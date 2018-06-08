ملت ایران مراقب فریب دشمن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، با اشاره به خطبه ۱۸۲ نهج‌البلاغه، اظهار کرد: حضرت علی(ع) بعد از حمد و ستایش الهی می‌فرمایند خداوند انسان‌ها را در این دنیا مسکن داد و انبیا را برای ارشاد مردم فرستاد.

وی افزود: یکی از وظایفی که بر عهده انبیا گذاشته شد شناساندن این دنیا بود چراکه دنیا ثبات و دوام ندارد و انسان باید بداند زندگی که دوام ندارد نباید به آن دل بست.

امام‌جمعه گرگان با بیان اینکه عبادت و حمد دارای چند وجه است، گفت: امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند خداوند را به خاطر بزرگی و عظمت آن باید حمد کرد.

وی با بیان به اینکه اعمال انسان‌ها ثبت و در قیامت تحویل افراد داده می شود، به روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: امروز، روز دفاع از آرمان‌های مردم فلسطین است، مردم با شرکت خود در راهپیمایی نشان دادند که مرم مظلوم فلسطین تنها نیستند.

وی تصریح کرد: آرمان فلسطین مربوط به همه جهان است. در ۷۰ سال قبل وقتی دولت جعلی و غاصب اسرائیل تشکیل شد یک ملت مظلوم را از کشور خود خارج و آن ها را آواره کردند.

امام‌جمعه گرگان با بیان اینکه شعار اسرائیل از نیل تا فرات بود، گفت: اسرائیل تلاش داشت با تجاوز به کشورهای مصر، سوریه، لبنان و دیگر کشورها به مردم منطقه نشان دهد که این ارتش شکست‌ناپذیر است.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و افکار امام خمینی(ره) رویای شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را در هم کوبید و با دمیدن روح جدید به کالبد مردم فلسطین باعث شد تا دوباره حرکت کنند.

وی تصریح کرد: در جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان در مقابل اسرائیل ایستاد و آن را در هم شکست لذا وقتی مردم بخواهند مقاومت کنند ارتش مقابل را با سرشکستگی مواجه می‌کنند.

نجات فلسطین یکی از آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) بود

امام‌جمعه گرگان گفت: ارتش اسرائیل که درگذشته شعار از نیل تا فرات را مطرح می‌کرد امروز تلاش می‌کند تا در محدوده خود حفظ شود.

وی افزود: نجات فلسطین یکی از آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) بود و از اسرائیل به‌عنوان یک غده سرطانی یاد کرد.

آیت‌الله نور مفیدی با اشاره به اینکه امروز آمریکا از ایران وحشت دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که همان‌گونه فریادهای ملت ایران رژیم پهلوی را به عقب‌نشینی واداشت این فریادهای جهانی هم می‌تواند اسرائیل را به عقب وادارد.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز ملت ما باید دشمنان خود را به‌خوبی بشناسد، وقتی تاریخ کشور را مطالعه می‌کنیم فریب‌ها و دام‌ها زیادی توسط دشمن برای ملت ایران در نظر گرفته‌شده بود.

امام‌جمعه گرگان گفت: فشار اقتصادی و جنگ روانی ازجمله توطئه‌های دشمنان است که علیه مردم ایران به کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت در انرژی هسته‌ای از افتخارات مردم ایران است، تصریح کرد: زمانی که کشور نیاز به اورانیم غنی‌شده ۲۰ درصد داشت دریغ کردند و جوانان وارد میدان شدند.

آیت‌الله نور مفیدی در خصوص پیشرفت‌های موشکی ایران، اظهار کرد: روزهایی که تهران را مرتب موشک می‌زدند ما کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم اما الآن به بیان رهبر معظم انقلاب اگر یک موشک بزنند ما ۱۰ موشک خواهیم زد.

وی با اشاره به اهمیت نقش ایران در منطقه، افزود: ملتی که بخواهد سربلند باشد وجود برخی سختی‌ها طبیعی است.

وی تصریح کرد: برخی از صنوف مثل کامیون داران که با مشکل مواجه می‌شوند مراقب باشند زیرا دشمن کار آن ها را به مشکل سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کند.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: ملتی که بخواهد استقلال خود را حفظ کند باید مقاوم باشد، اگر بخواهد ضعف نشان دهد دشمن بر کشور مسلط می‌شود.