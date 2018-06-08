شعارهای حسینی در همدان طنین انداز شد/نمایش جلوه‌ حمایت از فلسطین

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- نرگس رنگین کمان*: خالق سبحان را باجان و روح خود سپاسگزاریم که شکوه و عظمت روز جهانی قدس همگام با رشد و تعالی درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران که هر دو یادگار بی‌نظیر معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) است سال‌به‌سال اعتلا می‌یابد.

آری به حول و قوه الهی امسال نیز باشکوه‌تر از سال‌های گذشته مردم فهیم و شهیدپرور استان همدان برای پیوستن به سیل خروشان ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.

مردم جای‌جای استان همدان با دهان روزه و مشت‌های گره‌کرده و با سردادن شعارهایی برگرفته از مکتب حسینی نابودی رژیم اشغالگر صهیونیست اسرائیل غاصب را خواستار شدند.

عرصه و حلقه فعالیت‌های ظالمانه تنگ‌تر شده است

همدانی‌ها همپای مردم ایران با هشدار جدی به سلطه گران خائن و در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار فهماندند اکنون عرصه و حلقه فعالیت‌های ظالمانه تنگ‌تر شده است.

یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه روز قدس یک روز بین‌المللی برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان است، گفت: متأسفانه شاهد اوج‌گیری خباثت‌ها و وحشیگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت آزاده فلسطین هستیم و همین امر حضورمان در راهپیمایی روز قدس را ضروری کرده است.

آرمان فلسطین بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است محمد صداقتی با ابراز تأسف از سکوت مجامع و کشورهای به‌دروغ حامی حقوق بشر و حتی حمایت آن‌ها از این حملات ددمنشانه، گفت: آرمان فلسطین بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: امسال با توجه به شرایط حساس منطقه و بین‌الملل، مردم ایران و به‌خصوص همدانی‌ها به میدان آمده‌اند تا همدوش باهم آزادی قدس را فریاد بزنند.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز قدس نیز در گفتگو با مهر بابیان اینکه روز قدس، روز استقامت و عدالت‌خواهی است، گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در شرایط جدید منطقه‌ای و عهدشکنی‌های استکبار جهانی و جنایت‌های روزافزون رژیم صهیونیستی درواقع لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است.

ما فداییان رهبریم و دشمن اصلی ما امریکا است

مریم امینی بابیان اینکه ما فداییان رهبریم و دشمن اصلی ما امریکا است، گفت: روز قدس روز اتحاد دنیای اسلام و روز انسجام جهانی و صف‌آرایی همه مسلمانان و بلکه همه مستضعفان در برابر ظلم‌ها، تجاوزها و خون‌ریزی‌های رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی است.

وی بابیان اینکه ایران همیشه روح آزادیخواهی و عدالت‌طلبی را در جهان به معرض نمایش گذاشته است، گفت: دفاع از عدالت و ملت‌های مظلوم و ستمدیده سرلوحه آرمان‌های ایران اسلامی است.

تجدید پیمان با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران

امینی حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز را تجدید پیمان با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و گفت: شعار «مرگ بر امریکا» هیچ‌گاه رنگ نمی‌بازد.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم نیز با بیان اینکه ما حامی ولایت هستیم و هر آنچه مقام معظم رهبری دستور دهند اطاعت می‌کنیم، گفت: مقام معظم رهبری بر حساسیت راهپیمایی روز قدس در سال جاری تاکید داشته‌اند.

مینا مرتضوی که دانش آموز سال سوم است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما همراه مظلومان شیعه جهان شعار «مرگ بر آل سعود خائن» را سر می‌دهیم تا ثابت کنیم نمی‌توان از ظلم‌ها چشم پوشی کرد، گفت: خونی که در رگ من است هدیه‌ای ناقابل برای رهبر عزیزم خواهد بود.

فلسطین و قدس هرگز از پیکره اسلام جدا نبوده است

وی با بیان اینکه من به عنوان یک بسیجی در آمادگی کامل هستم تا به محض فرمان رهبرم قدم در میدان مبارزه بگذارم، گفت: فلسطین و قدس هرگز از پیکره اسلام جدا نبوده‌اند و حمایت از فلسطین و آرمان آن در واقع حمایت از انسانیت است.

آری روز قدس روز تجلی وحدت و همبستگی مسلمانان و آزادگان جهان و روز قدس روز حیات اسلام است و در این روز مردم مسلمان و روزه دار همدان با نمایش وحدت و اقتدارشان، پیام همبستگی خود را به ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.