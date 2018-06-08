به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان روز جهانی قدس طی قطعنامهای تاکید کردند: آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بیدفاع فلسطین از سلطه صهیونیستها و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل آرمان بلند انقلاب اسلامی است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
(سوره اسراء/ آیه ۱)
خدای سبحان را شاکریم که به ما توفیق داد با حضور حماسی، باشکوه و انقلابی در رستاخیز امت اسلامی و آوردگاه بزرگ «روز جهانی قدس»، بار دیگر وحدت و اراده مسلمانان عالم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان بلند آزادی بیتالمقدس و اعلام برائت از جبهه سلطه و استکبار و جاهلیت قبیلهای روزگار، زوال قطعی رژیم جعلی، کودککش و اشغالگر صهیونیستی را فریاد زنیم.
اینک با گذشت ۴۰ سال از ابتکار راهبردی و معجزگون معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت روحالله در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان بهعنوان روز جهانی قدس و تداوم راهبری اهداف این اقدام مبارک توسط خلف صالح آن حضرت، سکاندار شجاع، بصیر و دوراندیش انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای که آرمان «آزادی قدس شریف» و «رهایی مردم فلسطین» به یک مسأله و خواست جهانی تبدیل شده است و جبهه سلطه و صهیونیسم با شکست رؤیای «تسلط از نیل تا فرات» و تحقق «خاورمیانه بزرگ»، به توطئههای پلید و جدیدی مانند «معامله قرن» و به رسمیت شناختن «بیتالمقدس» بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی روی آوردهاند، ما شرکتکنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمنشکن «روز جهانی قدس» که نماد بیداری امت اسلامی و مظهر زنده بودن ملت و مقاومت فلسطین و انتفاضه «بازگشت» است، مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی «الله اکبر» و «خامنهای رهبر» به جهانیان اعلام مینماییم:
۱ـ «آزادی قدس شریف» و «رهایی ملت مظلوم و بیدفاع فلسطین» از سلطه اشغالگران صهیونیست و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند انقلاب اسلامی و راهبرد سرنوشتساز رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام مقدس اسلامی حضرت امام و خلف صالح آن عزیز سفر کرده مقام معظم رهبری دانسته و تمامی همت و توانمندیهای مادی و معنوی خود را در راستای تحقق این فریضه بزرگ دینی و انقلابی به کار خواهیم گرفت.
۲ـ اقدام سخیف و غیرقانونی ترامپ، رئیس جمهور بیخرد ایالات متحده آمریکا در انتقال سفارتخانه این کشور به بیتالمقدس و به رسمیت شناختن قدس شریف بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم نموده و آزادی بیتالمقدس و حمایت از مردم مسلمان و ستمدیده فلسطین را همچنان «اولویت اول جهان اسلام» دانسته و هرگونه اقدام و تلاشی که بخواهد این اولویت را خدشهدار و اذهان امت اسلامی را از آن منحرف سازد، تقبیح مینماییم.
۳ـ با محکوم کردن توطئه موسوم به «معامله قرن» به جهانیان اعلام میداریم تنها راه حل مسأله فلسطین «بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصینقاط دنیا» و «برگزاری همهپرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشور» با اراده آنان و تحقق راهبرد «فلسطین من البحر الی النهر» بوده و هرگونه راهحل جایگزین را فرصتسازی برای تداوم اشغالگری و جنایت ننگین رژیم جعلی و اهریمنی صهیونیستی و پایمالکردن حقوق مسلم مردم فلسطین میدانیم.
۴ـ فلسطین را «رمز وحدت، یکپارچگی و اتحاد امت اسلامی» برابر توطئههای نظام سلطه و استکبار در حفظ رژیم جلاد و کودککش صهیونیستی و ایجاد چتر امنیتی برای اشغالگران پلید دانسته و ضمن تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار مراجع، علما و نهادهای دینی جهان اسلام بهویژه «دانشگاه الازهر» و «علمای حجاز» در حمایت از مردم فلسطین و ناکام دانستن تلاشهای گذشته آنان، انتظار میرود با افشای توطئههای جدید آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان منطقهای و فرامنطقهایشان، تلاش سران مرتجع برخی کشورهای اسلامی و عربی برای سازش و عادی سازی روابط با اشغالگران قدس شریف را محکوم و به رسالت تاریخی و تکلیف شرعی خود در این عرصه عمل نمایند.
۵ـ وحدت، همگرایی و یکپارچگی گروههای فلسطینی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را از مهمترین الزامات و مقدمات تحقق آرمان «آزادی قدس شریف» و اخراج اشغالگران از این سرزمین مقدس دانسته و با حمایت همهجانبه از «خط مقاومت و انتفاضه»، یهودی سازی سرزمینهای اشغالی و تلاش برای نابودی هویت ملی و تاریخی فلسطین و حذف معادله بازگشت که برای بستن پرونده فلسطین طراحی شده است را به شدت محکوم کرده و از سازمانها و نهادهای بینالمللی و منطقهای میخواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و عملی، این توطئه خطرناک را ناکام سازند.
۶ـ شکست «فتنه داعش» و تروریستهای تکفیری در عراق و سوریه، ناکامی رژیم آل سعود در جنگ و تجاوز ضد ملتهای مظلوم و مقاوم یمن و بحرین به رغم حمایتهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنان را از دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت اسلامی دانسته و با تأکید بر محفوظ دانستن حق انتقام و مقابله به مثل در قبال توطئههای استکباری و صهیونیستی، همراه با آحاد امت اسلامی اجازه نخواهیم داد دشمنان اسلام با مسألهسازیهای انحرافی و ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمین، ظرفیتهای انقلابی جهان اسلام را قربانی منافع و امنیت اشغالگران قدس سازند.
۷ـ «آمریکا» را همچنان «طاغوت اعظم»، «شیطان بزرگ» و «دشمن شماره یک» خود دانسته و با محکومکردن عهدشکنی کاخ سفید و خروج آن از «برجام» و اعمال تحریمهای جدید ظالمانه، از دولت و دستاندرکاران مذاکرات هستهای با اروپاییها میخواهیم «شروط و ملاحظات راهبردی» رهبر معظم انقلاب اسلامی را نصبالعین قرار داده و با هوشمندی و هوشیاری و دریافت تضمینهای عملی لازم، قاطعانه و مسئولانه به صیانت از حقوق و منافع ایران اسلامی پرداخته و عنداللزوم تصمیم و اقدام انقلابی را در دستور کار قرار داده و نام خود را به نیکی در تاریخ جاودانه سازند.
۸ـ با تأکید بر حفظ وحدت و وفاق ملی حول محور ولایت فقیه، از قوای سهگانه، نیروهای مسلح و آحاد مسئولین و نهادهای نظام و شخصیتها و جریانهای مرجع جامعه میخواهیم منویات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و رهبری بهعنوان «نقشه راه انقلاب اسلامی» و راهبرد پیشرفت و موفقیت کشور و ضامن برونرفت از چالشها و مشکلات امروز جامعه در حوزه اقتصاد و معیشت را سر لوحه اقدامات خود قرار داده و به پشتوانه نصرت الهی و حمایت همهجانبه ملت در این راه، از هرگونه غفلت و کوتاهی پرهیز نموده و شناسایی و برخورد قاطع با اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در صدد ایجاد مانع و کوتاهی در تحقق تدابیر و راهبردهای معظمله هستند را وظیفه قانونی و انقلابی خود بدانند.
۹-از همه دستگاه ها و نهادها و نیز همه دلسوزان و جریان های معتقد به نظام می خواهیم با هوشیاری و هوشمندی به مسئولیت های خطیر تاریخی خود برابر توطئه های 'جبهه دشمن' که از طریق 'نفوذ' و 'اختلال در محاسبات نظام اسلامی' در صدد تحمیل اراده شیطانی خود در پوشش پیمان ها و سندهای به اصطلاح جهانی و بین المللی مانند سند ۲۰۳۰، پالرمو، FATF برای هدف قراردادن 'هویت'، 'استقلال' و 'اقتدار' انکارناپذیر کشور هستند، عمل نموده و با صیانت از منافع و مصالح ملی، توطئه ها و ترفندهای دشمنان در این عرصه را خنثی و با شکست مواجه سازند.
نظر شما