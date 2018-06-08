به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد جنتی قبل از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در قم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آیات قرآن کریم، پایان کار و پیروزی نهایی نصیب اهلتقوا، مسلمانان و عدالتطلبان خواهد بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: از آغاز دنیا میان حق و باطل و ظالم و مظلوم تقابل و درگیری وجود داشته و در طول تاریخ همیشه پیروزی نهایی از آن مظلومین بوده و ظالم نابود شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در حال سقوط هستند، تأکید کرد: همواره کسانی مانند ابنملجم و شمر رفتنی هستند و آنچه جاودان است، ابالفضلها و علیاکبرها خواهند بود؛ امثال شاه از میان مردم رفتند و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در دلها ماندند.
آیتالله جنتی عنوان کرد: براساس وعده الهی در قرآن کریم، پیروزی اسلام و انقلاب نزدیک است و باید برای رسیدن این روز صبر کنیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به زودی دوران آلسعود ملعون و رژیم غاصب صهیونیستی به پایان میرسد، گفت: آزادی فلسطین نزدیک است و قدس شریف به زودی به دست فلسطینیان میرسد.
وی اظهار کرد: راهپیمایی در روز جهانی قدس موجب قوت قلب فلسطین و فلسطینیان است و اگر روز قدس و این راهپیماییها نبود، فلسطینیان تسلیم شده و زیر بار ذلت میماندند.
آیتالله جنتی با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس ادامه داد: این حمایتها از مردم مظلوم فلسطین موجب میشود تا آنها در مسیر مقاومت بمانند و در این راه شهید بدهند.
