به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درحالیکه تا ساعاتی دیگر خود را آماده حضور در نشست سران جی ۷ میکند تا مهیای جنگ تجاری تمامعیار با ۷ اقتصاد برتر دنیا شود؛ در پیامی توییتری از «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا انتقاد کرد.
وی در این پیام کوتاه اما پرکنایه درباره هرموضوعی از مالیات گرفته تا نشست کره شمالی و برجام صحبت کرده و گفت: اوباما، شومر و نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، درباره کره شمالی هیچکاری نکردند و حالا هم از سر ضعف با جرم و جنایت و مالیات گزاف برخورد میکنند.
ترامپ ادامه داد: شومر به من میگوید در نشستی که دموکراتها هیچوقت برگزار نکردند باید چه کارهایی انجام دهم. شومر دررابطه با کره شمالی و ایران شکست خورد و ما به نصیحتش نیازی نداریم!
گفتنی است ترامپ قرار است در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند.
وی قرار است مستقیماً از نشست جی ۷ که در کبک کانادا برگزار میشود، راهی سنگاپور شود.
نظر شما