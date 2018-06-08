اتحاد مسلمانان رمز پیروزی بر رژیم غاصب اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری ظهر آدینه در سخنرانی پایان راهپیمایی روز قدس به میزبانی مسجد جامع گرمسار ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی و همچنین همدردی با مردم مظلوم فلسطین، راهحل پیروزی نهایی بر اسرائیل را اتحاد بین مسلمانان دانست و بیان کرد: روز جهانی قدس روزی است که انسانهای آزادیخواه و مسلمان جهان از مردمی حمایت میکنند که هفت دهه زیر سلطه زورگویی استکبار جهانی هستند.
وی وحدت کشورهای مسلمان را یک ویژگی بزرگ برای روز قدس دانست و افزود: حمایت از مظلومان جهان اسلام و اعلام انزجار آزادیخواهان جهان از رژیم صهیونیستی ماحصل حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس است که امروز شاهد حماسهسازی دوباره مسلمانان در آن بودیم.
تجلی وحدت در ایران اسلامی
فرماندار گرمسار بابیان اینکه راهپیمایی روز قدس، ابتکار امام خمینی(ره) در جلوگیری از فراموشی مسئله فلسطین بود، تأکید کرد: مردم ما با مشتان گرهکرده نشان دادند که پشتیبانان خوبی برای مردم مظلوم فلسطین هستند.
طاهری بابیان اینکه ملت ما باید هوشیار باشند چراکه توطئههای دشمنان و استکبار جهانی تمامی ندارد، گفت: استکبار جهانی با همراهی اسرائیل و سعودی به دنبال تفرقهافکنی در توطئه در بین مردم مسلمان منطقه است که راه رهایی از این توطئهها بصیرت در پناه اتحاد بین مسلمانان محسوب میشود.
وی بابیان اینکه امروز باید با گوش سپردن به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ولایتمداری، اتحاد و بصیرت در برابر توطئه دشمنان ایستادگی کنیم، گفت: وحدت در ایران اسلامی حول محور ولایتفقیه متجلی است و این وحدت رمز آرامش ایران اسلامی در منطقه و جهان محسوب میشود.
فرماندار گرمسار ایران اسلامی را مانند جزیرهای امن در میان آتش جنگ توصیف کرد و گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز امنیت و ولایتفقیه بهمثابه دو نعمت بزرگ در ایران اسلامی متجلی هستند و باید قدردان این دو نعمت باشیم.
