امیرمهدیزاده به دیدار نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی موسوم به کاراته وان صبح امروز با حضور ۶۰۷ کارات کا از ۶۳ کشور به میزبانی ترکیه در استانبول آغاز شد که امیرمهدیزاده کاراته کای وزن ۶۰- کیلوگرم کشورمان همه رقبا یا شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

مهدیزاده کار خود را برتری ۴ بر صفر مقابل «اولگ ملخین» از بلاروس آغاز کرد و سپس با همین نتیجه «استپان افمنکو» از روسیه را شکست داد و در ادامه ۲ بر یک «نناد دلوویچ» از مونته نگرو را شکست داد و با برتری یک بر صفر «آنجلو کریسچنزو» از ایتالیا راهی مبارزه نهایی شد.

مجید حسن نیا دیگر نماینده ایران در این وزن پس از برتری ۴ بر یک برابر «آنتونیو واستولا» از ایتالیا، ۶ بر ۲ نتیجه را به «دارخان اسدیلوف» از قزاقستان دارنده مدال نقره ۲۰۰۸ جهان، طلای بازیهای آسیایی ۲۰۱۰، برنز آسیا ۲۰۱۷ و طلا لیگ جهانی ۲۰۱۸ فرانسه واگذار کرد و حذف شد.

مهدیزاده بعد از رسیدن به دیدار نهایی در گفتگویی کوتاه از «نناد دلوویچ» کاراته کایی مونته نگرویی به عنوان بهترین رقیب خود در مرحله مقدماتی یاد کرد و گفت: در همه این سالها تاکنون هیچ حریف مقابلم اینگونه بی مهابا مبارزه نکرده بود. او فوق العاده بود.

این کاراته کای کشورمان برای کسب مدال طلا روز یکشنبه به مصاف «آرای سمدان» از کشور میزبان می رود. این ترکیه ای ۲۰ ساله، با ۲ طلایی که در لیگ جهانی کاراته وان دبی و روتردام بدست آورده در لیست برندگان بزرگ (گرند وینر) فدراسیون جهان قرار دارد.

دو برنز در انتظار کاتای تیمی

امروز همچنین در رقابتهای کاتای تیمی دو نماینده کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند. تیم کاتای اراک امروز ابتدا ایتالیا را ۵ بر صفر شکست داد و سپس ۴ بر یک مقابل مراکش تن به شکست داد. تیم کاتای تبریز هم بعد از یک دور استراحت به ترکیه باخت. بنابراین تیم اراک با ترکیب ابوالفضل شهرجردی, علی زند و میلا دلیخون با تیم آذربایجان و تیم تبریز با ترکیب احد شاهین فرزاد محمد خانلو و سهند اسلامی با تیم کویت روز یکشنبه برای کسب مدال برنز دیدار می کنند.

حذف دوستی و بهمن یار

در مبارزات وزن ۵۰- کیلوگرم دختران تیم کشورمان دو نماینده داشت. نسیرین دوستی کار خود را با پیروزی برابر«چانیاتوک چیپنسوک» از تایلند با قانون «سنشو» (امتیاز نخست) آغاز کرد و سپس ۳ بر صفر «الکساندرا پوپ» از رومانی را شکست داد و در ادامه برابر«دالیا اسدولینا» از روسیه با رای داوران بازنده شد و این رقیب دور بعد باخت تا دوستی با جدول مسابقات وداع زودهنگامی داشته باشد.

سارا بهمن یار نیز کار خود را با یپروزی ۵ بر یک مقابل «آروره بورکوئیس» از فرانسه آغاز کرد و در ادامه برابر «چیناتسو ایندو» از ژاپن با مدال نقره کاراته وان اتریش ۱۰ بر صفر صاحب پیروزی شد. بهمن یار سومین مبارزه خود را یک بر سه به «آیچا سایا» از مراکش واگذار کرد و این رقیب هم به فینال نرسید تا نماینده کشورمان از دور مسابقات خارج شود.

این رقابتها در ترکیه جریان دارد.