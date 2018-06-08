۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان خبر داد:

یک مصدوم و یک جان باخته حاصل ۲ آتش سوزی در آبادان

آبادان – مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان گفت: عصر روز گذشته، بروز دو حادثه آتش سوزی در آبادان یک مصدوم و یک جان باخته در پی داشت.

مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  ساعت ۱۷:۳ دقیقه عصر روز گذشته یک فقره آتش گرفتن تانکر حامل مواد ام. تی. پی (از مشتقات نفت) در خیابان شهید کارکوب زاده، جاده پتروشیمی به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که گروه عملیاتی این سازمان راس ساعت ۱۷:۸ دقیقه به محل رسیده و حریق را اطفاء کردند.

وی با بیان اینکه آتش گرفتن چرخ خودرو به دلیل گرم شدن لنت ترمز دلیل بروز این حادثه بود، افزود: متاسفانه راننده مصدوم این حادثه به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان بیان کرد: همچنین ساعت ۱۷:۲۱ دقیقه روز گذشته یک فقره آتش سوزی در یکی از مناطق شهر به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که گروه عملیاتی ساعت ۱۷:۲۴ دقیقه به محل حادثه رسیده و به اطفاء حریق پرداختند.

فرحانی پور با بیان اینکه این حادثه به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی اتفاق افتاد، اظهار کرد: در این حادثه مردی ۲۳ ساله در حال جوشکاری مخزن ال. پی. جی  از ناحیه دست، پا و صورت به دلیل انفجار مخزن دچار سوختگی شد که به سرعت توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان اعزام شد.

