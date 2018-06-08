منطقه یک تنها منطقه پر ترافیک  تهران در روزهای جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خردمند ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: همه مناطق تهران روزهای جمعه تعطیل و بار ترافیکی در این مناطق روان است در حالی که منطقه یک روزهای پایانی هفته به دلیل قطب گردشگری خود مسافران زیادی را جذب می کند و این امر باعث شده که این منطقه همیشه پر ترافیک باشد.

وی تصریح کرد: معبرهای منطقه یک۶ درصد مساحت منطقه را تشکیل داده است در حالی که باید بالای ۲۰ درصد در منطقه معبر وجود داشته باشد ولی متاسفانه معابر جدیدی چون بلوار شهید اندرزگو نیز به دلیل وجود مجتمع های تجاری و... نه تنها به حل معضل ترافیکی منطقه کمک نکرده است بلکه خود معضلی شده است.

خردمند افزود: همانطور که در پروژه های فرهنگی و عمرانی پیوست اجتماعی مد نظر قرار می گیرد در پروژه های ترافیکی نیز به این پیوست باید توجه شود تا وضعیت ترافیکی منطقه سامان بگیرد.

این مقام مسئول گفت: شبکه های بزرگراهی موجود در شمال تهران بعنوان کمربند جنوبی تنها تسهیل کننده تردد وسایل نقلیه عبوری از منطقه هستند و برای ترافیک مرکزی منطقه که با حجم بالای مجتمع های مسکونی و تجاری به صورت گره ترافیکی درآمده است تسهیل کننده نیست.

خردمند بهترین راهکار حل معضل ترافیکی منطقه را تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی دانست و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خودروها در منطقه یک تک سرنشین هستند باید شهروندان توجیه و ترغیب شوند که برای انجام هر کاری از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنند.

وی افزود: منطقه یک جای کار سخت افزاری ندارد و باید با اجرای طرح ها ی نرم افزاری مناسب حمل و نقل عمومی را جایگزین استفاده از خودرو های شخصی کنیم تا حمل و نقل انسان محور جایگزین خودرو محور شود.

معاون شهردار منطقه یک ساماندهی شبکه حمل و نقل عمومی، ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری ، توسعه خط مترو، تعریض پیاده راهها ، ارتقای سطح آموزش شهروندان و...را از مهمترین اقدامات اجرایی در منطقه برای ساماندهی ترافیک دانست.