برگزاری پرشکوه آئین روزقدس درسرزمین آفتاب/فلسطین راتنهانمی گذاریم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، امروز جای جای استان مرکزی میزبان خروش انقلابی مردمی بود که حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشتند و حتی روزه داری مانع حضور پرشور آنان در این روز گرم تابستانی در خیابان ها نشد.

مردم شریف استان مرکزی همچون سراسر کشور در این روز با مشت های گره کرده که نشان از مقاومت و ایستادگی و عزم راسخ در مبارزه با ستم و تعدی دارد به خیابان ها آمدند تا فریاد جهانی حمایت از مسلمانان فلسطین و بیزاری از جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی را به گوش جهان برسانند.

امروز مسیر راهپیمایی روز قدس در شهرهای استان مرکزی مملو از زنان و مردانی بود که آمده بودند تا از آزادی فلسطین دفاع کرده و حمایت خود را از مردم مظلوم آن نشان دهند.

در صف مقدم راهپیمایی روز قدس مردم اراک و سایر شهرستان ها، حضور مسئولین استانی و شهرستانی همچون نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس استان و همچنین روحانیان به چشم می خورد.

فردی که در میان راهپیمانان حضور یافته بود به خبرنگار مهر گفت: باید در چنین آئینی حضور پیدا کنیم تا اسرائیل و همدستانش بدانند فراموش نکرده ایم در فلسطین به چه جنایاتی مشغول هستند.

وی عنوان کرد: ما در تمامی مسائل باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان باشیم و شرکت ما در راهپیمایی روز قدس نیز نشان دهنده انقلابی بودن و همراهی با نظام اسلامی در مخالفت با هر گونه ظلم به مسلمانان است.

بانوی جوان دیگری به خبرنگار مهر گفت: حضور در راهپیمایی قدس را وظیفه خود می دانم و برای اعلام برائت و انزجار از جنایات و تجاوزهای رژیم غاصب صهیونیستی در این راهپیمایی شرکت می‌کنم.

وی بیان داشت: حضور پرشور مردم ما در راهپیمایی روز قدس به تجاوزگران و حامیان آنها می فهماند که ما همواره پشتیبان فلسطین هستیم و تجاوزگری های اسرائیل را فراموش نمی کنیم.

در شهر اراک پس از تجمع اقشار مختلف مردم در میدان شهدا، آئین راهپیمایی روز قدس آغاز شد و سیل جمعیت با مشت های گره کرده و فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا راهپیمایی را آغاز و به سمت مصلای اراک برای حضور در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه به راه افتادند. مردم مومن و ولایتمدار شهر اراک در راهپیمایی باشکوه این روز نفرت و انزجار خود را از اسرائیل و استکبار جهانی اعلام کردند.

اهالی سرزمین آفتاب همچون مردم گوشه گوشه کشور عزیزمان، امروز آمدند تا با مشت های گره کرده حمایت قاطعانه خود را از مردم مظلوم فلسطین نشان دهند، چرا که می دانند حضور گسترده شان قدرت و قوتی دوباره به مبارزان با استکبار و ظلم جهانی می بخشد.