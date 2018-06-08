هیچ قدرتی توان مقابله با ایران را ندارد/ روز قدس عاملی برای وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی ظهر جمعه در راهپیمایی روز قدس در بوشهر اظهار داشت: سرزمین فلسطین طی ۷۰ سال گذشته مورد ظلم بزرگی واقع شده است و دسیسههای بسیار زیادی به مردم این سرزمین اعمال شده است.
وی با اشاره به حضور حماسی مردم نقاط مختلف کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کرد: این حضور گسترده و با بصیرت مردم بیانگر انزجار مردم بر این ظلمها و ستمهای ناروا است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مدعیان امنیت و حقوق بشر صدای گلوله و فریادهای مردم مظلوم فلسطین را نمیشنوند، اضافه کرد: سرزمین فلسطین بیش از شش میلیون آواره دارد و دلیل این آوارگی سکوت برخی کشورهای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از کشورهای اسلامی در مسیر سازش با ظالمان قرار گرفتهاند، ادامه داد: هدف اسرائیل از تصرف فلسطین ایجاد اختلاف و مانعی برای وحدت مسلمانان است.
جوانی با بیان اینکه درک درست و شناخت عمیق انقلاب اسلامی از این غده سرطانی موجب شد تا اسرائیل روز به روز ضعیفتر شود، افزود: یکی دیگر از اهداف اسرائیل در تصرف فلسطین نفوذ در ساختارهای جهان اسلام بوده است.
وی با اشاره به اینکه همه روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و مقامات اروپایی با صراحت از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند بیان کرد: وقتی ملت ما و رهبرمان موضوع حمایت از ملت فلسطین را مطرح میکنند ما را متهم به حمایت از تروریسم میکنند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان میخواهند با فشارهای اقتصادی و سیاسی ملت ایران را ناامید کنند، ادامه داد: هیچ قدرتی یارای مقابله با ایران را ندارد و ملت ایران در نقطه بالایی از توان بازدارندگی قرار دارد.
