رمز پیروزی ولایت فقیه و وحدت کلمه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو در مراسم روز قدس در مصلا شهید بهشتی این شهرستان در جمع پرشور مردم انقلابی بابیان ویژگیهای رفتاری مولا علی ( ع ) به تبیین شیوه صحیح حکومت اسلامی از نگاه امیر المومنان پرداخت و گفت: ما در جامعهای زندگی میکنیم که مزین به نام شیعه بوده و معنای شیعه، پیروی کردن است.
حسینی جو با تأکید بر شناخت سیره و شیوه مولا علی (ع) افزود: همه ما باید نسبت به مولا و مقتدایمان شناخت داشته باشیم زیرا امیر المومنان خداوند مسئولیت در جامعه و خدای قلم و عدالت در نهجالبلاغه است.
وی بابیان اینکه عدالت سختترین واژه در جامعه انسانی است، اظهار داشت: بعضیها تا وقتی مسئولیت ندارند انقلابی هستند اما وقتی به مسئولیت رسیدند محافظهکار میشوند، درحالیکه حضرت علی علیهالسلام وقتی به مسئولیت رسید انقلابیتر از هر وقت دیگر بود.
فرماندار ویژه تنکابن بابیان اینکه مولا علی (ع) سختترین دوران را در تاریخ اسلام طی کرد گفت: ما باید این شخصیت را بشناسیم تا جامعه را بهتر درک کنیم.
حسینی جو بابیان اینکه مولا علی علیهالسلام به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ۲۵ سال سکوت معنادار میکند، خاطرنشان کرد: وقتی حضرت علی به حکومت میرسد اعتراض نمیکند بلکه خود را در اختیار مردم گذاشته و عدالت را به معنای واقعی اجرا میکند.
این مسئول با اشاره به رفتار منفعلانه دشمنان حضرت علی علیهالسلام ادامه داد: شناخت دوران زندگی این امام برای ما یک امر واجب است.
وی با تأکید بر اینکه شرایط جامعه هیچ تغییری نکرده بلکه قیافهها ، حرفها و شیوه تغییر کرده است، تصریح کرد: امام راحل بهخوبی به این شناخت و بصیرت رسیده بود و در سال ۴۲ در قم درباره اسرائیل و آمریکا به رژیم وقت تذکر داد و از خطری که اسلام را تهدید میکرد سخن گفت.
فرماندار ویژه تنکابن بابیان اینکه انقلابی گری و مبارزه با ظلم و ستم در خون شهیدان نهادینهشده است گفت: امروز یهودیت و اسرائیل علیه ایران و اسلام در حال فتنهگری بوده و روز قدس فقط در دفاع از فلسطین نیست بلکه در دفاع از اسلام و انسانیت است زیرا نفاقافکنی یهودیت تمامی نداشته وداعش و طالبان دستپرورده یهودیت و اسرائیل است.
حسینی جو بابیان اینکه در شرایط بسیار سخت قرار داریم ، تأکید کرد: دشمن با برنامهریزی سعی در ناامید کردن مردم ایران دارد زیرا از ایدئولوژی پویای انقلاب اسلامی وحشت داشته و میهراسد واستکبار سعی دارد تا با شیوههای گوناگون برنامهریزیشده حضور خود را در خاورمیانه پررنگ کند زیرا داعیه تشکیل سیاست حکمرانی جهانی دارد.
حسینی جو با تأکید بر اینکه دشمن با بکار گیری از فضای مجازی در حال اختلافافکنی در کشور است، گفت: عدهای سادهلوح نیز در داخل کشور شعار نه غزه و نه لبنان سر میدهند و راهپیمایی میکنند.
وی اضافه کرد؛ همه ما وظیفهداریم تا با همراهی مقام معظم رهبری در جهت ایجاد وحدت ، امید و توسعه در کشور گام برداریم و هیچ قصوری در این راه پذیرفتنی نیست.
حسینی جو بابیان اینکه صفبندی استکبار برای نابودی ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهه چهلسالگی انقلاب سنگین شده است، یادآور شد: برخی در این مسیر رفتار منفعلانه داشته و همه ما باید در این زمینه در تمامی امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و .. نهایت توجه و دقت را داشته باشیم.
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