به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم دادسرشت ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه کمیسیون ماده ۷ با مسئولیت شورای شهر وضعیت پرونده های ارجاعی را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهد، گفت: در بخش نخست، شورای شهر باید در مورد باغ بودن یا نبودن املاکی که مساحت عرصه آن ها بیش از ۵۰۰ مترمربع است، مطابق قانون تعیین تکلیف کند. در بخش دوم، کمیسیون ماده ۷ موظف است وضعیت درختان در تمامی املاک را فارغ از مساحت عرصه بررسی کند.

وی با بیان اینکه این بررسی ها با مسئولیت شورای شهر و با حضور نمایندگانی از شهرداری تهران انجام می شود، عنوان کرد: فرایند تشخیص باغ و نحوه حفظ و گسترش فضای سبز در کمیسیون ماده ۷ تا سال ۹۶ به صورت دستی انجام می شد، اما باتوجه به اینکه این تشخیص در گردش کار صدور پروانه اتفاق می افتد، در ماه های گذشته تصمیم بر این شد تا این فرایند سیستماتیک شود و به عنوان زیرسیستم سامانه صدور پروانه تعریف شود.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به روند جدید ثبت داده ها و اعلام نظر درباره شرایط ملک گفت: برای تصمیم گیری درباره ملک دو فرم در سیستم تعریف شده است؛ در فرم "الف" با وارد کردن اطلاعات باغ و انطباق آن با معیارهای معرفی شده در قانون، شورای شهر با همکاری سازمان بوستان ها به عنوان نماینده شهرداری و با حضور شهردار و معاون شهرسازی منطقه درباره باغ بودن ملک تصمیم گیری می کند.

دادسرشت با بیان اینکه در فرم "ب" نیز در مورد نحوه حفظ و گسترش درختان تصمیم گیری می شود، ادامه داد: در واقع، در این بخش در مورد حفظ حداکثری درختان و نحوه جا به جایی آن ها در صورت لزوم و الزام مالک برای کاشت چند برابری درختان تصمیم گیری می شود. به طور کلی در این قسمت در مورد وضعیت درختان نسبت به بنایی که قرار است ایجاد شود، اظهار نظر می شود.

به گفته وی، تاکنون ۸۰ درصد از فرایند تهیه فرم "الف" و ۲۰ درصد از فرایند تهیه فرم "ب" انجام شده است و به زودی بررسی سیستماتیک پرونده های کمیسیون ماده ۷ به طور کامل در گردش کار سامانه شهرسازی آغاز می شود.

دادسرشت با تاکید بر اینکه مسئولیت کمیسیون ماده ۷ تنها حفظ باغات موجود نیست، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۷ شورای شهر در کنار باغات موجود، به حفظ درختان و فضای سبز در املاک غیر باغ نیز توجه ویژه ای دارد. در واقع، کمیسیون مسئول گسترش درختان در باغات و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای حفظ فضای سبز در املاک غیرباغ است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در پایان در پاسخ به این سوال که چه تعداد از پرونده هایی که به کمیسیون ماده ۷ ارجاع داده می شوند به عنوان باغ شناخته می شوند، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ پروانه ساخت صادر شده است که از این تعداد، کم تر از یک درصد یعنی حدود ۹۰ مورد براساس معیارهای قانونی به عنوان باغ پروانه ساخت دریافت کرده اند.