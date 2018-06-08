کسانی که در قدرت موشکی ایران با غرب هم صدا هستند، فهم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران درباره مطرح شدن برخی سخنان پیرامون توان موشکی کشور گفت: کسانی که در قدرت دفاعی موشکی و امنیت کشور هم صدا با غرب هستند یا فهم ندارند یا اینکه در جبهه آنها هستند.



وی در باره اقدام آمریکا برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی گفت: این اقدام نشان دهنده وحشت آنها است، آمریکا همه جبهه ها را یکی بعد از دیگری از دست داده اند با این کارهای سمبلیک می خواهند یک امیدی به جبهه کفر بدهند اما نتیجه نمی دهد.



سردار حاجی زاده درپایان تاکید کرد: بهترین اقدام مسلمانان در این زمان حفظ اتحاد و وحدت است که اگر این اتفاق رخ بدهد مطمئن باشید رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد.