خروش مردم ولایتمدار پلدختر علیه اشغالگران قدس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه دار و ولایتمدار پلدختر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان متفاوت تر از سال های گذشته همزمان با سراسر کشور با حضور در راهپیمایی وحدت آفرین و دشمن شکن روز قدس ضمن محکوم کردن اقدام موذیانه ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، همدلی خود با مردم مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشتند.

پلدختری ها از پیر و جوان و مرد و زن با شکوه خاصی راهپیمایی خود را از میدان شهید بهشتی این شهر آغاز و صحنه های یکدلی و یک رنگی را خلق و نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس به نمایش گذاشتند و آمریکا را به عنوان حامی تروریست جهانی محکوم کردند.

در پی سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، امروز مردم روزه دار پلدختر در گرمای شدید آمدند تا با خلق حماسه ای دیگر، حکایت وفاداری خود به آرمان های امام و رهبری را به نمایش بگذارند و تبعیت از مقام معظم رهبری را به رخ جهانیان بکشند.

راهپیمایان پلدختری با گام های بلند و مشت های گره کرده با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا»، انزجار خود را از اقدام های ظالمانه و غیر انسانی صهیونیست ها در اشغال قدس شریف و سرزمین فلسطینیان اعلام و شعار آزادی قدس را برای جهانیان معنا کنند.

آحاد مردم پلدختر امروز در حالی که پیشاپیش آنها امام جمعه، نماینده مردم در مجلس و فرماندار حضور داشتند، آمدند تا بار دیگر انزجار خود را از اشغالگران قدس و همچنین سکوت مجامع بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر اعلام کنند.

حضور پرشور و با شکوه اقشار مختلف مردم به ویژه معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، اصناف و بانوان در راهپیمایی امروز در حالی که پلاکاردهایی در حمایت از فلسطینیان و نفرت از اشغالگران در دست داشتند جلوه خاصی به راهپیمایی روز قدس داده بود.

در راهپیمایی امسال روز جهانی قدس در پلدختر قطعنامه ای قرائت شد که شرکت کنندگان ضمن اعلام مواضع خود بر رهایی مردم فلسطین از سلطه اشغالگران تاکید کردند و بند بند این قطعنامه سراسری با فریاد تکبیر به تایید مردم رسید.