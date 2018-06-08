امام خمینی(ره) رژیم صهیونیستی را مهار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران اظهار کرد: آنچه امروز ملت ایران در راهپیمایی روز قدس به نمایش گذاشتند یک عبادت سیاسی بود که جایگاه والایی دارد.

وی افزود: حرکت مردم ایران در راهپیمایی امروز، چند گام قرآنی داشت. گام اول دشمن ستیزی بود. یعنی ملت ایران دشمنان را به خشم آورد که از نگاه قرآن یک عبادت محسوب می‌شود. شعار علیه ظالمان مصداق عمل صالح بوده و همانند نماز و روزه است.

خاتمی ادامه داد: قرآن کریم بیعت با نبی اکرم را بیعت با خدا می داند. البته بیعت با رسول اکرم(ص) اختصاص به زمان آن حضرت ندارد. امروز هم این بیعت هست چرا که ما با آرمان های پیامبر اسلام بیعت کرده ایم. شما امروز در راهپیمایی روز قدس در ظلم ستیری با پیامبر پیمان بستید.

امام جمعه موقت تهران گفت: حرکت امروز مردم ایران در راهپیمایی روز قدس مصداق جهاد بود؛ جهاد فقط یک حرکت نظامی در میدان جنگ نیست بلکه هر تلاشی در راه خدا را جهاد می‌گویند. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنگ با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آنها دشمنان خدا هستند.

خاتمی تاکید کرد: آرزوی نتانیاهو و ترامپ این است که این شعارها در جامعه ما نباشد. من به رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل می گویم تا خوی استکباری دارید به یاری خدا بر طنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ما افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ملت ایران در روز قدس مصداق خشم برای خدا بود، اظهارکرد: ملت فلسطین ۷۰ سال است که آواره هستند و زنان و کودکان این سرزمین توسط رژیم صهیونیستی کشته شده و زندگیشان به غارت برده می شود. کسی که فاسقان را دشمن بداند، خداوند او را در برابر دشمنان حفظ خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: تولی و تبری یکی دیگر از گام های قرآنی بود که امروز مردم در راهپیمایی روز قدس برداشتند. تولی و تبری گره خورده به اصل دین است. امروز چه دشمنی دشمن تر از ترامپ برای اسلام پیدا می کنید، و چه دشمنی دشمن تر از نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای خدا می یابید. شما در راهپیمایی روز قدس از دشمنان خدا اظهار تنفر و برائت کردید.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) این راه را پیش روی ما قرار داد، اظهارکرد: امام (ره) از آغاز مبارزه با رژیم طاغوت، مبارزه با صهیونیست ها را در دستور کار خود داشت و با اعلام جمعه آخر ماه مبارک رمضان، خدمت بزرگی به آرمان قدس شریف کرد. توطئه صهیونیست ها این بود که ظلمی که به مردم فلسطین می رود، فراموش شود و به یک مسئله عربی تبدیل گردد.

وی افزود: امام خمینی رژیم صهیونیستی را مهار کرد. صهیونیست ها همواره شعار از نیل تا فرات را سر می دادند و اگر قدرت داشتند، حرمین شریفین را هم اشغال می کردند اما امروز به آنچنان ذلتی افتاده اند که فقط مراقبند کلاهشان را باد نبرد. نخست وزیر روسیاه رژیم صهیونیستی همانند گداهای سیاسی در اروپا دوره گردی می‌کند تا جایی که در مصاحبه‌ای می گوید نگذارید در لندن شعار مرگ بر اسرائیل سر داده شود.

خاتمی تاکید کرد: دورود خداوند به امام خمینی(ره) که در مقابل چنین دشمن خطرناکی ایستاد و راه سعادت را پیش روی ملت ایران گذاشت. امیدوارم قبل از ۲۵ سالی که مقام رهبری فرمودند ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه سازشکاران مرتجع منطقه برای به رسمیت شناختن اسرائیل مسابقه گذاشته اند، گفت: این مسابقه، مسابقه سقوط آنها است. چرا که ملتهایشان آنها را در نهایت به روی ذلت خواهند کشاند.

آیت الله خاتمی بیان کرد: امروز انقلاب اسلامی با دنیای کفر و استکبار مواجه است. بنابراین ضرورت این است که در کشور وحدت داشته باشیم. عناصر وحدت در جامعه ما سه مولفه است. یک، ولایت فقیه. مردم با هر سلیقه ای رهنمودهای ولایت فقیه را فصل الخطاب می دانند. دومین عنصر وحدت، نفرت از رژیم صهیونیستی است؛ در کشور یک نفر هم نیست که از رژیم صهیونیستی تجلیل کند، همه گروه ها و سلیقه ها متفق القول معتقدند که اسرائیل باید محو شود.

وی افزود: تک تک مردم ایران، اسرائیل را دشمن می دانند و به شعار «مرگ بر اسرائیل» افتخار می کنند.

امام جمعه موقت تهران اقتدار موشکی را سومین عنصر وحدت دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب و مسئولان یکصدا می گویند ما پای اقتدار موشکی ایستاده ایم و هرقدر که بخواهیم موشک تولید می کنیم و به برد آن می افزاییم. برگ برنده ما این است. امروز در جامعه اسلامی، وحدت خوبی در میان مردم شکل گرفته است.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه بن بست شکنی از خصوصیات یک رهبر شایسته است، گفت: ولایت فقیه در طول چهل سال اخیر بن بست شکنی های بسیاری کرده است. در هر کشوری جنگی رخ بدهد، آن کشور با بحران های متعددی مواجه می شود اما در ایران ۸ سال جنگ تحمیلی را داشتیم ولی مردم ما یک روز گرفتار بحران و بن بست نشدند.

وی افزود: در عصر ما نیز روزهایی بود که دشمنان اجازه نمی دادند حتی ۳ عدد سانتریفیوژ داشته باشیم. در برخی از جلسات تصمیم گیری می گفتند که ما می ترسیم متحمل جنگ شویم اما رهبر معظم انقلاب دستور تولید سانتریفیوژها دادند تا جایی که به ۱۹ هزار سانتریفیوژ رسیدیم. دشمنان ما پس از این و در جریان مذاکرات پذیرفتند که ما ۶ هزار سانتریفیوژ داشته باشیم و از سوی دیگر به ۱۲ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده ما رضایت دادند؛ این یعنی بن بست شکنی.

خاتمی گفت: راهپیمایی امروز ملت ایران تنها علیه رژیم صهیونیستی نبود بلکه علیه آمریکایی ها نیز بود چرا که آنها حامی بی چون و چرای صهیونیست ها هستند. آمریکایی ها اخیرا خیز دیگری برای تکمیل اشغالگری قدس شریف برداشته اند و آن انتقال سفارت خود به بیت المقدس است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: راهپیمایی امروز مردم علیه سازشکاران مرتجع منطقه هم بود. کسانی که یک مثلث شومی را علیه مسلمانان تشکیل دادند، یعنی رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان.

خاتمی ادامه داد: در قضایای اخیر که آمریکا و اروپا تقسیم نقش کردند، می خواستند یک برجام معیوب را بر ما تحمیل کنند یعنی هم تحریم ها را تحمل کنیم و هم از فعالیت های هسته ای دست برداریم. این خواب آشفته ای بود که آنها برای ما می بینند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به سه عنصر اقتدار ایران اسلامی تصریح کرد: اقتدار موشکی، نفوذ منطقه ای و فناوری هسته ای از جمله این عناصر است. فناوری هسته ای ما کاربرد نظامی ندارد چرا که فقه ما با کاربرد نظامی این فناوری مخالف است. در روایات ما آمده است که پیامبر اسلام(ص) می فرمایند نباید در جنگ ها از سلاح کشتار جمعی استفاده کنید.

وی اظهار داشت: امروز انرژی فسیلی روز به اتمام است و انرژی آینده کشور انرژی هسته ای است. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان فرمودند که خواب آشفته غربی ها در موضوع هسته‌ای تعبیر نخواهد شد و به مسئولان سازمان انرژی اتمی دستور دادند که مقدمات لازم را برای ۱۹۰ هزار سو غنی سازی در چارچوب برجام فراهم کنند.

خاتمی با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب موعظه و نصیحت نیست، گفت: سخنان ایشان راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی و مسئولین کشور است که رسانه ها باید به این راهبردها بپردازند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه شعار «ما می توانیم»، شعار عزت و غیرت ماست، گفت: ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه از ناحیه هرکسی که صورت گیرد، کار دشمن است. ملت ایران در ۴۰ سال اخیر گردنه های سختی را پشت سر گذاشته است و به یاری خداوند از این مراحل سختی که دشمنان پیش پای ملت ما قرار داده است، عبور خواهد کرد.