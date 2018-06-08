کتاب پدیدار شناسی تصویر اسلام در سینمای غرب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پدیدار شناسی تصویر اسلام در سینمای غرب» نوشته جواد امین خندقی منتشر شد.

این کتاب شامل سه فصل با عناوین پیش‌فرض‌ها، زمینه‌ها و فیلم‌ها، پدیدار شناسی فیلم‌ها و تحلیل و بررسی تصویر بر آمده از فیلم‌ها است.

در معرفی پشت جلد این اثرآمده است: همواره بحث های مختلفی در زمینه چگونگی بازنمایی و ظهور و بروز دین اسلام در سینمای غرب مطرح می شود. برخی بر این باورند که سینمای غرب تصویری مخدوش از سینما ارایه می کند و اسلام هراسی را ترویج می دهد و برخی این امر را نمی پذیرند. بخشی از این اختلاف دیدگاه مبتنی بر اختلاف روش ها و رویکردهای بررسی این مسئله در سینما است. در این کتاب تلاش می شود با بهره گیری از یک روش مناسب و منصفانه چگونگی بازنمایی اسلام در سینمای غرب تحلیل و بررسی شود. در این پژوهش پس از بیان مقدمات لازم، یک بسته سینمایی شامل بیش از صد فیلم با بهره گیری از روش پدیدارشناسی بررسی و تحلیل می شود. همچنین در ادامه علت و ریشه تصویر کنونی اسلام در سینمای غرب به بوته نقد گذاشته می شود.

کتاب پدیدار شناسی با قطع وزیری و در ۲۵۲ صفحه با قیمت ۱۴.۰۰۰ تومان توسط انتشارات باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.