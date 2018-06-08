۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

فرمانده آمریکایی: عملیات ضدداعش در افغانستان افزایش می‎یابد

فرمانده آمریکایی: عملیات ضدداعش در افغانستان افزایش می‎یابد

فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان از افزایش عملیات‎های ضدداعش در دوره برقراری آتش‌بس یک‎جانبه کابل-طالبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان نیکلسون» فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان از افزایش عملیات‌های نظامی علیه داعش در شمال افغانستان خبر داد.

ظاهراً داعش مواضع خود را در ولایت ننگرهار که با پاکستان هم مرز است افزایش داده است و شمار عناصر آن به ۲ هزار نفر می‌رسد.

البته این تصمیم موقت است و در بازه زمانی اعلام شده از سوی کابل برای برقراری آتش‌بس یک‌جانبه با طالبان اجرایی خواهد شد.

گفتنی است کابل روز سه‌شنبه اعلام کرد که از روز ۲۷ ماه رمضان (۲۲ خرداد) به طور یک‌طرفه با طالبان وارد آتش‌بس می‌شود.

این آتش‌بس که شامل حال سایر گروه‌های مسلح نیست تا ۵ روز پس از عید فطر ادامه خواهد یافت.

مریم خرمایی

