حضور باشکوه مسلمانان در روز قدس هشدار جدی به رژیم اشغالگر است

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز قدس روزی است که مسلمانان با حضور و وحدت خود در راهپیمایی هشداری جدی به صهیونیسم و استکبار جهانی می‌دهند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: مسلمانان متعصب با حضور خود در این راهپیمایی جواب کسانی را که کینه از اسلام دارند می دهند.

وی از پیام جهانی راهپیمایی روز قدس سخن گفت و افزود: بزرگترین پیام این روز این است که اسلام زنده است و اینطور نیست که هر نظام جاسوسی نکبتی بتواند علیه اسلام قیام کند.

آیت الله ممدوحی اظهار داشت: مردم مومن و انقلابی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس به دشمنان ثابت خواهند کرد که اسلام در هر سرزمینی که باشد زنده است و بالاخره حق خود را از کفر خواهد گرفت و با همه وجود در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد.