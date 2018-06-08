به گزارش خبرنگار مهر، سایت فیفا یک روز بعد از اعلام رنکینگ تیم های ملی فوتبال، گروه های جام جهانی روسیه را بر اساس همین رنکینگ از آسانترین تا سخت ترین گروه تقسیم بندی کرده است. طبق همین ملاک، ایران در کنار پرتغال، اسپانیا و مراکش با میانگین رنکینگ ۲۳ در چهارمین گروه سخت قرار دارد. سخت ترین گروه هم مربوط به گروه پنجم با حضور برزیل، سوئیس، صربستان و کاستاریکا است.

گروه اول با حضور اروگوئه، مصر، عربستان و روسیه با اختلاف آسانترین است و نکته جالب اینجاست که میزبان جام جهانی در این گروه پایین ترین رنکینگ را در فیفا دارد.

ترتیب این گروه ها از آسان به سخت به این ترتیب است:

گروه A با میانگین رنکینگ ۴۹

اروگوئه ۱۴

مصر ۴۵

عربستان ۶۷

روسیه ۷۰

گروه H با میانگین رنکینگ ۲۸

لهستان ۸

کلمبیا ۱۶

سنگال ۲۷

ژاپن ۶۱

گروه F با میانگین رنکینگ ۲۴.۲۵

آلمان ۱

مکزیک ۱۵

سوئد ۲۴

کره جنوبی ۵۷

گروه D با میانگین رنکینگ ۲۳.۷۵

آرژانتین ۵

کرواسی ۲۰

ایسلند ۲۲

نیجریه ۴۸

گروه B با میانگین رنکینگ ۲۳

پرتغال ۴

اسپانیا ۱۰

ایران ۳۷

مراکش ۴۱

گروه G با میانگین رنکینگ ۲۲.۷۵

بلژیک ۳

انگلستان ۱۲

تونس ۲۱

پاناما ۵۵

گروه C با میانگین رنکینگ ۱۶.۵

فرانسه

پرو ۱۱

دانمارک ۱۲

استرالیا ۳۶

گروه E با میانگین ۱۶.۲۵

برزیل ۲

سوئیس ۶

کاستاریکا ۲۳

صربستان ۳۴