راهپیمایی باعظمت روزقدس نشانگرپایبندی ملت به آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عباسی سیاسی روز جمعه و روز قدس در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدوس نشان داد که مردم بزگوار وشریف هنوز همچنان پایبند و وفادار به نظام جمهوری اسلامی و رهبری هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: با این انسجام و همدلی که میان مردم و رهبری وجود دارد، تمام توطئه های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و هم پیمانانشان در منطقه بی اثر است.

وی افزود: از همه مردمی که با غرور در این راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت کردند و به ندای امام و رهبر معظم انقلاب، شهدا، مردم فلسطین، جبهه مقاومت و تمام مستضعفان جهان لبیک اجابت گفتند سپاسگزاریم.

حضور پرشور در آئین روز قدس دفاع از عزت امت اسلامی بود

امام جمعه اراک بیان داشت: مردم با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس از شرف و عزت خود و نظام دفاع کردند و با ابزار وجود پر قدرت مردم در صحنه امروز یک بار دیگر قدرت نظام در برابر دشمنان خبیث به نمایش گذاشته شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با این حضور موثر جبهه مقاومت احساس غرور می کند و موجب رضایت قلب نازنین امام عصر(عج) خواهد شد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: امروز برخی به دنبال القای جنگ روانی، اقتصادی و سیاسی در دنیای اسلام هستند، این اشخاص بدانند که مسلمانان از سرمایه های عظیمی همچون روحیه ایثار و شهادت برخوردارند و در نهایت در برابر توطئه های دشمنان پیروز هستند.

امت برای اثبات وفاداری به نظام و رهبری به راهپیمایی روز قدس آمده اند

وی ادامه داد: با این گستردگی و عظمت در راهپیمایی روز قدس، دشمنان، آمریکایی ها، مزدورهایشان و سایت ها و شبکه های معاند چه می خواهند بگویند؟ دشمنان ببینند که این ملت ۸۰ میلیونی برای دفاع از شرف خود، اثبات وفاداری به نظام و رهبری و برای دفاع از اولین قبله مسلمین چگونه به میدان آمده اند.

امام جمعه اراک در ادامه عنوان کرد: این مردم و ملت وفادار آمدند تا بگویند در برابر قدرت های اهریمنی نمی ترسیم. ما در برابر تهدید هایی که از سوی دشمنان به سمت ما می آید هراسی نداریم و احساس ضعف نمی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: ما پیرو امام حسین (ع) هستیم. اسرائیل جنایتکار و مزدوران آمریکا باید بدانند که هیچ چیز آن ها را از عذاب الهی نجات نمی دهد.