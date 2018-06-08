به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار جای‌جای استان سمنان در هشت شهرستان، ۲۱ نقطه شهری و ده‌ها روستا هم‌زمان با آخرین آدینه ماه مبارک رمضان، در ۶۰نقطه، حماسه مشت‌های گره‌کرده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به رخ جهانیان کشیدند تا نشان دهند در کنار مردم این کشور هستند و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را به‌خوبی یاد دارند.

واپسین جمعه ماه رمضان سال۹۷ برای مردم استان سمنان حال و هوایی دیگر دارد، اینجا شور حماسه مشت‌های گره‌کرده در اوج، موج می‌زند، اینجا غریو الله‌اکبر، مرگ بر اسرائیل و القدس لنا در هوا پراکنده‌شده و تکبیرهای مردم قومس سینه آسمان را شکافته است امروز ... اینجا ... روز قدس است روز اسلام، روز مبارزه با ظلم.

روز قدس سال جاری در استان سمنان از سال‌های گذشته متفاوت‌تر است، دلیل آن شاید بدعهدی‌های استکبار جهانی در قبال ایران، سیاست‌های عربستان سعودی، انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین در آن روز شوم است، امسال همه آمده‌اند پیر و جوان، مرد و زن، کوچک و بزرگ از راه‌های دور و نزدیک ... امسال همگان دوش‌به‌دوش هم ایستاده‌اند.

سمنان غرق در شور حضور

مردم مرکز استان سمنان در روز جهانی قدس با حضور در میدان امام رضا(ع) حماسه‌آفرینی را آغاز کردند از ساعت ۹ صبح خیابان‌های منتهی به این میدان مسدود هستند و مردم پیاده خود را می‌رسانند، برخی خودروهایشان را در مصلا پارک کرده و پیاده به میدان آمده‌اند تا در زمان بازگشت به خودروهایشان نزدیک باشند، برخی موتورسیکلت‌هایشان را در کناری گذاشته‌اند در گوشه دیگر دو کالسکه نوزادان دیده می‌شود که با شعارنوشته روی آن را پوشانده‌اند، هوای گرم سمنان امروز میزبان خیل عاشقان است خیل مؤمنان روزه‌دار.

ماشین‌های آتش‌نشانی آمده‌اند صد متری بالاتر از میدان قرارگرفته‌اند، گرما فراوان نهیب می‌کشد و روی پوست می‌تازد و می‌لغزد و از مسیر پیشانی سوار بر دانه‌درشت عرق به شیار گونه‌ها می‌رسد ... گرما اینجا فراوان است اما باعث نشده که مردم روزه‌دار نیایند ... همه آمده‌اند.

فرزند بر دوش، در کنار همسری که او نیز دست دختربچه‌ای را گرفته می‌آیند، دیگری جانبازی است که بر ویلچر نشسته آرام می‌خرامد ... با همراهی خانواده. چه خیالی ... چه خیالی دارند بیگانگان که این مردم به میدان نمی‌آیند، دلسرد شده‌اند! بیایند اینجا و نگاه کنند پیرزنی که با واکر و به کمک نوه‌اش به میدان آمده تا مشت بر دهانتان بزند. جمعیت کم‌کم می‌رسد راهپیمایی شکل گرفته است، مسیرها آماده‌اند، شعارنوشته‌ها بر دستان مردم شهیدپرور مرکز استان قرارگرفته‌اند نگاه‌ها مصمم است غریو تکبیر آغازی بر یک حماسه است.

حماسه حضور در شاهرود

شاهرودی‌ها نیز هستند همچون سال‌های قبل، مسیر شهرک امام خمینی(ره) از مقابل ژاندارمری سابق تا گلزار شهدا و مصلای پیامبر اعظم(ص) برای روز قدس انتخاب‌شده است، خیابانی که چون ماری بر پهنه شهر می‌خزد و خود را بالا می‌کشد چون رودی در دل‌سنگ راه خود را پیدا می‌کند، رودی که امروز میزبان خروش مردم شهیدپرور شاهرود است شهر شهیدان ... شهر علمای بزرگ اسلام و شهر مردم باصفا.

حضور جانباز جنگ تحمیلی در بین مردم چشم‌نوازی می‌کند، عصا در دست نامش چون مولا و نسبش عامری است می‌گوید: هرسال می‌آیم از خیلی وقت پیش تاکنون فرقی هم ندارد در چه حالی باشیم روزه‌دار، سرما، گرما، مگر اماممان نگفتند فلسطین مسئله اول جهان اسلام است؟ پس باید پرسید مگر می‌شود درباره آن حساس نبود؟ دیگر شهروند شاهرودی می‌گوید: حضور وظیفه است، رسالت است، چراکه به تقویت جهان اسلام و خرد شدن دشمنان می‌انجامد و این امر باعث می‌شود حضور را وظیفه شرعی و انسانی بدانیم. لذا حضور هرسالمان پرشورتر از سال قبل خواهد بود مخصوصاً امسال که وقاحت را به اوج رسانده‌اند و حتی سفارت‌خانه‌شان را نیز در بیت‌المقدس تأسیس کرده‌اند، آمده‌ایم تا بگوییم یاوه‌گویی بس است.

مردم شاهرود کم‌کم آماده‌اند، حماسه ساعت ۱۱ و کمی دیرتر از دامغان و سمنان اما مشابه آن‌ها با غریو تکبیر مردم آغاز می‌شود پرچم‌های ایران و فلسطین همه‌جا دیده می‌شود، شعارنوشته‌های زردرنگی که روی آن نوشته‌شده فلسطین پاره تن اسلام یا القدس لنا در بین مردم دیده می‌شود، دو آدمک هم در میدان هستند مرگ بر اسرائیل بر گردنشان آویخته شده قدشان به یک و نیم تا دو متر می‌رسد قرار است ساعتی دیگر در میان خروش مردم دچار حریق خشم مردم مسلمان شاهرود شوند ...کم کم راهپیمایی شکل می‌گیرد حماسه در حال آغاز شدن است.

دامغان حماسه‌آفرین است

میدان شهدای دامغان تا مسیر میدان امام خمینی(ره) حضور پرشور مردم را شاهد است، خیابان‌های منتهی به این میدان از ساعت هشت مسدود هستند، تردد با خودرو امکان‌پذیر نیست مردم پیاده از جای‌جای دامغان خود را رسانده‌اند، روزه‌داران آماده‌اند تا فریاد خشمشان را بر سر اسرائیل غاصب بلند کنند اسرائیلی که ظلم را به‌حداعلا رسانده است.

روحانیان آمده‌اند تعدادی از ورزشکاران بالباس‌های رزمی آمده‌اند تا بگویند آماده هستیم، بانوان حضوری پرشور دارند کودکان دست در دست بزرگ‌ترها، دو رزمنده دفاع مقدس در کنار هم‌قدم می‌زنند تا به یارانشان بپیوندند مسئولان هنوز نرسیده‌اند اما جایگاه برای اجرای مراسم آماده است بلندگوها چک می‌شوند تکبیر غریو فریاد را بیدار می‌سازد راهپیمایی روز قدس باشکوه خاصی برپا است.

در مسیر نوای مرگ بر اسرائیل به‌کرات شنیده می‌شوند، اینجا همه ندای الله‌اکبر سر می‌دهند، مردم دامغان آمدند تا حماسه دیگری را بیافرینند، این مردم به حماسه بیگانه نیستند. مردمی پاک، متدین و شهیدپرور که حماسه‌ها آفریده‌اند، آخرینش همین امروز در راهپیمایی روز قدس ...

غرب و شرق امروز حماسه سازی می‌کنند

از شرقی‌ترین شهرستان استان سمنان نیز خبر می‌رسد حماسه حضور و پرچم‌های رنگی در میان مشت‌های گره‌کرده صحنه‌های غرورآمیزی را خلق کرده است، مردم در کنار مسئولان آماده‌اند تا یک‌بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی(ره) و مردم مظلوم فلسطین تجدید بیعت کنند، خیابان‌های منتهی به میدان بسیج میامی مملو از جمعیت است، مقصد مسجد جامع و محل برگزاری نماز دشمن‌شکن جمعه خواهد بود راهپیمایی طبق ساعت مقرر از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد.

از گرمسار و آردان دو شهرستان همسایه نیز خبر می‌رسد حماسه مردمی حضور پررنگ‌تر از همیشه در لابه‌لای مشت‌های گره‌کرده مردم به عرش می‌رسد، فریاد الله‌اکبر و مرگ بر اسرائیل این مردم شهیدپرور امروز فرق آسمان را می‌شکافد، مردم از اقشار مختلف آمده‌اند تا بگویند پای انقلابشان هستند پای آرمان‌هایشان ... پای حمایت از مردم مظلوم فلسطین که امامشان آن را مسئله اول جهان اسلام نامید، مردمی که هفت دهه زیر بار ظلم هستند و در عین ناباوری، سکوت مجامع جهانی آزاردهنده‌ترین بخش این معادله نابرابر است. خیابان هفتم تیر آردان امروز مملو از جمعیت است گرمساری‌ها از میدان انقلاب تا میدان امام امروز حماسه سازی می‌کنند، این‌ها بخشی از خمسه‌ای بزرگ‌تر به نام حضور پرشور مردم استان سمنان در راهپیمایی روز قدس است.

سرخه و مهدی‌شهر نیز امروز غرق در شور و خروش است مهدی‌شهری‌ها از ایلاتی و عشایر و روستایی و شهری و مسئولان و روحانیان تا نظامی و دانشجو و دانش‌آموز همه با دهان روزه آمده‌اند تا رشادتشان را یک‌بار دیگر به رخ جهانیان بکشند، میدان امام رضا(ع) مهدی‌شهر مکان عاشقی است ... مکانی برای میزبانی از خروش مردم شهیدپرور این شهرستان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین. کمی آن‌سوتر اما سرخه‌ای‌ها نیز حماسه‌آفرینی می‌کنند، میدان ولیعصر(عج) این شهر مملو از جمعیت است مملو از غریو الله‌اکبر ...

روز قدس روز اسلام است

در بین مردم مسئولان نیز دیده می‌شوند همه آمده‌اند تا بگویند در کنار مردم مظلوم فلسطین هستیم پیش از آن نیز اظهارنظرها و پیام‌های مسئولان از جای‌جای استان در حمایت از مردم فلسطین به گوش جهانیان رسید، از آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان که حمایت از مردم فلسطین را وظیفه همگانی دانست و گفت: حمایت از مردمی که ۷۰ سال درگیر ظلم و ستم هستند، رسالت عمومی مردم مسلمان جهان، ایران اسلامی و استان سمنان است تا استاندار سمنان که ضمن دعوت از مردم برای حضور در این راهپیمایی بیان کرد: مردم فلسطین تنها نیستند.

دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی نیز از سوی مجامع و نهادهای مختلف صورت گرفت روحانیان، سپاه ناحیه، اداره کل تبلیغات اسلامی، اوقاف، بنیاد شهید، جهاد کشاورزی، فرمانداران و ائمه جمعه و جماعات، دانشگاهیان، طلاب و فرهنگیان، کسبه و بازاریان و همه اقشار امروز حضور را بر خود واجب دانستند تا حمایتشان را از مردم مظلوم فلسطین نشان دهند. امروز استان سمنان سراسر عظمت و حماسه است.