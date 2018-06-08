به گزارش خبرنگار مهر ، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان به اهمیت روز جهانی قدس اشاره کرد و اظهار داشت: قدس قبله نخست مسلمانان و مورد احترام همه ادیان الهی است.
وی با بیان اینکه سرزمین فلسطین تحت نفوذ دولت عثمانی بود و بعدها توسط انگلیسیها یهودینشین جلوه داده شد، تصریح کرد: این امر در شرایطی رخ داد که تنها ۵۵ هزار یهودی در برابر میلیونها مسلمان در این سرزمین سکونت داشتند.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: در سال ۱۹۴۸ میلادی رژیم صهیونیستی آمادگی خود برای جذب مهاجران یهودی را اعلام کرد و امروز ۲۲ هزار کیلومتر از ۳۰ هزار کیلومتر این سرزمین در دست صهیونیستها قرار دارد.
گنبد آهنین نیز نتوانست پوشش کاملی از امنیت برای اسرائیلیها ایجاد کند
وی با بیان اینکه مساحت حدودی فلسطین برابر با یک چهارم استان اصفهان است، ابراز داشت: بدین ترتیب موشکی با برد ۱۰۰ کیلومتری از مرز غزه میتواند تمام نقاط فلسطین را هدف قرار دهد و گنبد آهنین آنها نتوانسته است پوشش کاملی از امنیت برای اسرائیلیها ایجاد کند.
آیت الله طباطبائی نژاد با بیان اینکه هدف اسرائیل از هجرت دادن یهودیان به این کشور بیرون کردن مسلمانان از سرزمین خود، بلعیدن منابع بی بدیل این کشور است، تصریح کرد: هدف دیگر ایجاد پایگاه مسلح انگلیسی آمریکایی در قلب کشورهای مسلمان است که این امر حساسیت مسلمانان بر قدس را رقم زده است.
وی ادامه داد: تسلط بر کل منطقه و رسیدن به ساحل خلیج فارس از اهداف این رژیم با همدستی آمریکا بوده است اما در طول ۷۰ سال آنها از مقاومت و نیروهای مردمی شکست خورند و به هدف خود نرسیدند.
امام خمینی (ره) با روشنبینی خاص خود روز جهانی قدس را پایهگذاری کرد
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه امام خمینی (ره) روی موضوع فلسطین حساس بودند و با روشنبینی خاص خود روز جهانی قدس را پایهگذاری کردند، ابراز داشت: کشورهای عربی مانند عربستان نه برای مردم خود و نه مسلمانان جهان دلسوز هستند و بر خلاف فرمان قرآن کریم با سران کفر همراه شدهاند و فرامین دینی را به فراموشی سپردهاند.
وی گفت: اعلام روز قدس از سوی امام خمینی (ره) در چنین شرایطی آگاهی مسلمانان و آزادیخواهان جهان را رقم میزند و این آگاهی تا سالیان آینده با تکرار روز جهانی قدس پایدار و جاودانه باقی میماند.
اهداف ننگین آمریکا، اسرائیل و دیگر سران استکباری هرگز عملی نمیشود
طباطبائی نژاد با بیان اینکه اهداف ننگین آمریکا، اسرائیل و دیگر سران استکباری با وحدت مسلمانان هرگز عملی نمیشود، بیان داشت: گروههایی مانند داعش که هر بار با حمایت ایادی کفر به نام اسلام دست به جنایت میزنند هرگز ماندگار نبودند همانگونه که گروه مقاومت سال گذشته با کمک علویون، زینبیون، فاطمیون از همه کشورها توانست داعش را نابود کند.
وی بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم بر پذیرش ولایت اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و محبت به آنها تاکید کرده است، بیان داشت: اطاعت از اهل بیت شرط نخست رسیدن به محبت و ولایتپذیری است و در ادامه نیز باید دشمنان آنها را دشمن برشمریم.
دعا میتواند قضای الهی را حتی در صورت حتمی بودن برگرداند
امام جمعه اصفهان به اهمیت دعا در روایات و آیات قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق این روایات دعا میتواند قضای الهی را حتی در صورت حتمی بودن برگرداند و بر این اساس در شبهای باقیمانده و دهه آخر ماه مبارک رمضان نیز باید دقت کنیم که از خودسازی و دعا و عبادت غافل نباشیم.
وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم از اموال و فرزند به عنوان وسیله آزمایش و امتحان انسانها یاد کرده است، ابراز داشت: داشتن والدین نیکو، نامگذاری با اسمهای حسنه، تربیت دینی با مال حلال و مطابق اصول دین از حقوقی فرزندان بر والدین است که باید به آنها توجه کنیم.
