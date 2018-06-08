نیروهای مقاومت توانایی پرتاب ۱۰۰ هزار موشک به سمت اسرائیل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در مراسم پایانی راهپیمایی روز قدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: امروز همه مشکلات جهان اسلام به دلیل رژیم نامشروع اسرائیل بوده و این رژیم جنایات مستمری را علیه ملت مظلوم فلسطین روا داشته است.

وی افزود: این رژیم کودک کش تنها برای فلسطینیان خطرناک نیست بلکه همه جهان اسلام را تهدید می کند و فلسفه تشکیل اسرائیل نیز امتداد جغرافیای آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف تر به خاورمیانه است که به عنوان یک پایگاه نظامی برای مقابله به جهان اسلام است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همین عامل است که باعث شده تا آمریکا و کشورهای اروپایی از این رژیم حمایت کرده و تمام قطع نامه های سازمان ملل علیه اسرائیل را وتو کرده و از هیچ حمایتی از صهیونیست ها دریغ نکنند.

سلامی بیان کرد: در همه جنگ هایی که اسرائیل در آنها حضور داشته همواره آمریکایی ها نیز حمایت لازم را داشته و شکست های اعراب مقابل این رژیم موجی از ناامیدی را در منطقه ایجاد کرد که پیروزی انقلاب اسلامی امید را در مسلمانان زنده کرد.

رژیم صهیونیستی در ترس فرو رفته است

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رژیم صهیونیستی بود که در ترس فرو رفت و مسلمانان را برای مقابله با اسرائیل بیدار کرد و شکست های اسرائیل آغاز شد. ایرانی که پیش از انقلاب همه نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی را تامین می کرد بعد از انقلاب به عنوان مهم ترین عامل ترس این رژیم تبدیل شد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: مصر، عربستان و اردن طی سال های گذشته در راستای منافع اسرائیل حرکت کردند و تنها لبنان و سوریه در مقابل این رژیم مقاومت کردند و دلیل تهاجم هفت ساله آمریکایی ها و همپیمانانش به سوریه نیز تامین منافع اسرائیل است.

سلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه گسترش جغرافیایی اسرائیل در منطقه نداد و نقشه های آمریکا و اسرائیل را نقش برآب کردو نیروی به نام حزب الله در مرزهای اسرائیل وجود دارد که می تواند صدهزار موشک را روانه رژیم اشغالگر قدس کند.

وی تاکید کرد: امروز صهیونیست ها صدای جوانان مسلمان را از نزدیکی جولان می شنوند. جوانانی که دست به ماشه در انتظار فرا رسیدن زمان مقابله با اسرائیل هستند و جوانان فلسطینی نیز مجهز به سلاح هایی هستند که اسرائیل را به وحشت انداخته است.

دمیدن روح جهاد در کالبد ملت های منطقه

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران روح جهاد را در کالبد ملت های مسلمان دمیده و جوانان با غیرت مسلمان به نبرد با آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش افتخار می کنند که این مهم مایه افتخار همه ما است.

سلامی تصریح کرد: همه دیدم پاسخ تجاوز اسرائیل به سوریه از جولان اشغالی داده شد و آنها می خواستند به پاسخ این حملات را بدهند که به انها پیام داده شد اگر این کار را بکنید قلب رژیم صهیونیستی موشک باران خواهد شد که دیگر خفه شدند و هیچ اقدامی نکردند. چندماهی است که خواب از چشم سران اسرائیل ربوده شده زیرا می دانند خطر مقاومت جدی است.

وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده ایم که آمریکایی ها توان حمایت از نیروهای دست نشانده خود در منطقه را ندارد و هیچ راهی برای آنها مقابل نیروهای مقاومت وجود ندارد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: واقعیت قدرت آمریکا در منطقه مانند بادکنک توخالی است که با یک سوزن منفجر می شود و ما سال ها قبل این مهم را در هشت سال دفاع مقدس به رخ جهانیان کشیده ایم. ما تمام نیازهای خود را در زمان تحریم ها تامین کردیم و آنها همه این پیروزی ها را به چشم خود دیدند و نتوانستند به اهداف خود برسند.

سلامی تاکید کرد:حل معادلات پیچیده منطقه تنها مشروط به تعامل با ایران است و آنها به خوبی این مهم را می دانند و در این راستا تلاش می کنند با تحریم های اقتصادی ملت ایران را به زانو در آورند که مانند گذشته در اشتباه هستند زیرا ما با سختی ها بزرگ شده ایم و هیچ نیازی به خارج نداریم. ما به اشباع در تهدید رسیده ایم و بیش از این نمی توانند ما را تهدید کنند و باید قدرت ایران را به رسمیت بشناسند.

انرژی جهان تحت سیطره ایران است

وی گفت: انرژی جهان امروز تحت سیطره امنیتی ایران است و اگر صنعت جهان رونق دارد به برکت ایران بوده و نباید سر به سر ما بگذراند زیرا شریان حیاتشان و امنیت منافعشان در دست ماست. ایران تا امروز نجابت به خرج داده زیرا نمی خواهیم در جهان مسئله ساز باشیم اما صبر ما هم حدی دارد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما قدرت مند هستم و بر قدرت خود می افزاییم تا دشمنان ما دیگر حتی سخن از تحریم نزنند و ملت ایران هیچگاه توان موشکی خود را کنار نخواهد گذاشت و ما با اقتدار ومستقل از اراده قدرت ها راه خود را ادامه خواهیم داد.

سلامی بیان کرد: ما وظیفه خود می دانیم از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده و گلوی دشمنان را در دور دست بفشاریم تا نباید فرصت پیدا کنند به کشور ما نزدیک شوند. امنیت ایران و جهان اسلام با هم گره خورده و اگر از مردم سوریه و لبنان حمایت می کنیم در همین راستا است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز به دنبال ناامید کردن مردم است و تلاش می کند بگوید نظام اسلامی قدرت خود را از دست داده که باید در پاسخ به آنها بگوییم اگر اینگونه است چرا به دنبال تحریم های بیشتر و خلع سلاح موشکی ایران هستید. پیشرفت های فن آوری ما بسیار چشمگیر بوده و به خارج نیازی نداریم.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: مردم و جوانان ایران خوب می دانند تا زمانی که از ولایت فقه حمایت کنند پیروز خواهند بود زیرا همه به خوبی دیدیم در کشورهای دیگر که ولی فقیه نبود جان و ناموسشان به تاراج رفت.

کسانی که شعار نه غزه و نه لبنان سر می دهند در زمان مشکل حتی یک لحظه نیز مقابل دشمن ایستادگی نخواهند کرد و افرادی در این مسیر نقش آفرینی می کنند که امروز از مردم مظلوم فلسطین و سوریه حمایت می کنند.