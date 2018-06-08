عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت برگزاری بازی های تدارکاتی تیم «ب» فوتسال ایران با عراق و ارمنستان گفت: بازی با ارمنستان در همان تاریخی که کمیته فنی تایید کرده بود، برگزار خواهد شد. درباره بازی با عراق هم باید بگویم که هنوز هیچ نامه رسمی از سوی عراقی ها به کمیته فنی نرسیده است تا تاریخ آنرا قطعی کنیم.

وی درباره بازی های تدارکاتی تیم المپیک با هدایت علی صانعی هم تصریح کرد: در این شرایط برگزاری بازی برای تیم امید سخت است. ما با برزیلی ها صحبت کرده بودیم قبل از المپیک آرژانتین با آنها بازی کنیم ولی از آنجا که فقط ۱۰ بازیکن می توانیم با خودمان ببریم، امکان مصدومیت وجود دارد. در این وضعیت دیگر امکان جایگزین کردن بازیکن جدید وجود ندارد. بنابراین صانعی حق دارد نگران باشد چون در اینصورت دستش خالی می شود.

رئیس کمیته فنی فوتسال ادامه داد: پیدا کردن بازی تدارکاتی در این رده سنی از آنجا که تمام کشورها تیم ندارند، مشکل است. از سوی دیگر صحبتهایی با تیم المپیک عراق داشته ایم. ضمن اینکه منتظریم ببینیم تکلیف روسیه چه می شود. اگر مشکل حضور این تیم در المپیک برطرف شود، ممکن است با روسیه هم بازی تدارکاتی بگذاریم.

ترابیان همچنین از سفرش به تبریز در روز یکشنبه پیش رو برای هماهنگی تورنمنت چهار جانبه خبر داد و گفت: این تورنمنت ۳۱ شهریورماه با حضور ایران، ژاپن، بلاروس و اوکراین برگزار می شود.

وی در پایان درباره قانون هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مبنی بر منع حضور بازیکنان لژیونر در لیگ ایران تا پایان نیم فصل اول، گفت: نمی دانم هیات رئیسه چه زمانی این تصمیم را گرفته است. AFC تاکید کرده است که از سال آینده هر بازیکنی می خواهد برای باشگاهی بازی کند، باید ۶ ماه قبل از آن، قرارداد بسته باشد. این قانون از سال آینده اجرا می شود ولی اینکه هیات رئیسه سازمان لیگ چه زمانی این تصمیم را برای لیگ ایران گرفته، من در جریان نیستم. به هر حال بازیکنان هم حرفه ای هستند و برای گذران زندگی و درآمدزایی به حضور در تیم های خارجی نیم نگاهی دارند.