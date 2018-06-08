مراسم بزرگداشت روز قدس دراندونزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عمومی فلسطین با عنوان «روز جهانی قدس، فریاد بلند امام خمینی (ره) برای همبستگی اسلامی» به همت رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی و با همکاری دانشگاه اسلامی دولتی شریف هدایتالله شهر جاکارتا، در سالن همایشهای دانشکده اصولالدین و فلسفه این دانشگاه برگزار شد.
در این سمینار که با حضور جمعی از دانشجویان و علاقمندان به مباحث فلسطین برگزار شد، ولیالله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، سوریادیناتا، معاون دانشکده اصولالدین و فلسفه دانشگاه شریف هدایتالله، زهیری میسراوی، اندیشمند عضو سازمان نهضت العلماء اندونزی، مجتهد هاشم، رییس سازمان غیردولتی صدای فلسطین، به ارایه دیدگاههای خود در خصوص فلسطین و با تأکید بر اندیشههای والای امام خمینی(ره) پرداختند.
سوریادیناتا، معاون دانشکده اصولالدین و فلسفه در سخنرانی خود گفت: موضوع فلسطین همیشه تازگی دارد و جالب است که این موضوع هرگز تاریخ انقضا ندارد. روز قدس روز مبارزه علیه ظالمان و ستمکاران است که مصداق بارز آن آمریکا است. روز قدس روز اسلام و روز زنده شدن اسلام است و گرامیداشت این روز باعث نگرانی دشمنان اسلام میشود.
ولیالله محمدی، سفیر کشورمان هم در سخنرانیاش اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) معجزه قرن بود که در سال ۱۹۷۹ میلادی نظام جمهوری اسلامی ایران را پایهگذاری کرد. رمز موفقیت ایشان در این مسیر دشوار تکیه بر وحدت مردم و توجه به رأی اکثریت ملت ایران بود و این میزان توجه به حدی بود که انتخاب نوع حکومت در آن برهه احساس از انقلاب بر اساس همهپرسی و رأی تمامی ملت ایران صورت پذیرفت.
محمدی در ادامه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران علاوه بر استقرار نظام مردمسالاری دینی در ایران اثرات فرامنطقهای فراوانی نیز داشت که یکی از مهمترین آن خیزش عظیم امت اسلامی برای حمایت از مظلومان سراسر جهان به خصوص مردمان مظلوم فلسطین بود.
سفیر کشورمان همچنین افزود: یکی از ابتکارات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص قضیه فلسطین، نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» برای انجام راهپیماییهای سراسری در تمامی کشورها به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. این روز به عنوان روزی مبارک برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان تمامی مسلمانان جهان است و همچنین روزی است که منجر به ایجاد ترس و وحشت در دل دشمنان جهان اسلام میشود.
سخنران بعدی این نشست مجتهد هاشم، رییس سازمان غیردولتی صدای فلسطین بود که طی آن گفت: روز جهانی قدس روز بسیار بزرگ و مهمی است؛ اما برخی شاید در خصوص نامگذاری و اهمیت این روز توسط امام خمینی (ره) بگویند که این تنها نظر و دیدگاه ایشان است؛ اما پس از بررسی و مقایسه این روز با سایر ایام و حتی اعیاد اسلامی درمییابیم که به حقیقت روز جهانی قدس روز عظیمی است؛ زیرا همه ابعاد الهی، اجتماعی، سیاسی و عرفانی در این روز جمع شده است.
در ادامه این برنامه زهیری، عضو سازمان نهضت العلماء اندونزی به ارایه مطالب خود در خصوص موضوع فلسطین پرداخت و در آن گفت: بحث فلسطین بحث ظلم و ستم است. بر این اساس امام خمینی روز جهانی قدس را پس از ۴ ماه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد. روز قدس جنبه معنوی دارد، چون در جمعه آخر از ماه رمضان برگزار میشود و جمعه مناسبت مهمی، یعنی نماز جمعه و نماد وحدت امت اسلامی، را دارد.
وی در این برنامه روز قدس و فلسطین را دارای دو بعد اسلامی و انسانی دانست که هر دو این دو وجه بسیار مهم است.
صدور بیانیه مطبوعاتی پایانی از سوی مسئولین برگزاری همایش و ارایه آن به مطبوعات اندونزی، نمایش تصاویر و ویدیوکلیپهایی در راستای به تصویر کشیدن مظلومیت مردم فلسطین و جنایات واردشده بر آنها از سوی رژیم صهیونیستی، از دیگر بخشهای این برنامه بود.
