مثلث شوم باکنج قرار دادن ایران موجب ناامنی خودشان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز جهانی قدس گفت: خدمت شما مومنان روزه دار سلام عرض می کنم و از خداوند می خواهم دعاهای شما را در مبارک رمضان مخصوصا در لیالی قدر پذیرفته باشد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی خطاب به راهپیمایان گفت: از اینکه به دعوت رهبری معظم انقلاب، آیت الله العظمی خامنه ای لبیک گفتید، تقدیر می کنم. شما با حضور چشمگیر خود غیرت اسلامی و ایران خود را نشان دادید.

رئیس مجلس با بیان اینکه امام خمینی (ره) از سال ۴۲ بارها و بارها در زمینه خطر اسرائیل هشدارهای جدی به ملت‌ها مخصوصاً ملت ایران دادند، افزود:حتی در عصر عاشورا که ایشان سخنرانی مهمی در سال ۴۲ کردند، یکی از محورهای مهم، خطر اسرائیل بود؛ بخصوص در شرایطی که کشورهای عربی و اسلامی اتحادی در مقابله با رژیم اسرائیل داشتند و حتی اقدامات عملی علیه اسرائیل انجام می‌دادند، این رژیم پهلوی بود که با فروش نفت به اسرائیل در آن شرایط به عزت ملت ایران لطمه زد و آنها را تحقیر کرد. از سوی دیگر با همکاری موساد و ساواک، تحقیر ملت ایران مضاعف شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همیشه در صحبت‌های امام خمینی (ره) این هشدار در مورد اسرائیل وجود داشت. این روزها قسمت‌هایی از فرمایشات شهید آیت‌الله مطهری در مورد رژیم صهیونیستی پخش شده است؛ این نشان‌دهنده واکنشی بود که روحانیون به نمایندگی از ملت ما در مقابل تحقیرهای آن زمان نسبت به این غده سرطانی واکنش داشت.

لاریجانی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، سفارت اسرائیل در ایران تعطیل شد و نمایندگان مردم فلسطین جایگزین آنها شدند و روز قدس به عنوان روز اتحاد همه مسلمانان در جهت حمایت از مردم فلسطین اعلام شد. از آن تاریخ، ملت ایران در حمایت همه‌جانبه از ملت مظلوم فلسطین همیشه پیشگام بوده است.

وی با بیان اینکه از آن زمان تا امروز شرایط منطقه در مقابله با رژیم صهیونیستی فراز و فرودهایی داشته است، گفت: در زمان حاضر، نیروی مقاومت قدرت بیشتری گرفته و مسلمانان بیدار شده‌اند؛ بخصوص نسل جوان در کشورهای اسلامی.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح‌های سازش رنگ‌ باخته است و مقاومت به عنوان تنها راه‌حل مشکل فلسطین رخ نموده است.

لاریجانی اظهار داشت: اخیراً کنفرانس هرتصل توسط رژیم صهیونیستی برگزار شد؛ شعار اصلی این کنفرانس «اسرائیل در بزنگاه تاریخی» بود. این نکته مهم است که چرا امروز برای اسرائیل بزنگاه تاریخی است؟ حوادثی که در منطقه رخ داده است، شرایط متناقضی را برای اسرائیل ایجاد کرده است؛ از یک سو خوشحال هستند، فکر می‌کنند با جریان‌های تروریستی در منطقه و جهان انرژی مسلمانان سایش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی فکر می‌کند در این شرایط مقاومت جدی علیه اسرائیل وجود ندارد؛ لذا در این کنفرانس نیز گفته‌اند که اسرائیل در بهترین شرایط قرار دارد. در کنفرانس قبلی گفته بودند که اگر داعش از بین برود، باید یک جریان جدید ایجاد کنیم تا سایش در میان نیروهای مسلمان همچنان وجود داشته باشد.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: سردمداران رژیم صهیونیستی از سوی دیگر نگران هستند و می‌دانند که نیروهای مقاومت قدرت یافته‌اند و از این موضوع نگران هستند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در همین کنفرانس گفت «ما باید دائماً در حال آماده‌باش باشیم، این در حالی است که مردم دنیا فکر می‌کنند ما اوضاع آرامی داریم».

اسرائیل در منطقه دارای امنیتی لرزان است

لاریجانی با تأکید بر اینکه اسرائیل در منطقه دارای امنیتی لرزان است، گفت: در یک ماه اخیر مردم فلسطین با شعار «بازگشت به خانه» اقدام مهمی انجام دادند، هر چند که با مقاومت صهیونیست‌ها مواجه شد، اما رژیم صهیونیستی دچار آشفتگی و اضطراب شد.

وی گفت: این شرایط باعث شده که صهیونیست ها دو راهبرد برای خود در نظر بگیرند. یک راهبرد این است که چون ما امنیت لرزانی داریم باید شرایط پیشگیرانه و بازدارندگی را محقق کنیم تا از ثباتی در امنیت برخوردار شویم. یعنی از این وضعیت با کمک آمریکا و سعودی ها و برخی کشورهای دیگر عبور کنیم و به امنیت قابل قبولی برسیم.

نماینده مردم قم اظهارداشت: رژیم صهیونیستی معتقد است باید اقدامات بازدارنده و پیش دستانه انجام دهد. معتقدم ما باید از شرایط مهار بحران عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دنبال این است که مسئله را از فلسطین به موضوعات دیگر منحرف کند. این کار را شروع کرده اند. اقداماتی که رژیم صهیونیستی و سعودی ها در مسئله هسته ای ایران انجام دادند که ذهن ها به این سمت برود، مقدمه ای برای این بود که فجایعی که اسرائیل به وجود آورده است از ذهن ها پاک شود.

تهدید مثلث شوم به ناامنی

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: روز گذشته نخست وزیر بی آبروی صهیونیستی که به اروپا سفر کرده بود از تلاش های بی وقفه خود برای خروج از آمریکا از توافق هسته ای سخن ها گفت. سعودی ها نیز گفته اند ما خلاء فروش نفت به ایران را جبران می کنیم. همه این تلاش ها یک هدف دارد، آن این است که مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی، ایران را در کنج قرار دهند. این موجودات ناشی و موذی مراقب باشند کاری نکنند که با کنج قرار گرفتن ایران باعث ناامنی خودشان شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: درخواست وقیحانه این رژیم از آمریکا اخیراً در مورد سیطره اسرائیل بر بلندی های جولان بخش دیگری از راهبرد اسرائیل است. بلندی های جولان که در جنگ دست اسرائیل افتاد، سازمان ملل اعلام کرد که این بلندی ها باید مسترد شود. اسرائیل از آمریکائی ها تقاضا کرده که این زمین ها را به خاک رژیم صهیونیستی متصل کند.

لاریجانی گفت: در این راهبرد جدید اسرائیل باید حزب الله و حکومت فلسطین تضعیف شود و شرایط جایگزینی را برای مقاومت فلسطین تدارک کند که در این راستا طرح قلابی را آمریکا به عنوان معامله بزرگ قرن در نظر گرفته اند.

وی اظهارداشت: تلاش دارند این طرح را به این سمت سوق دهند که تعهداتی که رژیم صهیونیستی به سازمان ملل داده بود مبنی بر اینکه آوارگان به سرزمین فلسطین بازگردند در کرانه باختری ساختمان های اسرائیلی ساخته نشود و حقوق فلسطینی ها اعاده شود، از بین برود و جایگزین آن به فلسطینی ها پول بدهند و سرزمین هایی را از صحراهای اطراف به غزه متصل کنند و مقداری هم پول و پارچه و امکانات به فلسطینی ها بدهند تا بحث بازگشت به سرزمین خود را فراموش کنند.

لاریجانی گفت: مسئله مردم فلسطین پارچه و پول نیست. مسئله آنها شرافت و غیرتشان است که می خواهند به سرزمین اصلی خودشان بازگردند. شما نمی توانید این دو موضوع را با هم معامله کنید. این موضوع برای اسرائیلی ها قابل فهم نیست.

با پول، شرافت، غیرت و وابستگی به سرزمین را نمی توان معامله کرد

وی ادامه داد: یک زمانی گاندی می گفت همان قدر که انگیسی ها و آمریکائی ها حق دارند به سرزمین خود بازگردند و تعلق داشته باشند، فلسطینی ها هم حق دارند. با پول، شرافت و غیرت و وابستگی به سرزمین را نمی توان معامله کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بین‌المللی مرکب از آمریکا، فرانسه و انگلیس برای کمک به فلسطینیان به وجود آمد اما هیچ کاری انجام ندادند نه تنها در ادوار مختلف نگذاشتند فلسطینی ها وارد سرزمینشان شوند بلکه در جریان قرن می گویند فکر بازگشت به فلسطین را رها کنید و به جای آن، کمک های انسان دوستانه به شما می دهیم.

لاریجانی با بیان اینکه کمک های انسان دوستانه از فضاحت های قرن ماست، اظهار داشت: کشورهای غربی بیشترین سلاح ها را به عربستان می دهند بعد اجلاس می گذارند برای کمک های انسان دوستانه به یمن. این از فضاحت هایی است که در دوران جدید با آن روبرو هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: طرح شریرانه معامله قرن این است که عرق ملی خود را با مقداری پول معاوضه کنند. این معامله با فشار به حزب الله و فلسطین همراه است. این طرح زودتر از طرح های سازش قبلی زمین گیر خواهد شد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در تشریح راهبرد دوم رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی را ایجاد تغییرات تدریجی در کشورهای منطقه برای ایجاد نظم جدیدی در منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی خواند و گفت: در همین اجلاس اخیر ضرورت نظم جدید منطقه ای، مورد توجه قرار گرفت و با صراحت اعلام شد علت ناآرامی ها در خاورمیانه این است که کشوری قدرتمند در منطقه وجود ندارد که منطقه را مدیریت کند.

وی افزود: مشکل اصلی خاورمیانه را عدم وجود یک قدرت مسلط می دانند و خیز رژیم صهیونیستی برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است. البته در گذشته نیز به دنبال این بودند که اسرائیل قدرت اول منطقه باشد به همین دلیل سلاح های مختلف به اسرائیل دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل قدرت مقاومت و تأثیرگذاری ایران، اسرائیل برای تحقق این خواب آشفته دچار مشکلاتی است لذا مترصد هستند از طریق روش هایی این مشکل را حل کنند.

لاریجانی در تشریح روش های اسرائیل برای کاهش قدرت مقامت و تأثیرگذاری ایران گفت: چندی پیش، طرحی را با عنوان «کلاه قرمز» پیگیری کردند تا مقاومت فلسطین را دچار رخوت کنند.

وی افزود: راهبرد دیگر رژیم صهیونیستی تشویق بازیگران دیگر است تا اهداف خود را دنبال کند. از این روش در ۳۰ سال گذشته در مصادیق زیادی استفاده شده است. کاری را امریکا و رژیم صهیونیستی می خواستند انجام دهند. یک مشت کشورهای دلال منطقه ای راه می افتادند.

لاریجانی فریب استراتژیک را راهبرد دیگر اسرائیل برای پیاده کرده نقشه شوم خود در منطقه خواند و تصریح کرد: در این راهبرد تلاش دارند تا رهبران عرب را با وعده و وعیدهایی دچار فریب کنند تا زمینه ای فراهم شود تا مقاصد رژیم صهیونیستی محقق شود.

لاریجانی اظهار داشت: در زمان جنگ جهانی اول که امپراطوری عثمانی با انگلیس و فرانسه درگیر بود انگلیسی ها به برخی عرب های منطقه قول دادند که ما کشور بزرگ عربی را ایجاد می کنیم، شما علیه عثمانی قیام کنید. با این فریب، آنها اقدام کردند. در ادامه طرحی از سوی انگلیسی ها برای تقسیم اراضی اجرا شد. بدین معنا که تمام اراضی که از سلطه امپراطوری عثمانی خارج می‌شود باید بین انگلیسی و فرانسه تقسیم شود. عربها اعتراض کردند اما وعده و وعیدهایی به آنها داده شد و انگلیس، اسرائیل را در این فاصله از نظر عده و عُده تقویت کرد.

وی افزود: در همین سالها که فشار به مردم فلسطین زیاد شد کمیته عالی فلسطین به وجود آمد که رهبری آن را مفتی اعظم فلسطین بود. آنها اعتصاب عمومی در فلسطین را سامان دادند. تمام بخش های حمل و نقل، مغازه ها و راههای فلسطین را دربر گرفت. دوباره در این مرحله نیز طرح فریب اجرا شد. برخی کشورها مثل عربستان، عراق و مصر را تهدید کردند که باید جلوی این اقدام را بگیرد. رهبران کشورهای عربی به رئیس کمیته عالی شورای فلسطین تلگراف زدند که انگلیسی ها قول دادند حقوق فلسطینی ها را رعایت کنند، شما از اعتصاب دست بردارید. آنها بعد از شش ماه که هزار شهید و سه هزار زندانی دادند دست از اعتصاب برداشتند.

رئیس مجلس ادامه داد: این فریبکاری باعث شد که اعتصابی که می توانست حقوق فلسطینی ها را محقق کند شکست بخورد. رهبرهای کشورهای عربی دچار فریب شدند.

لاریجانی گفت: انگلیسی ها در ادامه اعلام کردند که ما سرپرستی فلسطین را به سازمان ملل منتقل می کنیم. در سال هایی که سرپرستی فلسطین بر عهده انگلیسی ها بود جمعیت یهودی ها در فلسطین از ۶ درصد به ۳۳ درصد رسید.

وی افزود: در این فاصله شهرهایی که دارای یهودیان زیادی بودند به یهودی ها واگذار کردند و سلاح و امکانات در اختیار آنها قرار دادند. یهودیان در دیریاسین قتل عام کردند و آواره ها به سمت مرزهای اردن رفتند. مردم را تشویق به خروج از فلسطین می کردند. آواره ها به پشت مرزهای فلسطین رفتند.

رئیس مجلس گفت: رهبران کشورهای اسلامی، نیروهای خود را بسیج کردند تا همراه آوارگان به داخل فلسطین بروند. مقاومت خوبی بود به طوری که کل سرزمین ها داشت از دست یهودیان خارج می شد. بعد طرح آتش بس داده شد و در واقع زمانی برای اسرائیل خریدند و رژیم صهیونیستی را تقویت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر طرح های سازشی که در سال های مختلف به وجود آمد را بررسی کنیم، در همه آنها طرح فریب نهفته است، به همین دلیل اسرائیلی ها امیدوار هستند که با استفاده از استعداد فریب استراتژیکی رهبرهای عرب منطقه راهبردهای خود را اجرایی کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اما هوشیاری سیاسی امروز در میان مسلمانان به وجود آمده است. راهپیمایی مردم فلسطین نمونه ای از این هوشیاری است. این هوشیاری سیاسی در میان جوانان به گونه ای است که از اوضاع منطقه مطلع هستند. نمی توانند کلاه گذاری هایی مثل گذشته انجام دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: هر کشوری از کشورهای اسلامی که بخواهد لغزشی در این ماجراها داشته باشد و در کنار اسرائیل قرار گیرد، منزوی خواهد شد.

ژست ایجاد نظم جدید منطقه ای، غلطی است که در حال خواب آلودگی به آمریکا و اسرائیل القا شده است

لاریجانی افزود: در درون رژیم صهیونیستی هم شرایط سختی وجود دارد. پرسش بزرگی در داخل اسرائیل وجود دارد که آیا به پایان حکومت رژیم صهیونیستی نزدیک می شویم؟ گروهی در اسرائیل سر کار هستند که هر رفتار نژادپرستانه ای را توصیه می کنند. قرائن نشان می دهد که ژست ایجاد نظم جدید منطقه ای، غلطی است که در حال خواب آلودگی به آمریکا و اسرائیل القا شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی بعضی می گویند مسئله فلسطین به ما چه ربطی دارد، اسرائیل با شما کار دارد. آنها به دنبال تسلط بر منطقه هستند. رژیم صهیونیستی به دنبال نظم جدید در منطقه است.

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: مسئله فلسطین فقط محدود به یک کشور نیست، این مسئله به امنیت کل کشورهای اسلامی مربوط است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز در منطقه دو جریان وجود دارد، گفت: یک جریان صلح طلبی که مبتنی بر آرای ملت هاست که طراح آن ایران است. رهبر معظم انقلاب در حل مسئله فلسطین فرمودند آرای مردم فلسطین می تواند حلال مشکل فلسطین باشد.

وی ادامه داد: جریان شرارت آمیزی نیز در منطقه وجود دارد که تلاش دارد با هر وسیله ای شرارت را به جای تمدن جایگزین کند. این مصاف سرنوشت ساز است و نتیجه آن گونه که خداوند نوید آن را به صابران و مجاهدان داده است، با حق طلبان است و باطل همچون کف روی آب از بین خواهد رفت.

وی افزود: روز گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما با تحریم‌های خود علیه ایران نتایج آن را بدست آوردیم و رفتارهای ایران در منطقه عوض شد. اگر رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با این حرف‌ها خود را راضی نگه داشته تا از تحقیر سایر کشورها در امان بماند در این خرسندی جاهلانه بماند.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیا پیروزی مقاومت در انتخابات اخیر لبنان مورد نظر این آقا است و این را عقب‌نشینی ایران می‌داند آیا پیروزی نیروهای اسلامی در انتخابات عراق مدنظر ایشان است که می‌گوید ایران در منطقه رفتارش عوض شد؟ آیا پیروزی میدانی در سوریه باعث چنان حالت غفلت‌آمیزی برای رئیس جمهور آمریکا شده است؟

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آقای ترامپ نفوذ ایران در منطقه در پناه سرنیزه نیست. در سایه مواضع مردمی و اسلامی نظیر مردم فلسطین است که شما درک نمی کنید. تصور می کنید با چند ژست مسخره و مانور تبلیغاتی و تلکه کردن اموال برخی کشورهای عربی و تشکیل ائتلاف های قلابی می توانید در مقابل حرکت های مردم سالارانه منطقه مقاومت کنید، این اشتباه بزرگ شماست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بدانید حرکت عظیم «بازگشت به خانه» نشان دهنده زنده بودن تفکر سیاسی و مجاهدانه در منطقه است و همین امر خاک بر چشم طراحان شرارت در منطقه می پاشد.