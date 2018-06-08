دشمن به دنبال تخریب محور مقاومت و ایجاد شبهه در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان رشت که در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان گیلان در راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار کرد: نامگذاری روز جهانی قدس از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یک ابتکار ماندگار و قوت قلبی برای ملت مظلوم فلسطین است.

وی با بیان اینکه از روز قدس می توان به عنوان یکی از مناسبت ها مهم ملت های مسلمان برای نمایش اتحاد و همبستگی دربرابر ظلم نام برد، افزود: امام خمینی (ره) درباره قدس و فلسطین می فرمایند «روز قدس روز اسلام و پیامبرگرامی اسلام است».

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) و مردم ایران نخستین کسانی هستند که از ملت مظلوم فلسطین در برابر استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی دفاع کرده اند، گفت: تخریب محور مقاومت، ایجاد شبهه و خدشه وارد کردن به اسلام امروز یکی از اهداف دشمن است که از تمام ابزارها برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند.

وی همچنین به سکوت مجامع بین الملل به ویژه سازمان ملل دربرابر جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان ملل بعنوان دست نشانده این کشورها عمل می کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت فلسطین از سرزمین مادری خود رانده شده و ۷۰سال است برای بازگشت و بازپس گیری سرزمین خود مبارزه و مقاومت می کنند، تصریح کرد: بیت المقدس و فلسطین به عنوان اولین قبله مسلمانان جهان است و دفاع از ملت مظلوم فلسطین وظیفه شرعی همه مسلمانان و آزادی خواهان دنیا است.

وی با اشاره به اینکه دفاع ملت ایران و نظام مقدس اسلامی از فلسطین منطقی و دارای دلیل محکم است، افزود: حفظ قبله اول مسلمانان یکی از مهم ترین اهداف در این حمایت محسوب می شود.

آیت الله فلاحتی با اشاره اصولی که انقلاب اسلامی ایران بر آن استوار شده است، گفت: دفاع از مظلوم دربرابر ظالم و استکبارستیزی از مهم ترین اصول و آرمان های انقلاب است که دفاع از فلسطین نیز جزء این آرمان ها بوده و در تمام این سال ها ملت ایران برآن ایستادگی کرده اند.

وی به روشنگری انقلاب اسلامی در جهان و حضور ملت های آزادی خواه دنیا برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین اشاره و تأکید کرد: رژیم صهیونیستی دیگر قدرت گذشته خود را ندارد، به فرموده مقام معظم رهبری رژیم صهیونیستی به روزهای پایانی عمر خود نزدیک شده و ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.

امام جمعه رشت در بخش دیگر از خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه انسان ها باید در طول عمر خود مرگ را یادکنند، اظهار کرد: یادآوری مرگ و معاد سبب می شود که انسان از انجام گناه، دنیاطلبی و توجه به شهوت دوری کرده که این نیز سبب تقویت قلب و باروهای الهی می شود.