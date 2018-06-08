روز قدس روزشمار نابودی اسراییل است

آیت الله عبدالکریم عابدینی در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس قزوین که امروز جمعه با حضور گسترده مردم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تشکر از حضور گسترده مردم در این روز تاریخی اظهارداشت: امروز مردم روزه دار در هوای گرم تابستان همچون گذشته با شور انقلابی آمدند تا فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا سر دهند و جنایتکاران را رسوا کنند.

وی اضافه کرد:دراین مقطع مهم تاریخی حضور پرشور مردم باردیگر رعب و وحشت درجان صهیونیسم خواهد انداخت و آنها را زودتر از موعد پیش بینی شده در ورطه نابودی خواهد کشاند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: امروز مردم آمدند تا به ندای رهبری لبیک گفته باشند و مردم فلسطین را به ادامه مبارزه امیدوار کنند و به جهان بگویند که رژیم غاصب اسراییل از بین رفتنی است.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: شرایط سرزمینهای اشغالی و جنایتهای اسراییل باید در جهان افشا شود تا مردم جهان بدانند این رژیم چه می کند و این حرکت توام با بصیرت مردم ایران و استان قزوین به لطف الهی به سرنگونی صهیونیسم سرعت خواهد داد.