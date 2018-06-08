راهپیمایی روز قدس یک راهپیمایی ملّی مذهبی به تمام معنا است

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس یک راهپیمایی ملی مذهبی به تمام معنا است و بر گرفته از تمدن ایرانی و فرهنگ شیعی و روحیه مبارزاتی و حق طلبی ایران است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: الحق و الانصاف اُمت‌های دیگر باید از مردم ایران الگو بگیرند و امیدوارم روزی برسد که هیچ اسرائیلی و ظالمی روی کره زمین نماند و یقینا از روی زمین محو می‌شوند.

حجت‌الاسلام قبادی بیان کرد: روز به روز به نابودی اسرائیل نزدیک می‌شویم و بر جمعیت و معرفت و شناخت ما بیشتر می‌شود و راهپیمایی امروز نیز با راهپمایی ۱۰ - ۱۵ سال پیش تفاوت بسیار دارد.

وی پیام روز جهانی قدس را مخالفت و اعلام انزجاز از نظام سلطه بین المللی عنوان کرد و گفت: همچنین پیام این روز طرفداری از مظلومان و محرومان و پابرهنگان و تمام کسانی است که ندای حق طلبانه آنها بلند است.