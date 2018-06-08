لزوم اجرای اوامر مقام معظم رهبری برای توانمندی هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر امروز در سخنرانی راهپیمایی روز قدس اهواز در مصلای مهدیه با اشاره به اینکه در حال نزدیک شدن به آرمان آزادی قدس هستیم، اظهار کرد: روز قدس در واقع روز تجدید بیعت با امام شهدا و مقام معظم رهبری است؛ روز تبری از شیطان بزرگ و طاغوت اول آمریکای جنایتکار و صهیونیست بین المل است.

وی افزود: مردم در بیش از ۱۰۰ نقطه خوزستان و سایر استان ها با این هوای گرم اما با گام های استوار به عنوان حسنه و سنت الهی روز قدس به راهپیمایی آمدند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان تصریح کرد: جریان مبارزه علیه باطل از زمان هابیل و قابیل آغاز و تا پیروزی حق بر باطل ادامه پیدا خواهد کرد؛ آزادی قدس زمینه ساز حضور حضرت بقیةالله العظم و در امتداد مبارزه حق و باطل است.

آیت الله کعبی اضافه کرد: در این زمینه غلبه حضرت موسی بر نظام استکباری فروعنی عبرت های زیادی دارد و بلندترین و عبرت آموزترین داستان قرآنی برای پندآموزی امت اسلامی است.

وی بیان کرد: جریان باطل بنی اسرائیلی تا دوران معاصر تداوم یافته و به تشکیل رژیم صهیونیستی منجر شد؛ در باورهای شیطانی و ضد انسانی غاصبان فلسطین و حامیان آنها تبلور پیدا کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه هر روز جبهه مقاومت قوی تر و آنها ضعیف تر شده اند، ادامه داد: هنری کیسینجر پیر یهودی آمریکا گفته ظرف ۱۰ سال آینده شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.

آیت الله کعبی یادآور شد: نسل آزادای قدس و آزادی اسلام و مسلمین در راه است و قدس به دست مؤمنان حسینی، عاشورایی و معتقد به گفتمان انقلابی ازاد می شود.

وی اظهار کرد: روز قدس بعد از پیروزی انقلاب تعیین شد؛ لبنان نیز سال ۲۰۰۰ آزاد و سال ۲۰۰۶ حزب الله در جنگ ۳۳ روزه پیروز و سال ۲۰۱۲ غزه مقاومت و موشک های ساخت ایران کنار کاخ نتانیاهو سقوط و خود رژیم صهیونیستی برای اولین بار اعلام آتش بس می کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان گفت: داعش وحشی که جنایتکارتر از خوارج نهروان است پس از هفت سال جنگ سخت توسط جبهه مقاومت نابود شد.

آیت الله کعبی تصریح کرد: غرش موشک های سپاه سال گذشته پایگاه های داعش را نشانه گرفته و امسال غرش موشک های مقاومت پایگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را در جولان نشانه گرفته و از گنبد آهنین رد می شود.

وی با اشاره به اینکه سرلشکر سلیمانی پیام داد که تل آویو از موشک های مقاومت در امان نخواهد بود، اضافه کرد: از طریق نیروهای سازمان ملل بعد از شلیک قهرمانانه ۵۷ موشک گراد ۴۳ کیلومتری و والفجر ۵ توسط مقاومت و ضربه به پایگاه های امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جولان سید حسن نصرالله هشدار داد که عمق اسرائیل را نشانه می رویم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی یکی بزند ۱۰ تا می خورد و روزگار بزن در رو تمام شده است، گفت: یملت ایران نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان پشتیبان محور انقلاب اسلامی دارد که این نیرو هم از نظر عقیدتی، سیاسی و نیروی انسانی برای آزادی قدس پایه گذاری شده است.

آیت الله کعبی با بیان اینکه حرف مشترک نیروهای مقاومت آمریکاستیزی و فسادستیزی است، تأکید کرد: امروز نیروهای مقاومت، حزب الله، حیدریون، فاطمیون، زینبیون و هسته های مقاومت در سراسر جهان تکثیر شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها راه اقتصاد لبنان مبارزه حزب الله با فساد اقتصادی در سایه پیروزی مقاومت در انتخابات است، گفت: گفتمان مقاومت در حقیقت گفتمان پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، مبارزه با اشرافیت سیاسی، فساد اقتصادی و حل مشکلات مردم است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان بیان کرد: چهره منافقانه کشورهایی که رقابت پنهانی با رژیم صهیونیستی داشته امروز روشن تر شده و امروز آل سعود و خلیفه در دروان جهانی نفرت ملت ها از رژیم صهیونیستی بقای خود را به این رژیم غاصب گره زده اند.

آیت الله کعبی عنوان کرد: از جمله عوامل سقوط رژیم صهیونیستی می توان به شکست در مقابل انصارالله یمن و لبنان، در نامه بن سلمان تحت عنوان سعودیه ۲۰۳۰، شکست در جذب یا حذف قطر و ایجاد شکاف در کشورهای حاشیه خلیج فارس و نارضایتی جناح های مخالف بن سلمان در حکومت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه به لطف الهی سقوط آل سعود و شکست قطعی آنها در مقابل انصارالله مقدمه آزادی قدس خواهد بود، یادآور شد: غزه ۱۲ سال هست که محاصره اقتصادی شده و هدف رژیم صهیونیستی فشار اقتصادی بر مردم و مقاومت برای تسلیم شدن است.

آیت الله کعبی افزود: معامله بزرگ غرب یعنی انضمام جولان و کرانه باختری به رژیم صهیونیستی است و آنها تنها به غزه و صحرای سینا اکتفا نمی کنند ولی این معامله با عزم و اراده و حضور میلیونی مردم و انتفاضه بازگشت، شکست می خورد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان تأکید کرد: افتتاح سفارتخانه آمریکا در رژیم صهیونیستی یک تبلیغات و حرکت امیدوارکننده برای این رژیم از سوی آمریکا است.

آیت الله کعبی باین کرد: شاید تجهیز نیروهای مسلح به موشک، بازدارنده است و باعث جنگ نمی شود؛ حضور ایران در منطقه و فلسطین مرزهای امنیت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی را از خرمشهر و قصر شیرین به دریای مدیترانه رسانده است.

وی عنوان کرد: تجربه برجام نشان داد که برای مدیریت کشور و حل مشکلات روزمره نباید منتظر برجام معیوب ماند؛ بنابر آیات الهی باید به میزان تعهدات طرف مقابل متعهد شد و در صورت ادامه تحریم ها ادامه برجام نه معقول، نه مشروع و نه قانونی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان اضافه کرد: دستورات مقام معظم رهبری نسبت به توانمندسازی هسته ای ایران باید مو به مو اجرایی شود.

آیت الله کعبی تصریح کرد: نقشه دشمن فشار اقتصادی و عملی است ولی مسئولان و ملت با تکیه بر ایمان، مقاومت، هوشیاری، وحدت و با همین روحیه حضور در راهپیمایی قدس این نقشه را خنثی می کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه باید در مقابل جنگ نرم دشمن در فضای مجازی هوشیار بود، گفت: موضع به موقع و انقلابی، عقلانیت انقلابی، توجه به مسائل اصلی و پرهیز از حاشیه، میدان دادن به مردم و جوانان برای کارهای بزرگ، تقویت وحدت، برادری و همبستگی ملی و پرهیز از تفرقه قومی و تحریک احساسات جزو بندهای راهگشا برای ملت ایران اسلامی است.