به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران بیان داشت: از زمان نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس توسط امام راحل تاکنون شاهد تحولات عمیق و فراوانی در حوزه مسائل فلسطین بوده‌ایم که اصیل‌ترین راه حل برای نجات قدس شریف، مقاومت اسلامی و ایستادگی همه‌جانبه است.

وی افزود: انتفاضه تا امروز پوست ها انداخته است، اما هر بار با عظمت و قدرت هر چه بیشتری توانسته راه رهایی قدس را پیگیری کند و اکنون در مرحله انتفاضه سوم، جریان مقاومت پوینده‌تر از هر زمان دیگری به پیش می‌رود و ما دستاوردهای ارزشمند این حرکت عظیم اعتقادی و ایمانی را در نبرد ۱۱ روزه و ۲۲ روزه دیدیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان این که صهیونیست‌ها به هیچ اصول انسانی پای‌بند نیستند، خاطرنشان کرد: پشت پرده همه اقدامات تروریستی و جریانات ضدانسانی منطقه، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند که برای حفظ حیات رو به اضمحلال صهیونیست‌ها، دست به هر اقدام شیطانی می‌زنند.

آیت‌الله نعیم‌آبادی ادامه داد: ملت ایران از همان زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون پشتیبان ستمدیدگان و ضعفا بوده است و حمایت ملت ایران از مردم ستمدیده فلسطین محدود به مقطعی خاص و یا بر پایه نوع مذهب و دین نبوده بلکه ما بواسطه آموزه‌های الهی و با رویکرد اسلام واقعی از مردم فلسطین حمایت کرده‌ایم.

وی بیان داشت: سازش‌کاری دستاوردی برای مردم فلسطین نداشته است و پس از هر بار مذاکره برای سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی، اقدامات جنایت‌بار بیشتری را از سوی غاصبان اسرائیلی شاهد بوده‌ایم و بدون شک تنها راه رسیدن به پیروزی واقعی بر جرثومه فساد و تباهی در منطقه، تداوم خط سرخ انتفاضه است.