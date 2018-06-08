قدس خط تمیز دهنده ظالم از مظلوم در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی ظهر آدینه پیش از خطبه‌های نماز جمعه دامغان به‌مناسبت روز قدس در محل مصلی این شهر، ضمن بیان اینکه روز جهانی قدس آرمان بزرگ انقلاب اسلامی برای تمیز دادند طرفداران مظلوم از ظالمان در دنیا است که به ابتکار امام خمینی(ره) در چهار دهه گذشته پایه‌ریزی شد، تأکید داشت: روز جهانی قدس امروز به مقوله‌ای بین‌المللی بدل شد که دیگر دامنه آن به ایران و کشورهای اسلامی بازنمی‌گردد.

وی بابیان اینکه روز قدس نمادی از مقابله با اسرائیل غاصب و جنایتکار است، افزود: مقابله با صهیونیسم به یک‌رویه بین‌المللی بدل شده است و نشان می‌دهد تمام آزادیخواهان جهان با غصب اراضی اشغالی توسط این رژیم منحوس مخالف هستند.

قدس قوت قلب مردم فلسطین

عضو خانه ملت در ادامه ضمن تقدیر از مردم دامغان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، گفت: این حضور نشان داد که یک‌بار دیگر مردم مسلمان جهان از قبله نخست خود دست نخواهند کشید.

حسن بیگی بابیان اینکه امروز سیاست‌های آمریکایی در منطقه به‌جز رژیم اسراییل و عربستان حامی دیگری ندارد، تأکید کرد: روز قدس روز ناامیدی اسرائیل و متحدانش در اجرای توطئه‌هایشان در منطقه و جهان محسوب می‌شود که با پاسخ ملت‌های آزاده جهان روبرو می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی روز قدس دارای یک ویژگی بارز است و آن‌هم وحدت ملت‌های مسلمان منطقه و جهان در مقوله فلسطین محسوب می‌شود که می‌تواند بزرگ‌ترین قوت قلب برای مردم این کشور محسوب شود که ۷۰ سال است با تجاوز و غارت توسط رژیم اشغالگر قدس دست‌وپنجه نرم می‌کند.