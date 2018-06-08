دهقان:آمریکا و مرتجعین منطقه به دنبال تثبیت رژیم صهیونیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان مشاور مقام معظم رهبری در امور وزارت دفاع در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیطان بزرگ با همکاری کشورهای مرتجع منطقه حرکت جدیدی را برای تثبیت رژیم کودک کش صهیونیستی آغاز کرد و انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس گام بلندی در راستای همین طرح اسرائیلی‌ها است.

وی با باین اینکه یقینا ملت‌های مسلمان و ملت فلسطین اجازه نخواهند داد که توطئه شوم آنها به نتیجه برسد، گفت: حرکت عظیم مردم ما و ملت‌های جهان در حمایت از ملت فلسطین این پیام را به سیاستمدار تاجری که نه امنیت و نه تاریخ نخوانده و نمی‌داند، رسانده است.