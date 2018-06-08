  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

امام جمعه قزوین:

روز قدس روزشمار نابودی اسراییل است

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس روزشمار نابودی اسراییل غاصب است و حضور گسترده مردم پیش بینی محو شدن جنایتکار قرن از جهان را تسریع می کند.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس قزوین که امروز جمعه با حضور گسترده مردم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تشکر از حضور گسترده مردم در این روز تاریخی اظهارداشت: امروز مردم روزه دار در هوای گرم تابستان همچون گذشته با شور انقلابی آمدند تا فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا سر دهند و جنایتکاران را رسوا کنند.

وی اضافه کرد:دراین مقطع مهم تاریخی حضور پرشور مردم باردیگر رعب و وحشت درجان صهیونیسم خواهد انداخت و آنها را زودتر از موعد پیش بینی شده در ورطه نابودی خواهد کشاند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: امروز مردم آمدند تا به ندای رهبری لبیک گفته باشند و مردم فلسطین را به ادامه مبارزه امیدوار کنند و به جهان بگویند که رژیم غاصب اسراییل از بین رفتنی است.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: شرایط سرزمینهای اشغالی و جنایتهای اسراییل باید در جهان افشا شود تا مردم جهان بدانند این رژیم چه می کند و این حرکت توام با بصیرت مردم ایران و استان قزوین به لطف الهی به سرنگونی صهیونیسم سرعت خواهد داد.

کد خبر 4315307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها