روز قدس تلنگری برای فراموش نکردن مسئله فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در قم در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه روز قدس روزی تاریخی و همیشگی است، اظهار کرد: روز قدس روز اتحاد جامعه اسلامی است و موجب انزوای آمریکا و اسرائیل خواهد شد.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه روز قدس و راهپیمایی در این روز موجب می‌شود تا مسئله اشغال فلسطین و قبله اول مسلمین فراموش نشود، عنوان کرد: امروزه همه مسلمین با هم متحد شده‌اند که به حول قوه الهی قدس به طور کامل به دامن اسلام و مسلمین بازگردد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه اتحاد مسلمین در روز قدس و حضور پرشور آن‌ها در این راهپیمایی شایسته تقدیر است، تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی امروزه در منزوی‌ترین حالت خود قرار دارند و این یعنی آینده از آن ما است.