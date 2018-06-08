آیت الله محسن محمدی اراکی در گفت و گو با خبرنگار مهر در جریان برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در اراک، اظهار داشت: پیام امروز مردم در راهپیمایی روز قدس این است که جامعه اسلامی و ایرانی همچنان در مسیر مقاومت برپا و پایدار است و این مسیر مقاومت تا آزادی کامل فلسطین ادامه خواهد داشت.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: جامعه اسلامی وحدت و یکپارچگی را سرلوحه کار خود قرار داده و با هم افزایی و همدلی این راه را ادامه خواهد داد و توطئه های دشمنان اسلامی خللی در این اتحاد وارد نمی کند.

وی بیان کرد: سرانجام این مسیر چیزی جز پیروزی اسلام و ملت مقاوم فلسطین نیست. امروز امت اسلامی همراهی خود را با ملت فلسطین اعلام می کند و با این اقدام برنامه های دشمن را بی اثر می سازد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان ساخت: بدون شک این اتحاد و یکپارچگی و انسجام عمومی مردم مسلمان در سراسر دنیا و به خصوص در ایران اسلامی، مشت محکم ملت های مظلوم بوده و نشان از آن دارد که نقشه های دشمن در ایجاد تفرقه نقش بر آب شده است.

آیت الله اراکی تصریح کرد: ملت ایران در این راهپیمایی حمایت خود را از مستضعفان و ملت های مظلوم اعلام می کنند و نشان می دهند تحریم و دسیسه تاثیری بر اراده آنها ندارد.