راهپیمایی قدس روز حماسه ملت ایران است/ اسرائیل غده سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان هم‌زمان با روز قدس به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، ضمن اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، تأکید کرد: این راهپیمایی روز حماسه ملت ایران بود که در این روز با حضورشان قدرت و اقتدار و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشتند.

وی بابیان اینکه روز قدس از یادگارهای گران‌قدر امام خمینی(ره) است، افزود: امروز مردم مسلمان اقصی نقاط جهان با دهان روزه و در اوج وحدت، به ندای امام راحل(ره) لبیک گفته و در حمایت عملی از مردم مظلوم و بی‌گناه فلسطین شعار اقدس لنا سر دادند.

اسرائیل جنایت می‌کند

امام‌جمعه دامغان تصریح کرد: اسرائیل، این غده سرطانی ۷۰ سال است که دست به ظلم و جنایت می‌زند و مردم مظلوم و بی‌پناه فلسطین را به خاک و خون می‌کشد لذا ملت‌های مسلمان جهان وظیفه‌دارند تا از این مردم حمایت کنند.

حسینیان در دیگر بخش سخنان خود، به بیستم خردادماه، روز صنایع‌دستی نیز اشاره داشت و افزود: در دامغان صنایع‌دستی متعددی وجود دارد که ازجمله آنان می‌توان به هنر قالی‌بافی، قلم‌زنی، خاتم‌کاری، دوزندگی، گوهر تراشی و سنگ‌های تزئینی و قیمتی اشاره داشت لذا این آثار هریک برای خود سرمایه و کالای باقیمت در راستای اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند و لذا دولت باید تلاش کند با حمایت از تولیدکنندگان، خریدوفروش محصولات و ... به توسعه اقتصادی کمک کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سبک زندگی قرآنی باید در خانواده‌ها ترویج پیدا کند، افزود: باید تلاش کنیم زندگی ما بر اساس تعالیم دینی پایه‌گذاری شود که در این راه سبک زندگی قرآنی می‌تواند راهگشا و هدایتگر باشد، زیبنده یک شیعه نیست که در زندگی خود مسائل اخلاقی و دینی را رعایت نکند لذا امیدواریم در پناه قرآن شاهد زندگی دور از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری باشیم.

عید فطر مدالی بر سینه مومنان

امام‌جمعه دامغان همچنین گفت: باید مراقب بود که در زندگی، فرهنگ‌های غربی ورود پیدا نکرده و معیارهای دینی و ارزشی جایگاه خودش را از دست ندهد.

حسینیان در بخش پایانی سخنان خود، گفت: عید سعید فطر، مدال مؤمنان روزه‌دار است که پس از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه حق‌تعالی، جایزه خود را از خداوند با اقامه نماز باشکوه عید دریافت می‌کند لذا باید در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر نماز عید فطر به مثابه اجتماع بزرگ امت اسلام، اهتمام داشته باشیم.