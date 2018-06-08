  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی با مشارکت ۲۸۰ هزار فلسطینی

منابع فلسطینی به اقامه پرشور نماز جمعه در مسجدالاقصی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی به تعداد فلسطینی هایی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مسجدالاقصی نماز جمعه اقامه کردند، اشاره کردند.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی ۲۸۰ هزار نمازگزار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور در بیت المقدس در مسجدالاقصی نماز گزاردند.

شایان ذکر است که قبلا منابع فلسطینی از حضور هزاران فلسطینی در بیت المقدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی خبر داده بودند.

اما خبر دیگر از فلسطین اینکه؛ نظامیان رژیم صهیونیستی تک تیراندازها، تانک ها و گنبد آهنین را در در نزدیکی غزه مستقر کرده است.

کد خبر 4315520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها