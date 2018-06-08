اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی با مشارکت ۲۸۰ هزار فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی به تعداد فلسطینی هایی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مسجدالاقصی نماز جمعه اقامه کردند، اشاره کردند.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی ۲۸۰ هزار نمازگزار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور در بیت المقدس در مسجدالاقصی نماز گزاردند.

شایان ذکر است که قبلا منابع فلسطینی از حضور هزاران فلسطینی در بیت المقدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی خبر داده بودند.

اما خبر دیگر از فلسطین اینکه؛ نظامیان رژیم صهیونیستی تک تیراندازها، تانک ها و گنبد آهنین را در در نزدیکی غزه مستقر کرده است.