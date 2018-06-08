انتفاضه ملت فلسطین زنده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمان روز جهانی قدس در مصلی بزرگ رفسنجان اظهار داشت: در ۳۹ سالگی روز قدس پنج معادله مهم در دنیا رقم خورده است که برای آمریکا ناخوشایند است.

وی افزود: یکی از این اتفاقات این است که شاهد نابودی و مهار جریانی مانند اسرائیل به نام داعش بودیم.

وی ادامه داد: معادله دیگر این است که انتفاضه به روزهای اول بازگشته است و در این روزها با حرکاتی که در منطقه انجام شد و سران عرب آن را به وجود آوردند انتفاضه داشت به فراموشی سپرده می‌شد اما امروز انتفاضه بازگشته است.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان با بیان اینکه معادله سوم این بود که دوستان و دشمنان واقعی فلسطین را شناختیم، تصریح کرد: امروز نهضت‌های آزادی بخش فلسطین و جریان‌های سیاسی فهمیدند شیعه ایرانی و شیعه در لبنان و سوریه و مسلمانانی که روز قدس به فرمان امام راحل (ره) سازماندهی شدند تا امروز، دلسوز فلسطین هستند نه عربستان و مصر و...

سلطانی ادامه داد: معادله چهارم پاسخ موشکی فلسطینی‌ها به اسرائیل بود، یک روز سلاح فلسطین در مقابل اسرائیل سنگ بود که با دو شاخه به سمت نیروهای اسرائیلی پرتاب می‌کردند اما امروز فلسطین و جریان مقاومت به فرمان امام (ره) و رهبری به جایی رسیدند که حدود ۶۸ موشک از سوریه یا از جنوب لبنان به گنبد آهنی اسرائیل شلیک می‌کنند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب فرمودند از جنگ روانی و تبلیغات دشمن نترسید، چون به فرموده مقام معظم رهبری اسرائیل می‌داند اگر یک موشک شلیک کند ۱۰ موشک به سمت او شلیک خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان تأکید کرد: معادله پنجم که هزینه بسیار زیادی برای آمریکایی‌ها داشت تشدید سیاست‌های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی در آمریکا، اسرائیل و اروپا است به نحوی که سخنگو و نماینده آمریکا در سازمان ملل که قصد سخنرانی در دانشگاهی در حضور دانشجویان آمریکایی داشت با مخالفت این دانشجویان که گفتند شما دشمن فلسطین هستید و رژیم کودک‌کش هستید مواجه می‌شود.

سلطانی افزود: با این پنج معادله آمریکا به این نتیجه می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی که فرموده اسرائیل به ۲۵ سال آینده نخواهد رسید که با ما دشمن هستند.

وی در ادامه به نتایج این تغییر معادلات اشاره و بیان کرد: تقویت جبهه مقاومت از نتایج این پنج معادله است، نتیجه انتخابات لبنان را دیدیم که مسیحی، سنی، جنوب لبنان و همه به حزب‌الله رای دادند که از ۱۲۸ کرسی حزب الله ۷۵ کرسی را از آن خود کرد.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان اظهار کرد: فلسطین و نهضت مقاومت که به انزوا رفته بود یک بار دیگر به صدر اخبار آمده است، فلسطین در غزه در یک تنگنا اسیر اسرائیل بود اما انتفاضه فلسطین زنده شده و امروز شاهدیم بهترین تیم فوتبال دنیا از بازی با اسرائیل سر باز می زند و این یعنی ۲۵ سال آینده اسرائیل نیست.

سلطانی تصریح کرد: جبهه سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم غاصب اسرائیل تضعیف شده و اسرائیل دیگر حرفی برای دنیا ندارد و نمی‌تواند با هر سلاحی به هر کجا شلیک کند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری، امام راحل (ره) و شهید مطهری در بحث فلسطین سخنانی داشتند که در این ۴۰ ساله مکرر شنیدیم امروز وحدت همه گروه‌ها و در مقابل اسرائیل ایستادن ارزشمداری است.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان در ادامه سخنان خود به بدعهدی آمریکا اشاره و بیان کرد: تعهد آمریکایی و اروپایی نتیجه‌اش این بود که حتی آمریکایی‌ها هزینه درمان محمدرضاشاه را ندادند.

وی تأکید کرد: نباید به شایعات فضای مجازی مبنی بر اینکه اگر با اروپا گفتگو نکنیم جنگ می‌شود توجه کرد، هر چه رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت و حمایت از کالای ایرانی امر کردند را باید گوش داد. امروز یک رزمنده لبنانی جهیزیه دخترش را از ایران تهیه می‌کند چون رهبر ما فرمودند.

سلطانی با بیان اینکه امروز همه نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و اطلاعاتی در مقابل دشمن محکم ایستاده اند چون احساس تکلیف می کنیم، اضافه کرد: همه مسئولان باید به این اعتقاد برسیم که تکلیف ما در این است که رهبری ما راه را به ما نشان می دهد و مردم را امیدوار می‌کنند و ما هم باید بر این مهم تأکید کنیم.