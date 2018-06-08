حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس/ استان بوشهر رنگ حماسه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نقاط مختلف استان بوشهر امروز صحنه حضور گسترده و پرشور مردم روزه‌داری بود که گرمای هوا هیچ خللی در حضور و حمایت آنها از مردم مظلوم فلسطین وارد نکرد.

مردم استان بوشهر با حضور به‌موقع خود در همه صحنه‌ها، تاکنون حماسه‌های مختلفی را خلق کرده‌اند و امروز نیز حماسه دیگری را خلق کردند و در کنار خلیج همیشه فارس، حضوری دشمن‌شکن در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند.

این روزها گرمای هوا در استان بوشهر به ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده است و رطوبت هوا بسیار طاقت‌فرسا شده است ولی این گرما و رطوبت بالای هوا مانعی برای عدم حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی نشد.

در شهر بوشهر راهپیمایی از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه از خیابان امام خمینی(ره) آغاز شد و مردم روزه‌دار بوشهر با شعار «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس»،«مرگ بر وهابی»، «فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است»، راهپیمایی را تا مصلی جمعه بوشهر ادامه دادند.

مردم بوشهر در قالب شعارهای خود اعلام کردند که اگر دشمنان فکر تجاوز به کشورمان داشته باشند با شدیدترین پاسخ ها روبرو خواهند شد.

از دیگر شعارهای مردم در این راهپیمایی می‌توان به «روز جهانی قدس یوم الله است یوم الله است»، «آمریکا اسرائیل این آخرین پیام است، سپاه اسلامیان آماده قیام است»، «رژیم صهیونیستی، جرثومه فساد است آزادی فلسطین، مرهون اتحاد است»، «ام الفساد قرن ما آمریکاست»، اشاره کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند.

نصرالله شفیعی با بیان اینکه مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در صحنه‌ها دارند، خاطرنشان کرد: نقاط مختلف استان بوشهر امروز صحنه ثبت حضور گسترده مردم بوده است و حماسه دیگری در تاریخ پرافتخار این مردم ثبت شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در برخی نقاط استان بوشهر راهپیمایی روز قدس قبل از نماز جمعه و در برخی از نقاط استان نیز راهپیمایی بعد از نماز جمعه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس پیام‌های بسیار زیادی را برای دشمنان دارد و حمایت خوبی از مردم مظلوم و ستم‌دیده است.