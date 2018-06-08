به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در سمنان، ضمن اشاره به نامگذاری این روز از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، تأکید کرد: این نامگذاری نماد آیندهنگری امام راحل(ره) است که باعث شد تا جهانیان به مقوله فلسطین معطوف شوند، همچنین باگذشت قریب به ۴۰ سال از این نامگذاری امروز بسیاری مسائل در جهان آشکارشده است.
وی با اشاره به مظلومیت ۷۰ ساله مردم ستمدیده فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس، افزود: روز جهانی قدس باعث شد تا یکبار دیگر مسئله فلسطین به موضوعی در صدر مسائل منطقه و جهان بدل شود و این از هوشیاری امام خمینی(ره) نشاءت میگیرد.
مسلمانان دست از ایستادگی بر نخواهند داشت
فرماندار سمنان در ادامه گفت: قدس، روزی است که مسلمانان جهان یکصدا از حق مردم مظلوم فلسطین دفاع میکنند و این روزبه نمادی از ایستادگی در برابر استکبار و به الگویی برای آزادیخواهان بدل شده است.
دانایی حضور در راهپیمایی را وظیفه همگانی برای مسلمانان دانست و تأکید کرد: حضور همهجانبه مردم مسلمان با هر تفکر و عقیدهای یک حاصل خوب دارد که آن انسجام است لذا دشمنان ما از همین انسجام در هراس هستند.
وی دیگر ویژگی راهپیمایی روز قدس را فرصتی برای ایستادگی در برابر یاوهگوییهای استکبار جهانی به رهبری آمریکا و همچنین تفکرات صهیونیستی در جهان دانست و ابراز کرد: حضور پرشور مسلمانان، دشمنان را ناامید میکند و نشان میدهد که مسلمانان تا آزادی قدس دست از ایستادگی برنخواهند داشت.
نظر شما