردم مظلوم فلسطین موجب می‌شود تا آن‌ها در مسیر مقاومت بمانند و در این راه شهید بدهند.

محسن رضایی: فرمایشات رهبر معظم انقلاب توطئه ترامپ را خنثی کرد

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران در خصوص انتخابات پارلمانی عراق و تاثیر آن بر تحولات منطقه، گفت: انتخابات در عراق فضای جدیدی بعد از استبداد رژیم بعث به وجود آورده و این دموکراسی جوان باید مراحل مختلف را طی کند. من از همه جناهای سیاسی در عراق می خواهم که بردبار باشند و سعی کنند نهاد مردم سالاری را در عراق حفظ کند تا خدشه ای در مردم سالاری به وجود نیاید.



وی ادامه داد: خواست دولت و ملت ایران این است که مردم عراق سرنوشت خود را رقم بزنند و ملت و دولت عراق به عنوان یک ملت با افتخار بتواند نقش خود را ایفا کنند.



سرلشکر رضایی در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب بسیار هوشمندانه دست روی نقطه نهایی گذاشتند که آقای ترامپ می خواست با فشار اقتصادی از دست ملت ایران بگیرد. همه فشارهای ترامپ برای این بود که ایران در آینده هسته ای نباشد اما مقام معظم رهبری با سخنان خود توطئه ترامپ را خنثی کرد.

محسنی اژه‌ای:با همت و مجاهدت نابودی اسرائیل سریع‌تر رقم می‌خورد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه مردم مسلمان ایران و جهان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین احساس مسئولیت می‌کنند، اظهار داشت: امیدواریم که نابودی اسرائیل و غاصبان را به چشم خود شاهد باشیم.

وی افزود: به شیطان بزرگ امریکا اعلام می‌کنیم که مطمئن باشد همه ما در این خصوص وحدت نظر داریم و در مقابل شیطنت‌های آنها می‌ایستیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، گفت: البته با همت و مجاهدت مردم این اتفاق می‌تواند زودتر هم بیفتد.

فتاح: شایعه‌پردازی درباره کمیته امدادتوسط جیره‌خواران صهیونیست انجام شد

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم ما خیلی بهتر از ٤٠ سال گذشته در خط حمایت از رهبر انقلاب بوده و همیشه برای حضور در صحنه و حمایت از مقاومت حاضر هستند.

وی گفت: امروز نتانیاهو و رسانه‌های معاند سیلی خیلی محکمی خوردند و نا امیدی در چهره آنها موج می‌زند و عصبانی هستند. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه تاریخ ضعیف‌تر است.

رئیس کمیته امداد درباره حاشیه های پیش آمده درباره کمک این نهاد به مردم فلسطین تصریح کرد: آنهایی که این شیطنت را کردند جیره خوار رژیم صهیونیستی هستند. مردم ایران خودشان به مردم فلسطین کمک کردند و در همین راهپیمایی هم صندوق هایی برای کمک به مردم فلسطین قرار داده شده است. مردم ما آگاهانه به ملت فلسطین کمک می‌کنند و فقط صندوق های کمک به فلسطین برای مردم فلسطین ارسال می شود.

ولایتی: انتقال سفارت آمریکا نماد برجسته اتحاد صلیبی ها و صهیونیست ها است

علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در حاشیه راهپیمایی دوز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز قدس، روز عظمت اسلام است. این واقعه مهمترین رویدادی است که جهان اسلام به ندای امام و مقام معظم رهبری پاسخ داده است.



وی افزود: همه مسلمان ها در سراسر جهان در روز قدس به نشانه اعتراض به اقدامات صهیونیست ها راهپیمایی می کنند. این حرکت، اعتراض بزرگی به اشغال قبله اول مسلمان است.



ولایتی تصریح کرد: این مشارکت مردم بیانگر حرف واحدی است. امسال این رویداد اهمیت بیشتری دارد و پر شورتر است. این شور و اهمیت به دلیل عمل اخیر ترامپ در انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس است.



وی افزود: این عمل، نماد برجسته اتحاد صلیبی ها و صهیونیست ها است. همان چیزی که بوش پسر گفته بود، امروز در حال عملی شدن است که نوعی جنگ صلیبی است که پیروان صهیونیسم و صلیبی ها با هم متحد شده اند تا با اسلام مقابله کنند.



وی تاکید کرد: این اتحاد برای اشغال قبله اول مسلمانان است. این راهپیمایی در حقیقت پاسخی به اقدام شیطانی آمریکا و اسرائیل و مرتجعین منطقه است.

سردار وحیدی: مردم فلسطین تا آخر روی حمایت های ملت ایران حساب باز کرده اند

سراد احمد وحیدی رییس دانشگاه عالی دفاع ملی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقاومت زنده و پر شور و در مسیر تحقق اهداف پیروز بوده و خواهد بود.



وی افزود: مقاومت پشتیبانان بزرگی در دنیا دارد و ملت ایران از جمله پشتیبانان بزرگ مقامت است. مردم فلسطین تا آخر روی حمایت های ملت ایران حساب باز کرده اند.



رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: مقاومت امروز در مسیر پیروزی گام ها بزرگی برداشته و رو به جلو است و با توجه به مشکلات متعددی که رژیم صهیو نیستی در داخل با آن مواجه است و همچنین نفرت جهانی که علیه آن شکل گرفته و با توجه به قدرت روز افزون محور مقاومت بی تردید در آینده نه چندان دور شاهد فروپاشی اسراییل هستیم.

فیروزآبادی: سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی فقط یک شوخی است

سرلشکر حسن فیروز آبادی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نزدیکی صهیونیست‌ها به اعراب مرتجع همچون عربستان و امارات نه از سر اتحاد استراتژیک است بلکه اینها هر دو از اسلام ناب و انقلاب امام خمینی(ره) می‌ترسند.

وی گفت: آنها همدیگر را پیدا کردند و این حرف‌هایی که می زنند همچون کف روی آب است و هیچ خاصیتی برای آنها ندارد. این حرف‌ها صرفا برای تبلیغات است.

فیروزآبادی تصریح کرد: گنبد آهنین یک شوخی است. این سامانه بارها امتحان شده و اثری نداشته است. ما اثر آن را در شلیک موشک های فراوان، پرواز هواپیماهای بدون سرنشین و حملات مختلف از لبنان و سوریه به اسرائیل ندیدیم چراکه وجود این سامانه دفاعی فقط یک بحث روانی برای مردم خودشان است تا آرامشی به آنها دهند.

حیدری: همواره آماده مقابله با رژیم صهیونیستی هستیم

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز همگی آمده‌ایم شعار مرگ بر اسراییل و مرگ بر استکبار سر دهیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر از بین رفتن اسراییل در ٢٥ سال آینده گفت: ما فرمایشات رهبر انقلاب را در نیروی زمینی ارتش به صورت یک روز شمار در آورده‌ایم و اعتقاد داریم هر روز که می گذرد یک روز از از عمر اسراییل کم می‌شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: انشا الله با پای کار آمدن همه ملت مسلمان و اقتداری که دنیای اسلام بدست آورده است، رژیم صهیونیستی کمتر از ٢٥ سال آینده از بین خواهد رفت.

حیدری با بیان اینکه فلسطین پاره تن اسلام است، گفت: کمک‌های ما به آنها مادی و معنوی بوده است و ما همواره آماده مقابله با رژیم صهیونیستی هستیم.

رحمانی فضلی: راهپیمایی روزقدس نشان می دهد ملت ما بربیعت خودبا امام استوار است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس بیش از ۳۸ سال است که با شکوه برگزار می شود و نشان می دهد ملت ما بر بیعت خود با امام راحل استوار هستند.



وی ادامه داد: این راهپیمائی و دفاع از ملت های مظلوم از اصول ملت ایران است. جهانیان ببینند و بدانند این مردم بر اصول خود پایبند هستند و هیچ چیز مانع ما در این نخواهد شد.



رحمانی فضلی درپایان تاکید کرد: دفاع از ملت مظلوم فلسطین تا تحقق حق باید ادامه داشته باشد و وظیفه همه ملت های مسلمان دفاع از حق مظلومان است و تا زمانی که تمامی جبهه باطل برای دفاع از باطل خود جمع شده اند وظیفه مسلمانان است با اتحاد از حقیقت دفاع کنند.

آیت الله موحدی کرمانی:رژیم صهیونیستی بزرگترین ظلم را به عالم بشریت می‌کند

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در این راهپیمایی اظهار داشت: انشاالله خداوند مردم قدس را یاری کند. کاری که ما امروز می توانیم انجام دهیم، حمایت از این مردم مظلوم با راهپیمایی و مخالفت و دشمنی با ظالمین است.

وی افزود: انشاالله خداوند ریشه این رژیم کودک کش را نابود کند. این رژیم بزرگترین ظلم را به عالم بشریت کرده است و به همین دلیل هم منفور هستند.

موحدی کرمانی تصریح کرد: مشابه راهپیمایی روز قدس ایران در بسیاری از کشورهای جهان هم برگزار می شود. امیدواریم خداوند دشمنان اسلام را نابود سازد که در راس آنها رژیم صهیونیستی، آمریکا و آل سعود قرار دارد. باید بدانیم که اسلام پیروز نهایی میدان است.

قطعنامه پایانی راهپیمایی روز قدس: تنها راه حل مسأله فلسطین «بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی‌نقاط دنیا» و «برگزاری همه‌پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشور» با اراده آنان و تحقق راهبرد «فلسطین من البحر الی النهر» است

راهپیمایان روز جهانی قدس طی قطعنامه‌ای تاکید کردند: آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین از سلطه صهیونیستها و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل آرمان بلند انقلاب اسلامی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ

(سوره اسراء/ آیه ۱)

خدای سبحان را شاکریم که به ما توفیق داد با حضور حماسی، باشکوه و انقلابی در رستاخیز امت اسلامی و آوردگاه بزرگ «روز جهانی قدس»، بار دیگر وحدت و اراده مسلمانان عالم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان بلند آزادی بیت‌المقدس و اعلام برائت از جبهه سلطه و استکبار و جاهلیت قبیله‌ای روزگار، زوال قطعی رژیم جعلی، کودک‌کش و اشغالگر صهیونیستی را فریاد زنیم.

اینک با گذشت ۴۰ سال از ابتکار راهبردی و معجزگون معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت روح‌الله در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز جهانی قدس و تداوم راهبری اهداف این اقدام مبارک توسط خلف صالح آن حضرت، سکاندار شجاع، بصیر و دوراندیش انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای که آرمان «آزادی قدس شریف» و «رهایی مردم فلسطین» به یک مسأله و خواست جهانی تبدیل شده است و جبهه سلطه و صهیونیسم با شکست رؤیای «تسلط از نیل تا فرات» و تحقق «خاورمیانه بزرگ»، به توطئه‌های پلید و جدیدی مانند «معامله قرن» و به رسمیت شناختن «بیت‌المقدس» به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی روی آورده‌اند، ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن‌شکن «روز جهانی قدس» که نماد بیداری امت اسلامی و مظهر زنده بودن ملت و مقاومت فلسطین و انتفاضه «بازگشت» است، مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی «الله اکبر» و «خامنه‌ای رهبر» به جهانیان اعلام می‌نماییم:

۱ـ «آزادی قدس شریف» و «رهایی ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین» از سلطه اشغالگران صهیونیست و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند انقلاب اسلامی و راهبرد سرنوشت‌ساز رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام مقدس اسلامی حضرت امام و خلف صالح آن عزیز سفر کرده مقام معظم رهبری دانسته و تمامی همت و توانمندی‌های مادی و معنوی خود را در راستای تحقق این فریضه بزرگ دینی و انقلابی به کار خواهیم گرفت.

۲ـ اقدام سخیف و غیرقانونی ترامپ، رئیس جمهور بی‌خرد ایالات متحده آمریکا در انتقال سفارت‌خانه این کشور به بیت‌المقدس و به رسمیت شناختن قدس شریف به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم نموده و آزادی بیت‌المقدس و حمایت از مردم مسلمان و ستم‌دیده فلسطین را همچنان «اولویت اول جهان اسلام» دانسته و هرگونه اقدام و تلاشی که بخواهد این اولویت را خدشه‌دار و اذهان امت اسلامی را از آن منحرف سازد، تقبیح می‌نماییم.

۳ـ با محکوم کردن توطئه موسوم به «معامله قرن» به جهانیان اعلام می‌داریم تنها راه حل مسأله فلسطین «بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی‌نقاط دنیا» و «برگزاری همه‌پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشور» با اراده آنان و تحقق راهبرد «فلسطین من البحر الی النهر» بوده و هرگونه راه‌حل جایگزین را فرصت‌سازی برای تداوم اشغالگری و جنایت ننگین رژیم جعلی و اهریمنی صهیونیستی و پایمال‌کردن حقوق مسلم مردم فلسطین می‌دانیم.

۴ـ فلسطین را «رمز وحدت، یکپارچگی و اتحاد امت اسلامی» برابر توطئه‌های نظام سلطه و استکبار در حفظ رژیم جلاد و کودک‌کش صهیونیستی و ایجاد چتر امنیتی برای اشغالگران پلید دانسته و ضمن تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار مراجع، علما و نهادهای دینی جهان اسلام به‌ویژه «دانشگاه الازهر» و «علمای حجاز» در حمایت از مردم فلسطین و ناکام دانستن تلاش‌های گذشته آنان، انتظار می‌رود با افشای توطئه‌های جدید آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌شان، تلاش سران مرتجع برخی کشورهای اسلامی و عربی برای سازش و عادی سازی روابط با اشغالگران قدس شریف را محکوم و به رسالت تاریخی و تکلیف شرعی خود در این عرصه عمل نمایند.

۵ـ وحدت، هم‌گرایی و یکپارچگی گروه‌های فلسطینی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را از مهم‌ترین الزامات و مقدمات تحقق آرمان «آزادی قدس شریف» و اخراج اشغالگران از این سرزمین مقدس دانسته و با حمایت همه‌جانبه از «خط مقاومت و انتفاضه»، یهودی سازی سرزمین‌های اشغالی و تلاش برای نابودی هویت ملی و تاریخی فلسطین و حذف معادله بازگشت که برای بستن پرونده فلسطین طراحی شده است را به شدت محکوم کرده و از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای می‌خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و عملی، این توطئه خطرناک را ناکام سازند.

۶ـ شکست «فتنه داعش» و تروریست‌های تکفیری در عراق و سوریه، ناکامی رژیم آل سعود در جنگ و تجاوز ضد ملت‌های مظلوم و مقاوم یمن و بحرین به رغم حمایت‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنان را از دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت اسلامی دانسته و با تأکید بر محفوظ دانستن حق انتقام و مقابله به مثل در قبال توطئه‌های استکباری و صهیونیستی، همراه با آحاد امت اسلامی اجازه نخواهیم داد دشمنان اسلام با مسأله‌سازی‌های انحرافی و ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمین، ظرفیت‌های انقلابی جهان اسلام را قربانی منافع و امنیت اشغالگران قدس سازند.

۷ـ «آمریکا» را همچنان «طاغوت اعظم»، «شیطان بزرگ» و «دشمن شماره یک» خود دانسته و با محکوم‌کردن عهدشکنی کاخ سفید و خروج آن از «برجام» و اعمال تحریم‌های جدید ظالمانه، از دولت و دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها می‌خواهیم «شروط و ملاحظات راهبردی» رهبر معظم انقلاب اسلامی را نصب‌العین قرار داده و با هوشمندی و هوشیاری و دریافت تضمین‌های عملی لازم، قاطعانه و مسئولانه به صیانت از حقوق و منافع ایران اسلامی پرداخته و عنداللزوم تصمیم و اقدام انقلابی را در دستور کار قرار داده و نام خود را به نیکی در تاریخ جاودانه سازند.

۸ـ با تأکید بر حفظ وحدت و وفاق ملی حول محور ولایت فقیه، از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و آحاد مسئولین و نهادهای نظام و شخصیت‌ها و جریان‌های مرجع جامعه می‌خواهیم منویات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و رهبری به‌عنوان «نقشه راه انقلاب اسلامی» و راهبرد پیشرفت و موفقیت کشور و ضامن برون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات امروز جامعه در حوزه اقتصاد و معیشت را سر لوحه اقدامات خود قرار داده و به پشتوانه نصرت الهی و حمایت همه‌جانبه ملت در این راه، از هرگونه غفلت و کوتاهی پرهیز نموده و شناسایی و برخورد قاطع با اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در صدد ایجاد مانع و کوتاهی در تحقق تدابیر و راهبردهای معظم‌له هستند را وظیفه قانونی و انقلابی خود بدانند.

۹-از همه دستگاه ها و نهادها و نیز همه دلسوزان و جریان های معتقد به نظام می خواهیم با هوشیاری و هوشمندی به مسئولیت های خطیر تاریخی خود برابر توطئه های 'جبهه دشمن' که از طریق 'نفوذ' و 'اختلال در محاسبات نظام اسلامی' در صدد تحمیل اراده شیطانی خود در پوشش پیمان ها و سندهای به اصطلاح جهانی و بین المللی مانند سند ۲۰۳۰، پالرمو، FATF برای هدف قراردادن 'هویت'، 'استقلال' و 'اقتدار' انکارناپذیر کشور هستند، عمل نموده و با صیانت از منافع و مصالح ملی، توطئه ها و ترفندهای دشمنان در این عرصه را خنثی و با شکست مواجه سازند.

سرلشگر باقری: بازی انتقال سفارت آمریکا به قدس باعث فروپاشی رژیم صهیونیستی می شود

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز وحدت مسلمان نمایان تر شده است و بازی انتقال سفارت امریکا به قدس نمی تواند آرمان مسلمان را دچار خدشه کند و این عواملی است که باعث فروپاشی رژیم صهیونیستی می شود.

رحیمی: رژیم صهیونیستی در یکی دو دهه آینده دیگر وجود نخواهد داشت

سردار حسین رحیمی فرمانده ناحیه انتظامی تهران بزرگ در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در گفتگو با خبرنگار مهر، با بی‌نظیر خواندن حضور مردم در راهپیمایی روز قدس با وجود گرمای هوا اظهارداشت: این حضور به ما این نکته را گوشزد می‌کند که هر موقع توطئه‌ها و تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنها بیشتر شود، انسجام، وحدت و همدلی ملت ما هم بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به آینده تحولات فلسطین تاکید کرد: قطعاً یک یا دو دهه آینده رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت و این وعده خداوند است و محقق می‌شود.

جلیلی: اگر کسی به وعده های اروپا و آمریکا دلخوش باشد تنها سرابی به آنها خواهد رسید

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت: سیاست خارجی باید همراه با واقع بینی باشد زیرا نتیجه مناسبات مختلف را طی ۷۰ سال گذشته در جهان دیده ایم.

وی افزود:اینکه باید در سیاست خارجی واقع بین باشیم حرف درستی است که بتوانیم از حقوق خودمان و ارزش ها و آرمانها دفاع کنیم.

وی ادامه داد: باید بدانیم مناسبات امروز در جهان چگونه است، ۷۳ سال است در غالب برخی از سازمانهای بین المللی و کنوانسیون ها مناسباتی در جهان شکل گرفته که تا همین امروز آن مناسبات وجود دارد و فهم آنها برای حرکت ما مهم است که برای چند قدرت محدود یکسری امتیازات قائل شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تصریح کرد: یعنی در دنیایی که ادعای حقوق بشر و عدالت دارند بیان می کنند که چند قدرت می توانند امتیاز جداگانه داشته باشند.

جلیلی یادآور شد: اگر ملت هایی درمسیر پیشرفت خودشان می خواهند توانمندی داشته باشند آنها بیان می کنند که پیشرفت تا زمانی است که منافع آنها لطمه نخورد و موضوع برد برد برای آنها یعنی منافع ملت ها تا جایی که به منافع آنها لطمه نخورد، آن هم منافع نامشروع و ظالمانه.

وی تصریح کرد: امروز به خوبی می بینیم که این مناسبات به گونه ای است که اگر دو کشور مستقل بخواند یک تراکنش بانکی داشته باشند باید به گونه ای باشد که به منافع آنها آسیب نبیند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تاکید کرد: کسانیکه صحبت ازواقع بینی درسیاست خارجی می کنند باید واقعیت ها را ببینند که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا به صراحت بیان می کنند که باید طی ۱۰۰ سال آینده نیز رهبری جهان را داشته باشیم و فاصله معنی دار آمریکا با سایر کشورها حفظ شود.

جلیلی ادامه داد: در این زمان موضوع فلسطین اهمیت پیدا می کند زیرا رژیم صهیونیستی مولید این نوع تفکر است که حاصل چنین مناسبات اشتباه است.

وی ادامه داد: در همین مناسبات چگونه با اسرائیل برخورد شد که پشتیبانی از این رژیم نامشروع بود که ۷۰ سال گذشت و کدام حق ملت فلسطین را ارائه کرد و اگر قطعنامه ای در شورای امنیت تصویب می شود نتیجه ای نداشته است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی یادآور شد: اینگونه مناسبات یک ویژگی دیگر نیز دارد که اگر زمانی افرادی مانند هیتلر ادعای قدرت داشت امروز هم همین است اما با تزویر و کسانیکه جنایات ضد بشری انجامی دهند ادعای حقوق بشر می کنند و در کنار اشغال و زور شیوه های نرمی نیز دارند که روندهای طولانی از گفت و گو مذاکره شکل می دهند که امروز حاصل آن را پس از ۷۰ سال از اشغال فلسطین می بینیم که اراده ملتها را برای دفاع از حقشان سست کنند.

جلیلی تصریح کرد: واقع بینی در سیاست خارجی بسیار اهمیت دارد اما واقعیت مهم دیگر نیز در جهان امروز وجود دارد که باید ان را دید که اگر انها دیواری در جهان درست کرده اند که ملت ها را از حقوق خود محروم می کنند اینگونه نیست که دیوار بن بست باشد که نمونه آن انقلاب اسلامی است که امام واقعیت دیگر را به جهان نشان دارد که این دیوار می تواند شکسته شود.

وی ادامه داد: این همان نگاهی بود که با انقلاب اسلامی ظهور پیدا کرد و استکبار از آن ترس دارد زیرا دیدند که صاحب نظری، خونین جگری پیدا شد و انقلاب اسلامی نشان داد که این مناسبات را می توان در هم شکست.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تاکید کرد: ابزاری که دشنان از آن استفاده می کنند ترساندن ملت ها است، کسانی برای ملت ها شاخ وشانه می کشند که ۲ سال پیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کتابی معرفی کرد به نام آمریکا مفلوک و حال او برای ملت ها خط و نشان می کشد و امام(ره) نیز همین ضعف آنها را برای ملت نشان داد و روز قدس نیز به همین معنی بود.

جلیلی تاکید کرد: امام(ره) حرکتی کرد که ملت ها خودشان اختیار خودشان را به دست بگیرند و احیا کردن روز قدس خروج از بردگی شیاطین است زیرا امام(ره) فهم بزرگی از مناسبت های سیاسی داشت.

وی ادامه داد: امروز آنچه مقام معظم رهبری همان راه امام(ره) را فریاد می زنند ادامه موفقیت های ۴۰ ساله است و دشمنان نیز از همین نگران هستند که اگر این الگو تکثیر شود دیگر خرمشهر آزاد نمی شود بلکه جنوب لبنان و فلسطین نیز آزاد می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تاکید کرد:امروز سازشکارترین افراد در فلسطین نیز بیان می کنند که طی ۷۰ سال سرابی بیش نبود و همه می بینند که حزب الله با مقاومت خود همواره پیروز بوده است و سازش در موضوع فلسطین چاره ساز نبوده است.

جلیلی یادآور شد: آیا با اتکا به قدرت غربی می توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم و نگاه و تفکر امام(ره)و رهبری باعث شد که امروز متکی به مقاومت باشیم و قدرتی در منطقه داریم که حرف اول را می زنیم.

وی تاکید کرد: حقوق و منافع یک مکلت در بستر مباحث ظالمانه بین المللی در سایه سازش با امریکا شکل نمی گیرد و دلخوشی به اروپا و آمریکا نیز هیچ حقی برای ملت ها به وجود نخواهد آورد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی افزود:اگر کسی به وعده های اروپا و آمریکا دلخوش باشد تنها سرابی به آنها خواهد رسید زیرا گذشته فلسطین پیش روی ما است.

جلیلی ادامه داد: سران ۳ کشور اروپایی با اینکه می گویند ایران به تعهدات خودش عمل کرده و آمریکا عمل نکرده است بازهم می گیوند ایران به تعهدات خود بازهم عمل کند اما ۳ شرط دیگر نیز باید اعمال شود.

وی تاکید کرد: تحریم ها باعث پیشرفت شد، ملت ما می دانند که آنچه که آمریکا را در برابر ملت ها کوچک می کند اراده ملت ها و قدرت آنها است و کشور ما در مسیر اسلام ناب در حرکت است که امام(ره) برای ما مشخص کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی یادآور شد: دنیا از این می ترسد که ملت ما قرآن راعمل می کند و این ملت نشان می دهند که در عرصه اقتصاد نیز حماسه های بزرگ را خلق می کنند و تحریم ها به فرصت تبدیل می شود.

بشارتی: نامگذاری روز قدس از خطر فراموشی فلسطین جلوگیری کرد

علی محمد بشارتی، وزیر اسبق کشور در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر چشمی حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس را نبیند و انکار کند آن چشم کور است، اظهار داشت: حضور مردم نشان می دهد که با ترفندهای صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم، مسئله قدس فراموش نمی‌شود.

وی افزود: این مردم پیروان امام و مقام معظم رهبری هستند و این دو بزرگوار با پیگیری‌های هوشمندانه و به موقع خود، مسئله قدس را در شرایطی که رو به فراموشی می رفت، زنده کرده اند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: در مطلع پیروزی انقلاب اسلامی، کارتر رئیس‌جمهور آمریکا برخی سران فلسطینی و سران رژیم صهیونیستی را دور هم جمع کرد و پیمان ننگین کمپ دیوید را بر مبارزان فلسطینی تحمیل کرد. کار به جایی رسیده بود که ماجرای فلسطین رو به فراموشی و نابودی می رفت. در چنین شرایطی اغلب سران فلسطین دچار فساد شده بودند و با این پیمان ننگین موافق بودند اما خداوند نگذاشت و با نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان به نام روز قدس، جلوی این ماجرا گرفته شد.

بشارتی با بیان اینکه بیت المقدس، قبله اول مسلمین است و فراموش شدنی نیست، تصریح کرد: اسرائیل یک دولت غیرقانونی و غاصب در منطقه است و به تعبیر مقام معظم رهبری، این رژیم یک غده سرطانی بدخیم است که اگر آن را در نیاوریم، منطقه را می کشد.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی در موضوع برجام عنوان کرد: ما چندان به این مذاکرات امیدوار نیستیم و تاکنون نیز از آنها خیری ندیدیم؛ ملتی که با زبان روزه و با این حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس آمده اند، بهترین تکیه گاه نظام و مسئولان هستند.

منافع ایران تامین شود دربرجام می‌مانیم/ امیدواریم اروپا پای عهد خود بماند

محمدرضا عارف نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: ما بارها و بارها نشان داده‌ایم به معاهدات بین‌المللی پایبند هستیم و قطعا پای عهد خود می‌مانیم.

وی با بیان اینکه اگر دولت یا نهادی بخواهد حقوق ملت ما را پایمال کند با قدرت با آن مقابله می‌کنیم‌، گفت: اگر کشورهای اروپایی بتوانند مطالبات ایران را از برجام تامین کنند ما در برجام خواهیم ماند.

عارف در ادامه تصریح کرد: امیدواریم اروپا این بار پای عهد خود بماند و درکنار ایران قرار بگیرد زیرا حقوق و خواست ملت ایران مشروع است.

قاضی سراج: تحولات اخیر فلسطین واقعیات بسیاری را آشکار کرد/ راهبرد نظام، حمایت از مظلوم است

قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه راهپیمایی یوم الله روز جهانی قدس در تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در این راهپیمایی با وجود قرار داشتن در ماه رمضان و گرمای هوا به پشت پرده تحولات منطقه و روابط رژیم های مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام آمریکا در انتقال سفارت خود به قدس شریف، روند نابودی اسرائیل را تشدید کرد و فکر می کنم کسانی هم که به این روابط خوشبین بودند، به واقعیت‌ها پی بردند و فکر می کنم تحولات خوبی در آینده رقم خواهد خورد.

وی تاکید کرد: روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با مسئله ظلم ستیزی رابطه مستقیم دارد؛ به گونه ای که هر جا ظلم و ظالم وجود دارد، جمهوری اسلامی هم در همان جا حضور خواهد داشت و از مظلوم در مقابل ظالم حمایت خواهد کرد و این راهبرد همچنان ادامه خواهد داشت.

سردار دهقان:آمریکا و مرتجعین منطقه حرکت جدیدی برای تثبیت رژیم صهیونیستی آغاز کرده‌اند

سردار حسین دهقان مشاور مقام معظم رهبری در امور وزارت دفاع در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیطان بزرگ با همکاری کشورهای مرتجع منطقه حرکت جدیدی را برای تثبیت رژیم کودک کش صهیونیستی آغاز کرد و انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس گام بلندی در راستای همین طرح اسرائیلی‌ها است.

وی با باین اینکه یقینا ملت‌های مسلمان و ملت فلسطین اجازه نخواهند داد که توطئه شوم آنها به نتیجه برسد، گفت: حرکت عظیم مردم ما و ملت‌های جهان در حمایت از ملت فلسطین این پیام را به سیاستمدار تاجری که نه امنیت و نه تاریخ نخوانده و نمی‌داند، رسانده است.

امیری: پالرمو هفته آینده به صحن مجلس ارائه می شود

حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت در حاشیه حضور در راهیپیایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران در خصوص حمایت مسلمانان جهان از ملت مظلوم فلسطین اظهار داشت: حمایت مردم فلسطین در آموزه های دینی ما هست و این حداقل وظیفه انسانی و دینی ما به حساب می آید.

وی تاکید کرد: ما روز به روز شاهد پرشکوه برگزار شدن مراسم راهیپمایی روز قدس در حمایت از فلسطین هستیم.

امیری افزود: امسال هم نسبت به سال های قبل اهمیت بیشتری دارد، با دهن کجی ترامپ به مسلمانان با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس این وظیفه همه مردم آزاده است که در دفاع از فلسطینی ها اقدام کنند.

معاون پارلمانی دولت تصریح کرد: روز قدس ابتکار حضرت امام بود که باعث شد حمایت از فلسطین منحصر به کشورهای مسلمان نباشد و بلکه سایر کشورهای دنیا هم احساس وظیفه می کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دولتهای اسلامی در مقابله با انتقال سفارت امریکا به قدس شریف اظهار داشت: این اقدامات می تواند شامل طیف متنوعی را از اقدامات دیپلماتیک تا کمک های مالی به مردم فلسطین در برگیرد.

امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت لایحه پالرمو در مجلس بیان کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و هفته آینده به صحن برده خواهد شد.

حضور لاریجانی در راهپیمایی روز قدس تهران

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از محدوده میدان انقلاب به جمع راهپیمایان تهرانی روز قدس پیوست.

اسحاق جهانگیری به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از محدوده پل کالج به جمع راهپیمایان تهرانی روز قدس پیوست.

صباحی‌فرد: ملت ایران هرگز از آرمان فلسطین کوتاه نمی‌آید

امیر صباحی‌فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود فرمودند راهپیمائی امسال روز جهانی قدس بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود و ملت ایران فرمان ایشان را روی چشم گذاشته و مانند همیشه وارد میدان شدند. ما سربازان رهبرمعظم انقلاب بوده و همواره منتظر فرامین فرماندهی معظم کل قوا هستیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش در خصوص پیام حضور مردم در این راهپیمائی گفت: در همه مذاهب و مکاتب، زن و کودک جایگاه ویژه ای دارند اما در رژیم جعلی صهیونیستی به زنان و کودکان بی پناه رحم نمی‌شود. این رژیم، یک رژیم کودک‌کش و وحشی است و باید با آن به زبان خودش یعنی زبان زور سخن گفت.

وی درپایان تاکید کرد: ملت ایران به هیچ عنوان از آرمان فلسطین کوتاه نمی‌آیند و به فرموده مقام معظم رهبری اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و مسلمانان به زودی در قدس نماز خواهند خواند.

غیب‌پرور: آرمان همه آزادی‌خواهان جهان نابودی رژیم صهیونیستی است

سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز قدس روز روز حیات اسلام در مقابل رژیم کودک کشی است که به اخلاقیات پایبند نیست و اصول اخلاقی را قبول ندارد.

وی گفت: از روز اول نطفه این رژیم خراب، با دخالت مستکبران بوجود آمد و امروز هم شاهدیم کماکان جنایات این رژیم ادامه دارد اما به یُمن انقلاب اسلامی با صحنه‌ای مواجه شدند که موجب شکست آنها می شود.

غیب پرور در پایان تاکید کرد: آرمان همه ما و ملت های آزادی خواه جهان نابودی رژیم صهیونیستی است.

تابوت رژیم صهیونیستی بر دوش راهپیمایان روز جهانی قدس

مردم تهران در اقدام نمادین، تابوت رژیم غاصب صهیونیستی را در دست گرفتند و با درج سال ۲۰۴۰ میلادی بر روی آن تاکید کردند که این رژیم تا کمتر از ۲۵ سال دیگر به دره نابودی خواهد رفت.

مقیمی: همبستگی امت های اسلامی بزرگترین پیام روز جهانی قدس است

محمدحسین مقیمی استاندار تهران در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس با بیان اینکه روز قدس روز اعلام مظلومیت ملت فلسطین به جهانیان است، اظهار داشت: در شرایط فعلی نیاز است تا همگان کمک کنند که ملت فلسطین به سرزمین اصلی خود بازگردند.



وی افزود: بحمدالله این مراسم در کشور ما با شکوه و عظمت بسیار خوبی برگزار می شود و امسال نیز مردم روزه دار ایران در این راهپیمایی حضور خوبی دارند.



استاندار تهران با بیان اینکه همبستگی امت های اسلامی بزرگترین پیام روز جهانی قدس است، تصریح کرد: این همبستگی در بین امت اسلام برای پشتیبانی از ملت فلسطین نیاز ضروری است.

هاشمی: دولت و ملت ایران لحظه‌ای از دفاع از فلسطین غافل نمی‌شوند

سید حسین هاشمی قائم مقام وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس درباره ناامنی‌های پیش آمده در مرزهای شمال غرب کشور گفت: الحمدالله تمامی مرزهای کشور در امنیت کامل است و ما هیچ مشکل خاصی در این حوزه نداریم و جمهوری اسلامی ایران از امن‌ترین کشورهای منطقه است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمائی روز قدس امسال گفت: حضرت امام با نامگذاری روز قدس یک آینده نگری بی‌نظیر انجام دادند. مسلمانان بخصوص مردم فلسطین علیرغم تمام فشارها پیروز میدان مبرازه با رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهند بود و جمهوری اسلامی پیشگام این میدان است.



وی درپایان تاکید کرد: دولت و ملت ایران لحظه ای از دفاع از ملت فلسطین غافل نشده‌اند و نخواهند شد.

راهپیمایی روز قدس با حضور مردم روزه‌دار آغاز شد/ طنین «مرگ بر اسرائیل» در سراسر کشور

راهپیمایی پرشکوه و گسترده روز جهانی قدس از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور مردم روزه دار ایران اسلامی همزمان ۹۰۰ شهر ایران اسلامی آغاز شد.

هزاران نفر از مردم روزه دار تهران با در دست داشتن پرچم های «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» با سیاست های رژیم اشغالگر قدس در منطقه مخالفت کردند و خواستار نابودی رژیم صهیونیستی شدند.

بنا بر اعلام ستاد انتفاضه و قدس، راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و ۹۰۰ شهر کشور برگزار شد و از ۵ هزار و ۳۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار حاضر در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، ۱۶۰ نفر از رسانه‌های خارجی در این مراسم حاضر می‌شوند تا شاهد و منعکس کننده شراره‌های خشم امت اسلامی از انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف در هفتادمین سال تاسیس این رژیم نامشروع باشند.

«ترامپ» توسط راهپیمایان تهرانی به دار آویخته شد

مردم روزه دار تهران که پیش از آغاز رسمی راهپیمایی روز قدس در خیابان ها حضور یافته بودند در اقدامی نمادین رئیس جمهور آمریکا را در اعتراض به انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس به دار آویختند.

حضور چشمگیر مردم پیش از آغاز رسمی مراسم راهپیمایی

مردم تهران و شهرستان ها از صبح امروز و پیش از آغاز رسمی مراسم راهپیمایی، با حضور در خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران با در دست داشتن پلاکاردهایی با عناوین «مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا» انزجار خود را نسبت به سیاست‌های نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم اعلام کردند.

مردم همچنین پلاکاردهایی را با شعار «القدس عاصمه الفلسطین» در دست دارند که به ماجرای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت‌المقدس اشاره دارد و قدس شریف را پایتخت ابدی فلسطین می‌داند.

این خبر در حال بروزرسانی است...