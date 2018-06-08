راهپیمایی با شکوه روز قدس در ۲۱ منطقه از استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه کهگیلویه و بویراحمد این بار نیز پرشورتر از همیشه با دستانی گره کرده فریاد استکبار ستیزی سر داده و با حمایت از قدس شریف، از دشمنان اسلام، انقلاب و مسلمانان، به ویژه از رژیم فاسد صهیونیستی اعلام انزجار کردند.

در این راهپیمایی مردم عدالت خواه استان یکصدا آزادی قدس شریف را فریاد زدند.

انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس مورد دیگری بود که مردم آن را نقض آشکار حقوق و حاکمیت مردم فلسطین دانسته و بر استبداد ستیزی و مبارزه با ظلم تاکید داشتند.

در این میان برخی از جوانان دوشادوش ریش سفیدان، "برنو" به دست و با لباس های محلی به راهپیمایی پرداختند.

کودک، مرد، زن، بزرگسال و جوان در این راهپیمایی حضوری چشمگیر داشتند.

همچنین حضور چهره های سیاسی در کنار یکدیگر نشانی از اتحاد همه جانبه برای دفاع از قدس و مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و به بازیگری رژیم صهیونیستی بود.