به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی با عنوان «سخت اما نه غیر ممکن» به ارزیابی شرایط تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی روسیه پرداخت و صحبتهای کارلوس کی‌روش، پژمان منتظری سرمربی و بازیکن تیم ملی را منعکس کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: «تیم ملی فوتبال ایران شاید در سخت ترین گروه جام جهانی باشد اما این کارلوس کی‌روش و بازیکنانش را از تغییر اهدافشان متوقف نمی کند. ایران که برای پنجمین بار در جام جهانی حاضر می شود، تاکنون از مرحله گروهی جلوتر نرفته و برای همین آنها می خواهند در روسیه بهتر باشند. ایران در آخرین رنکینگ اعلامی کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان اول خود در قاره آسیا را از دست داد اما این جایگاهی است که ایران با نمایش خوب در جام جهانی می تواند آنرا پس بگیرد.

در ادامه این گزارش به نقل از کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی آمده است: «این واقعیت است که گروه B سخت ترین گروه جام جهانی است. با این حال ما نمی توانیم اهدافمان را تغییر بدهیم و یا هوادارانمان را ناامید کنیم.»

همچنین پژمان منتظری مدافع تیم ملی ایران نیز گفت: «در جام جهانی قبلی ما بازیکنان داشتیم که تجربه بیشتری از بازی کنار هم داشتند. الان ما نفرات جوانتری در تیم ملی داریم که مصمم هستند نشان بدهند ایران می تواند جلوی بهترین ها بازی کند. »