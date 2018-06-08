به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در حاشیه راهپیمایی دوز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز قدس، روز عظمت اسلام است. این واقعه مهمترین رویدادی است که جهان اسلام به ندای امام و مقام معظم رهبری پاسخ داده است.



وی افزود: همه مسلمان ها در سراسر جهان در روز قدس به نشانه اعتراض به اقدامات صهیونیست ها راهپیمایی می کنند. این حرکت، اعتراض بزرگی به اشغال قبله اول مسلمان است.



ولایتی تصریح کرد: این مشارکت مردم بیانگر حرف واحدی است. امسال این رویداد اهمیت بیشتری دارد و پر شورتر است. این شور و اهمیت به دلیل عمل اخیر ترامپ در انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس است.



وی افزود: این عمل، نماد برجسته اتحاد صلیبی ها و صهیونیست ها است. همان چیزی که بوش پسر گفته بود، امروز در حال عملی شدن است که نوعی جنگ صلیبی است که پیروان صهیونیسم و صلیبی ها با هم متحد شده اند تا با اسلام مقابله کنند.



وی تاکید کرد: این اتحاد برای اشغال قبله اول مسلمانان است. این راهپیمایی در حقیقت پاسخی به اقدام شیطانی آمریکا و اسرائیل و مرتجعین منطقه است.