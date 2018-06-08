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۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

راهپیمایی روزقدس نشان می دهد ملت ما بربیعت خودبا امام استوار است

راهپیمایی روزقدس نشان می دهد ملت ما بربیعت خودبا امام استوار است

وزیر کشور گفت:راهپیمایی روز جهانی قدس بیش از ۳۸ سال است که با شکوه برگزار می شود و نشان می دهد ملت ما بر بیعت خود با امام راحل استوار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس بیش از ۳۸ سال است که با شکوه برگزار می شود و نشان می دهد ملت ما بر بیعت خود با امام راحل استوار هستند.

وی ادامه داد: این راهپیمائی و دفاع از ملت های مظلوم از اصول ملت ایران است. جهانیان ببینند و بدانند این مردم بر اصول خود پایبند هستند و هیچ چیز مانع ما در این نخواهد شد.

رحمانی فضلی درپایان تاکید کرد: دفاع از ملت مظلوم فلسطین تا تحقق حق باید ادامه داشته باشد و وظیفه همه ملت های مسلمان دفاع از حق مظلومان است و تا زمانی که تمامی جبهه باطل برای دفاع از باطل خود جمع شده اند وظیفه مسلمانان است با اتحاد از حقیقت دفاع کنند.

کد مطلب 4315312
هادی رضایی

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