به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در اسلامشهر گفت: امروز اشغالگران قدس در تمام دنیا رسوا و بی آبرو شدند، روز جهانی قدس روزی است که شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) اعلام شد.

وی گفت: قدس علاوه بر اینکه مسجدالاقصی در آنجا واقع‌شده است، محل بعثت سه دین ابراهیمی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت است، قدس ازنظر ژئوپلیتیک متصل‌کننده‌ سه قاره‌ی بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا است، به دلیل اهمیت تاریخی و جغرافیایی منطقه قدس از قدیم‌الایام موردتوجه قدرت‌های بزرگ جهانی قرار داشته است.

اشغالگران ۸۰۰ هزار فلسطینی را از قدس بیرون کردند

قمی ادامه داد: حدود یک‌صد سال گذشته دولت انگلستان که آن زمان پیر استعمار بود و همواره درصدد توطئه علیه اسلام و مسلمین بود، اعلامیه‌ای را صادر کرد که در آن توطئه‌ی تأسیس یک کشور در دل یک کشور اسلامی بود.

معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با توضیح اینکه سی سال پس از صدور این اعلامیه جنایت‌هایی که صهیونیست انجام داد آن‌قدر ناعادلانه و شدید بود که تاریخ از ذکر برخی از آنان خودداری کرده است، افزود: در این مدت صهیونیست با اتکا به قدرت انگلیس و قدرت‌های غربی توانستند از یک‌میلیون و چهارصد هزار فلسطینی که در منطقه‌ قدس حضور داشتند، بیش از هشتصد هزار نفر آن‌ها را از قدس بیرون کنند.

قمی با اشاره به اینکه صهیونیست حدود دو هزار مسجد و کلیسا را تخریب کرد، ادامه داد: طی این مدت صهیونیست خائن نزدیک یک‌میلیون نفر را زندانی کردند و نهایتاً در سال ۱۹۴۸ تأسیس کشور فاسد اسرائیل را رسماً اعلام کرد.

جمهوری اسلامی زیر بار حرف زور نخواهد رفت

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در دفاع از فلسطین بسیار صریح انجام‌وظیفه می‌کردند، گفت: مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه چند سال گذشته بیان کردند ما از قدس، حزب‌الله و لبنان حمایت مالی و نظامی می‌کنیم و همچنین از هر دولت دیگری که مقابل اسرائیل بایستد حمایت می‌کنیم، بلکه هدف ایشان از این سخنان این بود که امروز یک قدرت اسلامی مبتنی بر حمایت از مظلوم شکل‌گرفته است.

قمی در پایان خاطرنشان کرد: ما امروز جمع شده‌ایم تا اعلام کنیم جمهوری اسلامی پایبند به ارزش‌ها و اصول است، ما اهل جنگ نیستیم اما اهل تسلیم شدن نیز نیستیم بلکه جمهوری اسلامی زیر بار حرف زور زورگویی‌های منافقین نخواهد رفت.