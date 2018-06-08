به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با اشاره به شرایط خاص و ویژه روز قدس امسال به خاطر مواضع رژیم صهیونیستی علیه کشور و یاوه‌گویی‌های مجدد ترامپ، اظهار داشت: روز قدس همواره یک ویژگی خاصی داشته است و هرسال جنایات و توطئه‌های دشمنان بیشتر شده و ماهم هر سال شرایط را نسبت به گذشته متفاوت‌تر ارزیابی می‌کنیم و این یک حقیقت است.

وی با اشاره به انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی به قدس اشغالی، تصریح کرد: ترامپ در زیرپا گذاشتن برجام مرتکب یک جنایت بین المللی و سرپیچی از یک معاهده بین المللی شد، علاوه بر آن برخلاف قوانین بین المللی ترامپ سفارت آمریکا را به قدس انتقال داد تا نشان دهد در این زمینه هم به قوانین بین المللی پایبند نیست، چرا که کسی حق ندارد قدس را جز پایتخت فلسطین متعلق به دیگری بداند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اعتراض مردم فلسطین به انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی به قدس و شهادت و زخمی شدن بسیاری از معترضین فلسطینی، اظهار داشت: اینها مشکلات و مصیبت‌هایی است که جامعه اسلامی از سوی دشمن متحمل شده است و ما وظیفه داریم هرقدر این مصایب و مشکلات بیشتر می‌شود انزجار خود از دشمنان و ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی و دشمنان اسلام را بیش از پیش نشان دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان، افزود: هرقدر ما کوتاه بیایم دشمن بیشتر پیش روی خواهد کرد، حداقل کاری که می‌توانیم در برابر به شهادت رساندن، مجروح کردن و اسیر کردن مردم فلسطین و انتقال سفارت آمریکا به قدس انجام دهیم این است که با یک حضور همگانی و پرشور و مردمی این جنایات دشمنان را محکوم کرده و حمایت جدی خود را از مردم شریف فلسطین نشان دهیم و آمریکا و رژیم صهیونیستی و اعمال مجرمانه آنها را محکوم کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) همواره بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس تأکید داشتند، همانطور که امروزه رهبر معظم انقلاب بر این موضوع بسیار تأکید می‌کنند، تمام مراجع معظم تقلید و علما هم تأکید بر حضور در راهپیمایی روز قدس دارند و شاهد هستیم بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به تبعیت از ما آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با برپایی راهپیمایی مردمی روز قدس محکومیت رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم را اعلام می‌کنند و این درسی است که مردم دیگر کشورها از مردم ما و انقلاب اسلامی گرفته‌اند.